Night club senza autorizzazioni e lavoratori irregolari: scatta la chiusura a Rimini

La Polizia ha accertato attività di intrattenimento non autorizzata, modifiche ai locali senza verifiche di sicurezza e tre dipendenti privi di contratto

Attività di intrattenimento svolta senza le necessarie autorizzazioni, modifiche strutturali agli spazi senza i previsti controlli di sicurezza e tre lavoratori privi di regolare contratto. Sono le principali irregolarità accertate dalla Polizia di Stato di Rimini in un night club di recente apertura, che è stato sanzionato e chiuso.

Il provvedimento è arrivato al termine di un controllo effettuato nella notte del 28 giugno dal personale della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Rimini, nell’ambito delle verifiche sui locali di pubblico spettacolo e intrattenimento.

Gli agenti hanno accertato il mancato rispetto delle prescrizioni del SUAP del Comune di Rimini, che aveva dichiarato irricevibile la richiesta di apertura presentata dal gestore e aveva diffidato il locale dallo svolgimento di attività di pubblico spettacolo in assenza delle autorizzazioni previste.

Durante l’ispezione è emerso che il night club era comunque aperto al pubblico e in piena attività, con la presenza di numerosi clienti e personale impegnato nell’intrattenimento.

Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato modifiche strutturali rispetto alla precedente configurazione dei locali senza il preventivo vaglio della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, il gestore aveva dichiarato al Comune di non aver effettuato innovazioni strutturali. Per questo motivo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per la prosecuzione dell’attività in assenza dei titoli autorizzativi e per le dichiarazioni ritenute non corrispondenti alla situazione accertata.

Nel corso del controllo sono stati infine individuati tre lavoratori senza regolare contratto di assunzione, circostanza segnalata all’Ispettorato territoriale del Lavoro.