Neve, burrasche e freddo sulla Provincia di Rimini: prorogata allerta meteo

Allerta meteo “arancione” per vento e stato del mare e “gialla” per criticità costiere, idrauliche e idrogeologiche

La Protezione civile regionale dell’Emilia Romagna ha emesso per oggi (giovedì 26 marzo) un’allerta meteo “arancione” per vento e stato del mare e “gialla” per criticità costiere, idrauliche e idrogeologiche riferita all’area “B2” che ricomprende la Provincia di Rimini. Oltre al persistere delle precipitazioni, anche a carattere nevoso nell'entroterra, saranno possibili, nelle zone collinari orientali, localizzati ruscellamenti, fenomeni franosi sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici del reticolo minore. Si prevede il superamento delle soglie 1 e puntualmente anche della soglia 2 sui corsi d'acqua centro orientali con alimentazione collinare. Sono inoltre previsti venti prevalentemente settentrionali, con intensità di burrasca forte (75-88 Km/h) da nord-est sul settore costiero e di burrasca moderata (62-74 Km/h), in prevalenza nord-occidentali, sui rilievi emiliani e sulle pianure orientali. È atteso anche un rapido aumento del moto ondoso, con mare agitato al largo e molto mosso sotto costa. Le condizioni del mare sotto costa possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale.

Per domani (venerdì 27 marzo) non sono previsti fenomeni meteorologici significativi ai fini dell'allertamento. Nelle zone B1 e B2 sono possibili superamenti della soglia 1 sui bacini con prevalente alimentazione collinare. Per effetto del moto ondoso residuale, non si escludono occasionali fenomeni di erosione costiera nei punti fragili della costa per effetto della mareggiata del 26 marzo.