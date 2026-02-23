Nicola Piovani al Teatro Galli, la musica come viaggio poetico

Il concerto-racconto offerto alla città grazie alla collaborazione con Lasersoft e Comune di Rimini: 400 posti gratuiti

La musica di Nicola Piovani sarà protagonista al Teatro Galli sabato 7 marzo (ore 20) per l’appuntamento culturale promosso per il quarto anno consecutivo da Lasersoft e offerto alla città in collaborazione con il Comune di Rimini. Un evento diventato ormai un’attesa consuetudine, che salda il legame tra l’azienda riminese e la Città, confermato dall’impegno della società nella valorizzazione della cultura sostenendo con continuità la stagione di prosa del Teatro Galli.

"Crediamo nella forza della collaborazione tra pubblico e privato: una sinergia capace di generare risultati straordinari e benefici per l’intera comunità», afferma Antonio Piolanti, CEO & Founder di Lasersoft.

Sabato 7 marzo al Teatro Galli il Maestro Nicola Piovani proporrà al pubblico “Note a margine”, un racconto musicale narrato dal pianista e compositore con l’aiuto di quattro strumenti che agiscono in scena. Presentato per la prima volta durante il Festival di Cannes con il titolo “Leçon concert”, lo spettacolo racconta al pubblico il tragitto e la ricerca poetica del compositore durante il lavoro con registi come Fellini, i fratelli Taviani, Benigni, Nanni Moretti, suggerendo immaginarie stazioni di un viaggio musicale in libertà. In questo racconto teatrale la musica arriva dove la parola non sa e non può arrivare, perché, come ha sottolineato Piovani, “non ricordo un solo momento della mia vita in cui non ci sia stata la musica”.

L’evento sarà aperto e offerto alla città: circa 400 posti gratuiti saranno messi a disposizione dei cittadini riminesi. Sabato 28 febbraio dalle ore 10 al foyer del Teatro Galli saranno in distribuzione gli inviti omaggio (massimo 2 per persona), fino ad esaurimento disponibilità.