Nevica, ma a Misano si tuffano in mare: il rito di inizio anno non si ferma per il maltempo

Tra i partecipanti anche il sindaco Piccioni

La neve non ha fermato i temerari che questa mattina (martedì 6 gennaio) si sono ritrovati nelle acque di Misano Adriatico, davanti a Piazzale Roma, per il Tuffo della Befana.

La spiaggia imbiancata ha fatto da cornice al tradizionale bagno in mare dell’Epifania che, nonostante il freddo e le precipitazioni nevose, ha visto una nutrita partecipazione. Tra i tanti che si sono immersi in acqua, anche il Sindaco Fabrizio Piccioni.

L’evento si è svolto grazie alla collaborazione della Croce Adriatica, degli Amici Spiaggia 61 Misano, dell’Associazione Volontari di Protezione Civile Misano 2030 e del Consorzio Servizi Spiaggia e con il presidio delle forze dell’ordine.

Il perdurare della nevicata ha costretto, invece, ad annullare la Festa della Befana in programma nel pomeriggio in Piazza della Repubblica. La Befana incontrerà comunque i bambini di Misano Adriatico, fino ai 10 anni, per la distribuzione della calza, che si terrà al Cinema Teatro Astra dalle 15:00 alle 17:30. Quanti non riusciranno a ritirare il dono oggi, potranno farlo presso l’Ufficio IAT entro una settimana.