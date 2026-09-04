Nidi d’infanzia, azzerata la graduatoria: a Santarcangelo riaprono le iscrizioni

Dal 7 al 21 settembre il bando integrativo per accogliere nuovi bambini nei nidi comunali. Il Comune: “Soddisfatte tutte le richieste delle famiglie”

Da lunedì 7 a lunedì 21 settembre è aperto a Santarcangelo il bando integrativo per le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali per l’anno educativo 2026/2027, riservate ai nati dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2026. Il nuovo bando consentirà di accogliere ulteriori bambini e bambine usufruendo dei posti vacanti già disponibili presso le sezioni e quelli che eventualmente saranno disponibili entro il 31 dicembre 2026.

Le domande devono essere presentate direttamente online su https://santarcangelo.ecivis.it: l’ordine di presentazione della domanda non costituisce un criterio di precedenza, mentre restano invariati i criteri di accesso al servizio legati alla situazione familiare, lavorativa ed economica del nucleo familiare (maggiori info su www.comune.santarcangelo.rn.it/it/servizi/nidi-d-infanzia-comunali-iscrizioni).

“Grazie all’intervento di riqualificazione del nido d’infanzia Mongolfiera, allo stanziamento aggiuntivo di risorse per le educatrici, all’ampliamento dei posti a canone ridotto presso il Pian di Giullari, l’Amministrazione comunale è riuscita ad azzerare completamente la graduatoria e rispondere quindi a tutte le richieste delle famiglie, che proprio ieri pomeriggio ho avuto modo di salutare personalmente in occasione dell’avvio del nuovo anno educativo”, dichiara l’assessore alle Istituzioni scolastiche Luca Paganelli.

“Non solo abbiamo raggiunto il risultato che ci eravamo prefissati, ma lo abbiamo addirittura superato, al punto di poter riaprire il bando per poter inserire altri bambini e bambine nel percorso educativo e sostenere al tempo stesso la gestione dei tempi di vita e lavoro delle famiglie, sostenere l’occupazione femminile e garantire a bambini e bambine ambienti sicuri e stimolanti per la loro crescita. Un risultato che si aggiunge a quello di aver garantito il tempo pieno a tutte le famiglie che lo avevano richiesto e l’accesso anticipato gratuito e senza dover presentare specifica documentazione. Si tratta di un traguardo frutto di scelte precise e di un lavoro programmato degli ultimi anni, che ha riguardato anche una profonda revisione delle rette per adeguarle alle reali possibilità di ogni nucleo famigliare” aggiunge il sindaco Filippo Sacchetti

Nel frattempo, si sono concluse anche le procedure di affidamento dei servizi di gestione educativa, coordinamento pedagogico e servizi ausiliari presso i nidi d’infanzia comunali per i prossimi tre anni educativi (con opzione rinnovo per ulteriori due anni educativi). Ammonta a oltre 2,5 milioni di euro l’importo del servizio per i primi tre anni, a cui potrebbero aggiungersi ulteriori 1,5 milioni di euro per il rinnovo, affidato al raggruppamento di imprese composto da Formula Servizi e dalla cooperativa sociale Millepiedi.

“Il servizio dei nidi comunali è particolarmente importante per le famiglie, e diventa quindi strategico anche nel panorama delle attività dell'Amministrazione comunale, nonché economicamente impattante per le casse comunali” spiega l’assessore Paganelli. “Data la sua importanza sotto molteplici punti di vista, è quindi fondamentale poter garantire un servizio efficiente, svolto da personale altamente qualificato e competente. Queste capacità sono già state ampiamente dimostrate in passato dal personale di Formula Servizi e della Cooperativa sociale il Millepiedi: l'esperienza nel settore dell'educazione 0-3 anni e la qualità del progetto sono stati dunque i punti fondamentali che hanno portato all'aggiudicazione della gara per il prossimo triennio, riconfermando di fatto il precedente assetto”.