Auto danneggiate fuori dall'Infermi, 16 carrozzerie a disposizione per riparazioni gratis

La solidariet&agrave; del consorzio carrozzieri di fronte a un episodio vandalico dai contorni ancora poco chiari

A cura di Redazione Redazione
26 ottobre 2020 16:28
I soci del consorzio Carrozzieri di Rimini e San Marino hanno letto con sgomento e incredulità le notizie relative ai danneggiamenti subiti dalle auto del personale sanitario dell’ospedale Infermi di Rimini. La condanna per il gesto vigliacco è netta e senza appello. Allo stesso modo, nell'esprimere vicinanza, quegli stessi soci mettono quindi a disposizione a titolo gratuito i propri impianti e le proprie maestranze per le riparazioni delle auto danneggiate. Restano esclusi i soli costi vivi dei ricambi necessari per i quali invitiamo fin da ora i nostri fornitori a riconoscere sconti speciali facendo anche loro la loro parte in una azione di sostegno che sentiamo nascere dal profondo. Per l’accesso all’iniziativa, i sanitari coinvolti possono chiamare la segreteria del consorzio presso Cna (347 8511541) e Confartigianato (333 9035178).

Ecco l'elenco (provvisorio) dei primi aderenti:

  • Carrozzeria Autocar2
  • Carrozzeria Autoflaminia
  • Carrozzeria Azzurra
  • Carrozzeria Clipper
  • Carrozzeria Dancar
  • Carrozzeria E.M.G.T.
  • Carrozzeria Fabbri Martino e Tullio
  • Carrozzeria Gamma Bubu
  • Carrozzeria Gasperoni e Battistini
  • Carrozzeria Gregoroni
  • Carrozzeria La Lupa
  • Carrozzeria La Romagnola
  • Carrozzeria Olimpia
  • Carrozzeria Procar Srl
  • Carrozzeria Rimini Nord
  • Carrozzeria Titano

