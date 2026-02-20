“Non si finanzino solo eventi celebrativi”: scontro sui 50mila euro per la mostra moda a Rimini mentre i dipendenti protestano
Nel mirino lo stanziamento per “Riviera Dream Vision” a Rimini: richiesta di destinare somme equivalenti al sostegno dei lavoratori Aeffe
Tutelare i lavoratori del gruppo Aeffe, azienda che ha annunciato 221 licenziamenti.
La richiesta arriva, con un’interrogazione rivolta alla giunta regionale, da Nicola Marcello (FdI).
“Stupisce – sottolinea il consigliere – che mentre i dipendenti Aeffe (azienda del comparto moda) scendono in piazza a Rimini per difendere il proprio posto di lavoro la Regione Emilia-Romagna, nella stessa città, decida di finanziare con risorse pubbliche un evento celebrativo del comparto moda, la mostra Riviera Dream Vision a palazzi dell’Arte”. Marcello rileva che “le risorse pubbliche, stanziate attraverso APT Servizi, ammontano a 50mila euro”. Prosegue sulla mostra riminese: “L’iniziativa è presentata come strumento di promozione territoriale e attrattività turistica, evento celebrativo che coinvolge marchi privati strutturati”.
Marcello, con il suo atto, vuole quindi sapere “se la Regione Emilia-Romagna intenda destinare risorse straordinarie, di importo almeno equivalente a quelle stanziate per l’evento di palazzo dell’Arte, a interventi concreti per la salvaguardia dei posti di lavoro, la riqualificazione delle professionalità coinvolte e il sostegno diretto ai lavoratori coinvolti nella crisi Aeffe”.