Neve sulle strade, autobus in difficoltà: ritardi e deviazioni nel Riminese

Ritardi, deviazioni e limitazioni su più linee del bacino riminese

La neve scesa nelle scorse ore e le strade ghiacciate continuano a causare ripercussioni sul servizio di trasporto pubblico locale, in particolare nelle zone collinari e montane, con ritardi su alcune linee, limitazioni di percorso o soppressioni di corse.

Nel bacino riminese, fino al primo pomeriggio, le corse di linea 3 sono state limitate ad Ospedaletto; la linea 172 non ha effettuato il transito da via Ca’ Bacchino e Monte Annibolina, la linea 161 non ha transitato in frazione Torricella e la linea 162 non ha effettuato il passaggio a Maiano e San Donato.

Al momento permangono modifiche solo sulla linea 166, che viene limitata alla Provinciale Santarcangiolese.

A partire da oggi, inoltre, sono entrate in vigore modifiche strutturali su alcune linee, in vigore fino all’esaurimento dell’orario invernale. Nel bacino di Rimini, sono state introdotte modifiche alle linee 9 – 43 – 94 – 134 – 162 (https://www.startromagna.it/infobus/rimini-modifica-linea-9-43-94-134-162-dal-7-gennaio/).