No alla violenza sulle donne: le tre iniziative di Misano Adriatico

Le iniziative dal 22 al 25 novembre

Tre momenti di riflessione, attraverso l’uso di diversi linguaggi, per promuovere un percorso condiviso di sensibilizzazione e cultura, con l’obiettivo di contrastare la violenza sulla donna e favorire relazioni basate sul rispetto reciproco. Anche quest’anno Misano Adriatico, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, è in prima linea con iniziative diffuse su più giorni e organizzate in collaborazione con diversi attori della comunità sociale.

“Di fronte ad episodi di violenza che sono all’ordine del giorno non si può rimanere inermi e in silenzio – le parole della Vice sindaca Maria Elena Malpassi -. Già da diversi anni il 25 novembre rappresenta un’occasione importante per parlare di questo triste fenomeno e far sentire le vittime di violenza meno sole. Occorre, però, che il livello di attenzione rimanga alto tutto l’anno, affinché non venga sottovalutato alcun segnale e la violenza sulle donne non venga normalizzata. Per far questo è necessario promuovere una cultura del rispetto che parta dalle giovani generazioni e che coinvolta tutta la società. È quello che vogliamo fare proponendo queste iniziative”.

“Il 25 novembre rappresenta ogni anno un momento fondamentale per ribadire il valore del rispetto, della dignità e della libertà delle donne – spiega Paola Damiani, presidente della Commissione Pari Opportunità di Misano Adriatico -. La violenza di genere, in tutte le sue forme, continua a essere un problema diffuso e profondo che richiede attenzione costante, educazione, ascolto e impegno collettivo. Promuovere consapevolezza e prevenzione significa costruire una comunità più sicura, equa e solidale”.

La prima iniziativa “Storia differente della scienza” è in programma sabato 22 novembre alle ore 17:00 nella Biblioteca Comunale di Misano. L’incontro, sostenuto dalla Provincia di Rimini e curato dalla ricercatrice della storia delle donne Emiliana Losma, vuole raccontare il ruolo delle scienziate, le loro conquiste e le sfide affrontate nel passato e nel presente. Un dialogo dedicato al rapporto tra donne e scienza, realizzato in collaborazione con il Teatro Cinquequattrini.

Lunedì 24 novembre, dalle 9:30 alle 11:30, al Teatro Astra è in programma un appuntamento dedicato agli studenti, dal titolo “Anche io posso avere una scelta”. L’incontro, a cura della Polizia Postale e dell’Istituto Comprensivo Statale di Misano Adriatico, mira a promuovere consapevolezza, responsabilità e protezione nell’uso degli strumenti digitali.

Martedì 25 novembre alle 21:00, sempre al Teatro Astra, nell’ambito di Piano Donna andrà in scena il concerto “In bianco e nero – Vorrei che fosse Amore” nell’ambito di Piano Donna. L’appuntamento chiude la stagione del Misano Piano Festival, a cura dell’Associazione Alfredo Speranza. Silvia De Santis (voce) e Farian Biffi (piano) presenteranno alcuni brani più iconici e rappresentativi della musica italiana degli anni ’50 e ’60, canzoni indimenticabili che parlano d’amore.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

Infine, anche quest’anno il Comune di Misano Adriatico aderisce alla campagna “Orange the world”: da oggi fino al 30 novembre, la Palazzina Bianchini verrà illuminata d’arancione, colore simbolo di ottimismo, energia e di un futuro senza violenza.