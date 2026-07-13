Nicola Lagioia conquista Riccione con un viaggio nella storia della letteratura

Grande partecipazione in piazzale Ceccarini per il monologo dello scrittore nell’ambito della rassegna “Senza fine. Parole e libri sotto luna e stelle di Riccione”

Una marea di persone ha riempito domenica sera piazzale Ceccarini, accorsa per ascoltare Nicola Lagioia, uno dei protagonisti più autorevoli e amati della scena culturale italiana contemporanea. Lo scrittore, saggista ed ex direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino ha letteralmente rapito il pubblico riccionese con il suo applauditissimo monologo “Presto saprò chi sono. La storia della letteratura in un’ora”, nell’ambito della rassegna culturale “Senza fine. Parole e libri sotto luna e stelle di Riccione”. In poco più di sessanta minuti, la platea è stata accompagnata in un viaggio straordinario che ha attraversato i secoli, partendo dal mito ancestrale di Omero per giungere fino ai giorni nostri.

Il grande apprezzamento del pubblico e il successo della serata risiedono nella cifra stilistica unica che contraddistingue Lagioia. Lontano dalle formule di una rigida lezione accademica, l’autore ha saputo trasformare la divulgazione in una narrazione intima, brillante e profondamente coinvolgente. La capacità di Lagioia di dialogare con le fragilità umane e di ironizzare sul bisogno ancestrale di raccontare storie ha creato un’empatia immediata con i presenti, dimostrando perché lo scrittore sia così seguito e apprezzato a livello nazionale sia nei suoi libri, sia nei suoi interventi radiotelevisivi e podcast.

Al centro del palcoscenico riccionese è stata posta la straordinaria e immutata attualità della parola scritta, intesa come uno dei più potenti ed emozionanti strumenti conoscitivi a disposizione del genere umano. Attraverso il richiamo a grandi autori e miti, Lagioia ha mostrato come le grandi narrazioni abbiano da sempre plasmato la nostra educazione sentimentale, offrendo bussole fondamentali per interpretare il presente e dare un senso profondo all’esperienza della vita.

A dare il benvenuto in città a Nicola Lagioia sono state la sindaca Daniela Angelini e la vicesindaca e assessora alla Cultura Sandra Villa, che hanno accolto e salutato lo scrittore a nome di tutta la comunità riccionese.

Un salotto culturale sotto le stelle

La terza edizione di “Senza fine. Parole e libri sotto luna e stelle di Riccione” prosegue per tutta l’estate con un calendario di incontri a ingresso libero, in programma alle ore 21:15 tra piazzale Ceccarini e la Spiaggia del Sole 86-87.

In caso di maltempo, gli incontri in programma in piazzale Ceccarini si svolgeranno al coperto presso il Palazzo del Turismo, situato in piazzale Ceccarini 11. Nel corso di ogni serata sarà presente la libreria Mondadori Bookstore Riccione, che curerà il bookshop ufficiale della manifestazione con la vendita dei volumi degli autori ospiti.



