Neve e ora il rischio gelate: a rischio fioritura dei frutteti, agricoltori riminesi preoccupati

Coldiretti: "Un abbassamento repentino delle temperature potrebbe compromettere definitivamente le produzioni già indebolite dal maltempo"

"La violenta ondata di maltempo che ha colpito il territorio riminese, con forti raffiche di vento, piogge intense e nevicate nelle aree dell’entroterra, lascia dietro di sé una situazione di forte criticità per il comparto agricolo, in un momento particolarmente delicato per le colture". Lo spiega Coldiretti, evidenziando che le condizioni meteo avverse si siano abbattute in fase di piena fioritura dei frutteti, "compromettendo in diversi casi l’allegagione e mettendo a rischio la produzione stagionale".

"Siamo di fronte a un evento che arriva nel momento più sensibile per molte delle nostre colture, in particolare per albicocchi, peschi e ciliegi, già in fase avanzata di fioritura – dichiara il presidente di Coldiretti Rimini, Guido Cardelli Masini Palazzi –. Le raffiche di vento hanno provocato la caduta dei fiori, mentre le piogge persistenti possono ostacolare l’impollinazione. Anche per le colture orticole in pieno campo, la grande quantità di acqua caduta in modo violento può aver causato danni".

A preoccupare gli agricoltori non è solo quanto accaduto nelle ultime ore, ma anche l’evoluzione delle condizioni meteo nei prossimi giorni.

"Il rischio maggiore ora è rappresentato da possibili ritorni di freddo con gelate tardive – sottolinea il direttore Alessandro Corsini – dopo un inverno mite che ha anticipato le fasi vegetative. Un abbassamento repentino delle temperature potrebbe compromettere definitivamente le produzioni già indebolite dal maltempo. Inoltre, nelle aree dell’entroterra interessate dalle nevicate, un eventuale scioglimento repentino della neve potrebbe aumentare il rischio di frane e smottamenti, con ulteriori criticità per i terreni agricoli".

Le aziende agricole stanno monitorando costantemente i campi, ma la situazione resta incerta e fortemente dipendente dall’andamento climatico delle prossime settimane.

"Chiediamo la massima attenzione e tempestività anche a livello istituzionale – aggiunge il vicedirettore Giorgio Ricci – per attivare eventuali strumenti di sostegno qualora i danni dovessero consolidarsi. È fondamentale tutelare un comparto che rappresenta un pilastro economico e identitario del nostro territorio, nonché un elemento importante dell’offerta turistica locale".