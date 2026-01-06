Nevica, a Villa Verucchio salta il corteo delle Befane
A Verucchio annullata la Festa della Pasquella
La neve cade su Verucchio e a causa di queste avverse condizioni meteorologiche gli eventi previsti per oggi devono essere annullati.
Pertanto a Villa Verucchio niente corteo delle Befane, con l'arrivo della Befana in piazza Europa e la merenda Avis, previsti dalle ore 14.30 in poi.
Nel capoluogo, annullata la Festa della Pasquella che doveva iniziare alle 14.30 con i tradizionali “Pasquaroli” e il buffet in piazza.
Infine, rimandati gli eventi di Converso Jazz Frame, dal finissage della mostra “Novemetriquadri – frammenti di creatività” dell’artista Nidaa Badwan che doveva svolgersi ore 18 alla sala Magnani in piazza Malatesta, alla grande jam session finale prevista dalle 21 al ristorante Croste di Pane che doveva chiudere la prima edizione del festival.
Sempre a causa della neve, oggi resteranno chiusi anche il Museo Archeologico, la Pinacoteca e la Rocca Malatestiana. Chiusi anche gli uffici IAT, che dal weekend riprendono gli orari invernali: sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18; domenica dalle 9.30 alle 12.30.