Nicole Minetti e i processi Ruby e Rimborsopoli al centro del nuovo episodio di “Crimini a Rimini”
Il podcast true crime di Davide Cardone e Davide Grassi ricostruisce la vicenda giudiziaria con documenti e fonti giornalistiche
A cura di Grazia Antonioli
18 giugno 2026 11:06
È online un nuovo episodio del podcast “Crimini a Rimini”, condotto da Davide Cardone e Davide Grassi e dedicato alle vicende giudiziarie legate al territorio riminese e non solo.
La nuova puntata si concentra sulla figura di Nicole Minetti, tornata recentemente al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria.
Il podcast non si limita agli ultimi sviluppi, ma ricostruisce l’intera vicenda che coinvolge i processi Ruby e Rimborsopoli, seguendone l’evoluzione nel tempo.