Neve nell'entroterra, a Montecopiolo aperti i tappeti per sciatori principianti e slittini

Gli impianti di risalita invece sono ancora chiusi

È arrivata la neve e nonostante una breve parentesi di libeccio, aria più fredda ha interessato nuovamente tutto il territorio della Provincia di Rimini. All'Eremo di Montecopiolo e a Villagrande domani (domenica 11 gennaio) saranno aperti i tappeti dedicati alle discese in bob o slittino, oppure per gli sciatori principianti. Gli impianti di risalita invece, come noto, sono chiusi per questioni burocratiche. L'area sarà dunque interessata da un flusso notevole di visitatori appassionati della neve.

