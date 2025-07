Nidi più accessibili a Riccione: sconti fino al 60% per le famiglie

L' Amministrazione comunale ha deciso di intervenire direttamente stanziando risorse proprie per un importo di 9mila 230 euro

La giunta comunale di Riccione ha deciso di dare continuità alla misura regionale per la riduzione degli oneri a carico delle famiglie, finanziata attraverso il Programma Regionale FSE+ 2021/2027 nell’ambito della priorità “Inclusione sociale”. La misura prevede l’abbattimento delle tariffe dei nido dell’infanzia per le famiglie con Isee fino a 26mila euro per l’anno educativo 2024-2025.

Considerato che il finanziamento regionale non copre interamente il costo relativo al mese di giugno 2025, l’Amministrazione comunale ha deciso di intervenire direttamente stanziando risorse proprie per un importo di 9mila 230 euro, al fine di garantire la continuità del beneficio economico a tutte le famiglie aventi diritto. L’iniziativa riguarda i bambini nella fascia 0-3 anni iscritti agli asili nido comunali e al Boorman Ceccarini nei posti in convenzione (solo per l’orario intero).

La delibera di giunta approvata lo scorso ottobre aveva stabilito le modalità di ripartizione dei fondi regionali individuando due fasce di reddito: il gruppo 1 al quale è stato applicato un abbattimento delle tariffe pari al 60% per le fasce di reddito agevolate comprese nelle fasce dalla 1 alla 16 ovvero con un reddito Isee fino a 16 mila euro; il gruppo 2 al quale è stato applicato un abbattimento pari al 50% delle tariffe per le fasce agevolate di reddito finora comprese dalla 17 alla 26, ovvero con un reddito Isee da 16 mila a 26 mila euro.

Per fare qualche esempio, per i bambini iscritti a orario intero, nella fascia ISEE più bassa (fino a 1.000 euro), la tariffa mensile intera di 65,63 euro sarà ridotta a 26,25 euro. Nella sedicesima fascia ISEE, che arriva fino a 16.000 euro, la tariffa mensile passerà da 304,88 euro a 121,92 euro. Per chi invece rientra nel gruppo con ISEE tra 16.000,01 e 26.000 euro, come nel caso di un ISEE fino a 18.000 euro, la tariffa mensile di 313,12 euro sarà ridotta a 156,56 euro.

Rimangono inoltre valide le ulteriori agevolazioni già previste dal regolamento comunale, come lo sconto del 5 per cento per le famiglie residenti con due figli iscritti alle istituzioni comunali per l’infanzia.

“Il Comune di Riccione, implementando i fondi regionali destinati all’abbattimento delle tariffe per i servizi educativi per la prima infanzia, ribadisce l’importanza politica e sociale di misure economiche come queste destinate al sostegno delle famiglie– commenta lavicesindaca e assessora ai Servizi educativi, Sandra Villa – e volte a favorire la conciliazione vita-lavoro, l’occupazione femminile e, in generale, lo sviluppo sostenibile e inclusivo della società”.