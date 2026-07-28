Nidi e scuole di infanzia, Riccione ufficializza le date dell'anno scolastico

La programmazione interessa l'intera rete dei servizi comunali

La Giunta comunale di Riccione ha stabilito la programmazione per l’anno educativo e scolastico 2026/2027 destinata alle strutture comunali dedicate all’infanzia. Le attività educative invernali prenderanno ufficialmente il via martedì 22 settembre 2026 e proseguiranno fino al 30 giugno 2027, garantendo continuità e organizzazione alle famiglie del territorio.

Il calendario coinvolge sia i nidi d’infanzia per la fascia 0-3 anni, sia le scuole dell’infanzia per i bambini dai 3 ai 6 anni. La programmazione interessa l'intera rete dei servizi comunali: i nidi d'infanzia Spontricciolo, Rodari, Pinocchio, il Polo per l'infanzia Piombino e i posti in convenzione presso il Nido "M. Boorman Ceccarini", oltre alle scuole dell'infanzia Belvedere, Ceccarini, Floreale, Fontanelle, Mimosa e al Polo per l'infanzia Piombino.

I nidi saranno aperti dalle 8:00 alle 16:00, mentre le scuole dell’infanzia accoglieranno i bambini dalle 8:30 alle 16:00. Per venire incontro alle esigenze di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro dei genitori, saranno inoltre garantiti i servizi di anticipo (dalle ore 7:45 alle 8:00 per le sezioni di nido d’infanzia e dalle 7:45 alle 8:30 per le sezioni di scuola dell’infanzia) e il prolungamento pomeridiano fino alle 17:30 presso il Nido Rodari e la Scuola dell'infanzia Floreale, oltre alla consueta offerta di centri estivi a partire dal primo luglio 2027.



