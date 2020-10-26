Auto danneggiate fuori dall'Infermi, 16 carrozzerie a disposizione per riparazioni gratis

La solidarietà del consorzio carrozzieri di fronte a un episodio vandalico dai contorni ancora poco chiari

I soci del consorzio Carrozzieri di Rimini e San Marino hanno letto con sgomento e incredulità le notizie relative ai danneggiamenti subiti dalle auto del personale sanitario dell’ospedale Infermi di Rimini. La condanna per il gesto vigliacco è netta e senza appello. Allo stesso modo, nell'esprimere vicinanza, quegli stessi soci mettono quindi a disposizione a titolo gratuito i propri impianti e le proprie maestranze per le riparazioni delle auto danneggiate. Restano esclusi i soli costi vivi dei ricambi necessari per i quali invitiamo fin da ora i nostri fornitori a riconoscere sconti speciali facendo anche loro la loro parte in una azione di sostegno che sentiamo nascere dal profondo. Per l’accesso all’iniziativa, i sanitari coinvolti possono chiamare la segreteria del consorzio presso Cna (347 8511541) e Confartigianato (333 9035178).

Ecco l'elenco (provvisorio) dei primi aderenti: