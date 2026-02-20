Altarimini

“Non si finanzino solo eventi celebrativi”: scontro sui 50mila euro per la mostra moda a Rimini mentre i dipendenti protestano

Nel mirino lo stanziamento per “Riviera Dream Vision” a Rimini: richiesta di destinare somme equivalenti al sostegno dei lavoratori Aeffe

A cura di Grazia Antonioli Redazione
20 febbraio 2026 09:42
“Non si finanzino solo eventi celebrativi”: scontro sui 50mila euro per la mostra moda a Rimini mentre i dipendenti protestano - Nicola Marcello
Nicola Marcello
Provincia di Rimini
Attualità
Condividi

Tutelare i lavoratori del gruppo Aeffe, azienda che ha annunciato 221 licenziamenti.

La richiesta arriva, con un’interrogazione rivolta alla giunta regionale, da Nicola Marcello (FdI).

“Stupisce – sottolinea il consigliere – che mentre i dipendenti Aeffe (azienda del comparto moda) scendono in piazza a Rimini per difendere il proprio posto di lavoro la Regione Emilia-Romagna, nella stessa città, decida di finanziare con risorse pubbliche un evento celebrativo del comparto moda, la mostra Riviera Dream Vision a palazzi dell’Arte”. Marcello rileva che “le risorse pubbliche, stanziate attraverso APT Servizi, ammontano a 50mila euro”. Prosegue sulla mostra riminese: “L’iniziativa è presentata come strumento di promozione territoriale e attrattività turistica, evento celebrativo che coinvolge marchi privati strutturati”.

Marcello, con il suo atto, vuole quindi sapere “se la Regione Emilia-Romagna intenda destinare risorse straordinarie, di importo almeno equivalente a quelle stanziate per l’evento di palazzo dell’Arte, a interventi concreti per la salvaguardia dei posti di lavoro, la riqualificazione delle professionalità coinvolte e il sostegno diretto ai lavoratori coinvolti nella crisi Aeffe”.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini