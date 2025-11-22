Neve, giornata critica nell'entroterra: decine di interventi di Alta Valmarecchia Soccorso

Tecnici Enel invece al lavoro per il guasto alla linea elettrica di S.Agata Feltria

L'anticipo di inverno nel territorio dell'Alta Valmarecchia ha provocato molti disagi. La situazione della viabilità non registra grosse criticità, ma nell'entroterra gli accumuli di neve sono stati sostanziosi. A Montecopiolo la neve caduta ha superato i 50 cm, ma in alcune aree si sono raggiunti i 60-70 cm, come al villaggio del lago di Montecopiolo o al villaggio Santa Rita. Gli operatori di Alta Valmarecchia Soccorso hanno effettuato una ventina di interventi, in queste ore, soprattutto per pulire le strade bloccate dagli alberi caduti sotto il peso della neve, che continua a scendere copiosamente questo pomeriggio; ed è quindi intensa l'attività degli operatori sui mezzi spalaneve.

Villaggio del lago Villagrande

Per ciò che concerne il blackout che ha colpito Sant'Agata Feltria, è l'amministrazione comunale a dare aggiornamenti: "Il Comune di Sant’Agata Feltria sta continuando a monitorare con attenzione il guasto elettrico che interessa parte del territorio comunale. Abbiamo nuovamente contattato il responsabile Enel Emilia-Romagna, il quale ci ha riferito che il guasto è stato individuato e che le squadre tecniche sono al lavoro per ripristinare la fornitura. In parallelo, ci è stato comunicato che nell’Alta Valmarecchia sono presenti guasti diffusi in molti comuni e, per questo motivo, Enel ha disposto l’arrivo di ulteriori rinforzi da altre zone per accelerare gli interventi. Al momento non è stata fornita una tempistica precisa per il completo ripristino del servizio, ma continuiamo a sollecitare l’azienda affinché i lavori procedano nel più breve tempo possibile. Dalle 12.30 di questa mattina la situazione si è risolta nella gran parte del centro storico". Anche in alcune zone del comune di Pennabilli e di Casteldelci si sono registrati dei problemi alla fornitura di corrente elettrica, a causa della rottura dei cavi, dovuta sempre alla caduta di rami sotto il peso della neve.

E a proposito di Sant'Agata Feltria, da domenica inizierà Il Paese del Natale. L'atmosfera natalizia si tocca con mano, con accumuli che hanno raggiunto i 40-50 cm.