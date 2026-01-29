Niscemi, Musumeci proporrà in Cdm un’indagine amministrativa: stop ai mutui

Fitto: "Massimo impegno dell’Europa per le comunità colpite"

Un’indagine amministrativa per fare chiarezza sulle responsabilità e sulle mancate azioni dopo la frana che colpì Niscemi nel 1997. È l’iniziativa che il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, intende proporre oggi al Consiglio dei ministri, alla luce dei recenti eventi che hanno riacceso l’attenzione su una vicenda mai definitivamente risolta.

Secondo quanto riferito dallo stesso Musumeci, negli anni successivi alla frana si sarebbero registrate «omissioni e superficialità». «Probabilmente – ha spiegato il ministro – si era convinti che il fenomeno franoso si fosse arrestato», una valutazione che avrebbe portato a non intervenire con le necessarie opere di messa in sicurezza.

Nel frattempo, il governo ha disposto la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per i cittadini colpiti dall’emergenza, mentre sono allo studio specifici ammortizzatori sociali a sostegno delle aziende danneggiate.

Sul fronte europeo, è arrivata la rassicurazione del vicepresidente della Commissione Ue, Raffaele Fitto, che ha garantito «il massimo impegno di Bruxelles per assicurare un sostegno efficace e concreto e offrire risposte tempestive alle comunità» di Calabria, Sicilia e Sardegna colpite dagli effetti dell’uragano Harry.

L’obiettivo, ha sottolineato Fitto, è quello di attivare rapidamente tutti gli strumenti disponibili per accompagnare i territori nella fase di emergenza e di ricostruzione, in coordinamento con le autorità nazionali e regionali.