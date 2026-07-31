Nomina prestigiosa per il territorio riminese: Enrico Aureli è vicepresidente di Confindustria ER

Il presidente Riciputi: "Una nomina che valorizza l'industria romagnola"

L'imprenditore riminese Enrico Aureli entra a far parte della squadra di presidenza di Confindustria Emilia-Romagna: il presidente Riccardo Fava lo ha nominato vicepresidente con deleghe a manifattura del futuro, AI e digitale, aerospazio e space economy, nautica, automotive. "All’ingegner Aureli sono affidate le deleghe del futuro, strategiche e decisive per la crescita di tutto il sistema produttivo dell’Emilia-Romagna – afferma il presidente Mario Riciputi - Siamo orgogliosi di questa nomina, che mette la laboriosità e l’ingegno dell’industria romagnola a disposizione di tutta l’economia regionale”.



Enrico Aureli, 52 anni, sposato, due figli, dopo la laurea in Ingegneria Gestionale conseguita al Politecnico di Milano, nel 2001 inizia il suo percorso professionale in Aetna Group: Robopac e Ocme. Dal 2005 al 2008 ha rivestito la carica di Presidente di Aetna Group USA, prima di diventarne CEO. Dal 2007 al 2011 ha diretto Robopac e Robopac Sistemi e dal 2011 è Amministratore Delegato di Aetna Group, specializzata nella produzione di macchine e sistemi avanzati per il packaging, con un focus particolare sulle soluzioni di fine linea e sull'imballaggio industria le.Dal 2008 siede nel consiglio di amministrazione di Scm Group, approfondendo le sue competenze nel mondo delle tecnologie per il legno, da sempre pilastro della storia di famiglia; nel 2021 è nominato Vicepresidente e dal 2025 è il Presidente. Dal 2016 al 2020 è Presidente di Ucima, Unione Costruttori Italiani Macchine per il Confezionamento e ad oggi fa parte del consiglio direttivo. Nel marzo 2023 è stato eletto Consigliere Generale e Consigliere della Delegazione Territoriale di Rimini di Confindustria Romagna e da giugno 2023 è Presidente di Acimall, Associazione dei Costruttori Italiani di Tecnologie per l’Industria del Mobile e del Legno.

