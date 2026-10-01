Nicefit compie dieci anni: da una palestra a quattro sedi

La realtà riminese festeggia il decennale con oltre 4mila iscritti e più di 44 persone nello staff

Dieci anni fa era una sola palestra. Oggi Nicefit conta quattro sedi, oltre 4mila iscritti e uno staff composto da più di 44 persone. È il percorso della realtà nata a Rimini nel 2016 con Nicefit Nexus e cresciuta negli anni attraverso nuovi centri e formule dedicate al fitness e al wellness.

Alla prima sede si sono aggiunte Younique a Villa Verucchio nel 2022, il centro di personal training Elisir in via Flaminia Conca nel 2024 e Avenue, nel centro storico di Rimini, nel 2025. Quattro strutture con caratteristiche differenti, ma accomunate da una filosofia basata sul servizio e sull'attenzione alla persona. "Quando abbiamo aperto Nicefit Nexus volevamo creare una palestra dall'atmosfera serena e familiare, con personale sempre presente e una forte cultura del servizio", racconta il fondatore e titolare Antonio Prudenzano. L'idea iniziale era quella di proporre un ambiente orientato al benessere più che alle dimensioni della struttura. Nel tempo il modello si è articolato tra sala pesi e corsi, percorsi individuali e personal training, fino alla piscina e alla scuola nuoto di Villa Verucchio.

In questi dieci anni è cambiato anche il pubblico delle palestre. Secondo Prudenzano, uno degli elementi più evidenti è la crescita della presenza femminile nelle sale pesi e la progressiva riduzione delle differenze tra allenamento maschile e femminile. A contribuire a questo cambiamento, spiega, è stata anche la maggiore circolazione sui social di informazioni sui benefici dell'allenamento con i pesi. Sono cambiate anche le attività richieste. Dopo la diffusione degli esercizi a corpo libero, è tornata la domanda di macchinari, mentre nei corsi hanno conquistato spazio pilates, yoga e attività legate alla postura e alla prevenzione. "Oggi ci sono due estremi che convivono: da una parte la ricerca della forza, dall'altra quella di un allenamento più consapevole, legato alla postura, alla prevenzione e al benessere", osserva Prudenzano.

Anche il rapporto con il trainer sta cambiando. Intelligenza artificiale, allenamento autonomo e maggiore richiesta di flessibilità stanno modificando il modo di frequentare la palestra. "La nostra idea, tuttavia, è che ogni persona che entra in palestra abbia l'opportunità di lavorare anche con un personal trainer", sottolinea il fondatore. Rimini resta il centro del progetto. Nicefit opera in un territorio che Prudenzano collega alla cosiddetta "Wellness Valley", dove il settore del fitness si intreccia con competenze e attività legate al wellness e al turismo. "La nostra governance resta riminese e il nostro lavoro è soprattutto sul territorio", spiega. L'obiettivo per i prossimi anni è continuare a investire sulle strutture, sulle persone e sulla qualità del servizio. Il decennale sarà celebrato a novembre con il Gran Galà, appuntamento nato nel 2023 e pensato come momento dedicato alla comunità Nicefit, tra clienti e collaboratori. "Il decennale non è un punto di arrivo, ma l'occasione per guardare ai prossimi anni con lo stesso spirito che ci ha accompagnati fin qui", conclude Prudenzano.