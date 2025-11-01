Nicola Marcello (FdI): “Una delle più grandi offese ai medici di famiglia. La Regione ritiri subito quei manifesti"

Regione Emilia-Romagna, polemica sulla campagna “Digitale Facile”: Marcello (FdI) chiede il ritiro dei manifesti

“La considero un’offesa che l’Assessorato alla Sanità potesse fare ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta.”

Parole nette quelle del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nicola Marcello, che interviene contro la nuova campagna istituzionale della Regione Emilia-Romagna “Digitale Facile”, oggi visibile sulle affissioni nelle principali città. Sotto accusa lo slogan: “Devi cambiare il tuo medico? Lo puoi fare facilmente utilizzando il Fascicolo Sanitario Elettronico”. Quel "cambiare" non è piaciuto a Marcello, che parla di comunicazione "fuori luogo e irrispettosa".

"Si sarebbe potuto comunicare con toni corretti e costruttivi — sottolinea — invece si è scelto un messaggio che sembra denigrare il ruolo fondamentale dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, che quotidianamente assicurano continuità assistenziale e un rapporto fiduciario con i cittadini".

L’esponente di Fratelli d’Italia contesta anche la spesa pubblica sostenuta per la campagna, diffusa su larga scala a partire dalle province di Rimini e Modena. Secondo Marcello, manifesti di formato 140×200 cm e la capillarità dell’affissione su base regionale indicherebbero un investimento “nell’ordine di decine di migliaia di euro”, presumibilmente finanziati tramite fondi del Pnrr – Misura 1.7.2 Digitale Facile.

"Soldi pubblici sprecati e comunicazione dannosa verso chi, con professionalità e dedizione, rappresenta il primo presidio sanitario dei cittadini. Chiederò la revoca immediata dei manifesti, la pubblicazione dei costi complessivi e la garanzia che, in futuro, le campagne istituzionali siano realizzate con maggiore rispetto ed equilibrio”, attacca Marcello.