Nicolò Sorbino, show del 13enne riminese a Ferrara: rimonta spettacolare e primo posto in Gara 2

Dopo una qualifica difficile, il giovane pilota della 57Academy conquista la quarta tappa del Trofeo Marco Simoncelli

Nella quarta tappa del Trofeo Marco Simoncelli all’Xbike Park di Ferrara, ancora il tredicenne Nicolò Sorbino protagonista assoluto. Il pilota riminese della 57Academy ha avuto la meglio sui due principali rivali nella corsa al titolo.

Dopo due giornate positive nelle libere, la giornata di gara si è aperta in salita: solo sesto tempo in qualifica, ben sotto le aspettative. Ma Sorbino ha reagito con determinazione, correndo due manche spettacolari.

In Gara 1 subito una buona partenza e giro dopo giro si è portato al comando, ma una buca in curva lo ha tradito. Ripartito, ha rimontato fino al secondo posto.

In Gara 2 show puro: scattato ancora forte, ha preso il comando al primo giro e lo ha mantenuto per 14 tornate. All’ultimo giro ha subìto il sorpasso dal leader del campionato, ma Sorbino ha reagito e all’uscita del cavatappi ha trova un varco insperato per un sorpasso millimetrico che ha sorpreso ed entusiasmato i presenti, chiudendo al primo posto.

Con i risultati ottenuti nelle due gare, Sorbino chiude da leader di giornata e risale al terzo posto in classifica generale. «Peccato per i tre guasti meccanici nei round precedenti – ha commentato – altrimenti oggi, di qualche punto, sarei in testa al campionato».

Ora lo sguardo è già rivolto a Rieti, dove nel prossimo weekend Sorbino proverà a difendere la vittoria conquistata nella penultima tappa del Campionato Italiano a Cascia.