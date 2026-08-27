Noemi, Cocciante e il soft clubbing: Riccione saluta così agosto

Da stasera a domenica concerti, cinema, libri e mercatini. In piazzale Roma arrivano Noemi, Cocciante e il Morning Club con m2o

Il palco di piazzale Roma sarà ancora una volta il punto di riferimento del weekend riccionese. Venerdì sera arriva Noemi, sabato sarà la volta di Riccardo Cocciante. E domenica mattina la piazza si trasformerà in un grande club affacciato sul mare, con dj set, colazione e musica house. È il programma con cui Riccione si prepara a chiudere agosto, stasera a domenica affiancando ai grandi concerti appuntamenti culturali, cinema all'aperto, mercatini e iniziative dedicate al benessere.

Si parte stasera Al Palazzo del Turismo apre il "Convegno di Riccione 2026", mostra-mercato dedicata a filatelia e numismatica, con monete, banconote, francobolli e documenti storici. L'ingresso è libero e la rassegna prosegue fino a sabato. Nel pomeriggio, alla spiaggia Marano Beach 135-136, c'è spazio per la piadina romagnola, con una cooking class insieme alle azdore. La sera, invece, musica in piazza Sacco e Vanzetti con I Ragazzi di Romagna e cinema al Parco degli Olivetani, dove alle 21.15 viene proiettato "Toy Story 5".

Domani è il giorno di Noemi. L'appuntamento è alle 21 in piazzale Roma, con ingresso gratuito. La cantante porta a Riccione il suo "Live Noemi 2026". Sempre domani, alle 21.15 alla Spiaggia del Sole, ultimo appuntamento stagionale per "Senza fine – Parole e libri sotto luna e stelle", con Alberto Cassani che presenta il romanzo "Adrenalina". Al Parco degli Olivetani, invece, c'è "La grazia" di Paolo Sorrentino.

Sabato arriva uno dei nomi più attesi del fine settimana: Riccardo Cocciante. Alle 21, sempre in piazzale Roma, il cantautore sarà protagonista dello spettacolo "Io…Riccardo Cocciante nel 2026", un viaggio nella sua lunga carriera. Il concerto è a pagamento. Prima della musica c'è anche spazio per il benessere, con lo yoga all'alba a Villa Mussolini, dalle 6.30 alle 7.30. Nel pomeriggio, invece, sul lungomare Goethe tornano i mercatini dedicati all'artigianato e allo shopping creativo.

Domenica cambia completamente il ritmo. Dalle 10 alle 14 piazzale Roma ospita il "Volkswagen Electro Vibes powered by M2o Morning Club", con dj set di Nicola Zucchi e Vittilucchi. Musica house, caffè, cappuccini, brioche e colazioni salate prendono il posto della classica serata in discoteca. L'ingresso è gratuito, ma con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti. E per chi preferisce il cinema, domenica sera alle 21.15 al Parco degli Olivetani arriva "Il filo del ricatto", ultimo appuntamento del weekend con "Cinema nel parco".