Neve in arrivo, Sant'Agata Feltria chiude precauzionalmente le scuole

"Anche in considerazione delle possibili criticità legate alla viabilità e al servizio di trasporto scolastico"

Domani (giovedì 26 marzo) è attesa una veloce e intensa perturbazione, che porterà anche la neve nell'entroterra riminese. L'amministrazione comunale di Sant'Agata Feltria ha così deciso di chiudere le scuole. "La decisione è stata assunta in via precauzionale, al fine di garantire la sicurezza degli studenti, delle famiglie e del personale scolastico, anche in considerazione delle possibili criticità legate alla viabilità e al servizio di trasporto scolastico", spiega l'amministrazione comunale sui social.