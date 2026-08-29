Noemi conquista Riccione e piazzale Roma canta con lei

Bagno di folla per il concerto della cantante romana: il pubblico ha cantato i grandi successi insieme alle nuove canzoni, in una grande festa collettiva

Piazzale Roma pieno, le luci del palco accese e una voce che il pubblico ha riconosciuto fin dalle prime note. È stata la serata di Noemi, protagonista venerdì 28 agosto del concerto inserito nel cartellone estivo di "Riccione Music City". Una piazza gremita ha accompagnato l'artista romana tra applausi, cori e canzoni cantate insieme.

Sul palco Noemi ha attraversato le diverse sfumature del suo repertorio, muovendosi tra pop, soul, R'n'B e blues. Al centro dello spettacolo il suo timbro vocale e un rapporto diretto con il pubblico, coinvolto durante tutta la serata.

Il concerto ha alternato le novità del progetto "Live Noemi 2026" ai brani che hanno segnato la sua carriera. Tra le nuove canzoni è arrivato anche il singolo "Tu cosa fai questa sera", mentre piazzale Roma ha riconosciuto e cantato insieme all'artista alcuni dei suoi successi più conosciuti.

E proprio i grandi classici sono stati tra i momenti più partecipati della serata. "Vuoto a perdere", "Glicine" e "L'amore si odia" sono diventati cori collettivi, con il pubblico a seguire la voce di Noemi parola dopo parola.

Lo spettacolo ha alternato momenti più intimi a passaggi dal ritmo più sostenuto, mantenendo per tutta la serata un contatto stretto tra il palco e la piazza. Un concerto costruito sul repertorio dell'artista, ma anche sulla risposta delle persone presenti.

Per Riccione è stato uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. E venerdì sera piazzale Roma si è trasformato in un grande coro, con le canzoni di Noemi a fare da filo conduttore della notte.