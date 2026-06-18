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Nicole Minetti e i processi Ruby e Rimborsopoli al centro del nuovo episodio di “Crimini a Rimini”

Il podcast true crime di Davide Cardone e Davide Grassi ricostruisce la vicenda giudiziaria con documenti e fonti giornalistiche

A cura di Grazia Antonioli Grazia Antonioli
18 giugno 2026 11:06
Nicole Minetti e i processi Ruby e Rimborsopoli al centro del nuovo episodio di “Crimini a Rimini” -
Rimini
Attualità
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È online un nuovo episodio del podcast “Crimini a Rimini”, condotto da Davide Cardone e Davide Grassi e dedicato alle vicende giudiziarie legate al territorio riminese e non solo.

La nuova puntata si concentra sulla figura di Nicole Minetti, tornata recentemente al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria.
Il podcast non si limita agli ultimi sviluppi, ma ricostruisce l’intera vicenda che coinvolge i processi Ruby e Rimborsopoli, seguendone l’evoluzione nel tempo.

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