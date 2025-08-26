Non solo discoteche: Riccione è anche la regina delle vacanze in famiglia

Riccione è la capitale della movida, ma è anche ideale per famiglie: sicura, divertente e ricca di tradizione e innovazione.

Riccione è conosciuta in tutta Italia come la capitale della movida e delle discoteche. Ma c’è un volto forse meno raccontato, eppure altrettanto autentico: quello di una città perfetta per le famiglie con bambini, capace di unire il divertimento alla sicurezza, le tradizioni romagnole all’innovazione dei servizi turistici.

Secondo i dati di Visit Romagna, ogni anno Riccione accoglie oltre 4 milioni di presenze turistiche, con una crescita costante del segmento “family”. Questo perché la località ha saputo costruire un’offerta pensata su misura per i più piccoli, senza dimenticare il relax e le esigenze dei genitori.

In questa guida ti accompagnerò alla scoperta di Riccione come meta ideale per le famiglie: dalle spiagge attrezzate per bambini ai parchi divertimento, passando per gli eventi, i migliori family hotel e tante esperienze uniche che renderanno indimenticabile la tua vacanza.

Il volto autentico di Riccione

Chi visita Riccione per la prima volta resta sorpreso dal suo equilibrio: dietro alle luci delle discoteche e alla fama di capitale della notte, si nasconde una cittadina accogliente, vivace e perfettamente organizzata per le famiglie.

Passeggiare su Viale Ceccarini significa vivere il cuore della città: tra boutique eleganti, gelaterie artigianali e locali sempre animati, troverai un’atmosfera vivace ma sicura, ideale anche con i bambini. Il Lungomare pedonale, ampio e a misura di passeggino, è il luogo perfetto per una passeggiata in tranquillità, con vista mare e aree verdi dove fermarsi per una sosta.

Le famiglie apprezzano soprattutto la sensazione di sicurezza: fontane, giardini curati, spazi per il gioco libero dei bambini e, allo stesso tempo, caffè e bistrot dove i genitori possono rilassarsi. Riccione è una destinazione fatta di contrasti armoniosi: da un lato la movida, dall’altro la serenità del mare Adriatico e l’inconfondibile ospitalità romagnola.

Spiagge di Riccione per famiglie

Il vero tesoro di Riccione sono le sue spiagge attrezzate per bambini. Qui il mare degrada dolcemente, la sabbia è fine e dorata, e gli stabilimenti balneari offrono tutto quello che serve per trascorrere una giornata serena con i più piccoli.

Molti bagni di Riccione hanno aree gioco, baby club e animazione con personale qualificato che organizza tornei, laboratori creativi e attività di gruppo. Non mancano i servizi utili come nursery con fasciatoi, menù bimbi nei ristoranti sul mare e piscine dedicate.

Il mare sicuro e poco profondo permette ai genitori di rilassarsi senza ansie, mentre i bambini possono giocare e divertirsi sotto lo sguardo attento degli operatori. Al tramonto, il lungomare si trasforma: luci soffuse, biciclette e risciò che sfrecciano lungo la ciclabile, famiglie che passeggiano mano nella mano. È un momento magico, che racconta meglio di ogni parola la vera essenza di una vacanza a Riccione con i bambini.

Cosa fare a Riccione con i bambini

Riccione non è solo ombrelloni e mare. Anzi: la città è famosa in tutta Italia per i suoi parchi tematici e attrazioni family friendly. Ecco le tappe da non perdere.

Aquafan: il parco acquatico più famoso d’Europa

Simbolo dell’estate riccionese, Aquafan (www.aquafan.it) è molto più di un parco acquatico: è un’istituzione. Qui l’adrenalina scorre tra scivoli mozzafiato come il Kamikaze e giochi d’acqua pensati per i più piccoli, come il colorato StrizzaCool.

Oltre agli scivoli, il parco offre spettacoli, animazione itinerante e un’energia che coinvolge tutta la famiglia. Il bello è che anche i genitori si divertono tanto quanto i bambini.

Oltremare: un viaggio tra delfini e natura

Accanto ad Aquafan c’è Oltremare, un parco dedicato alla natura e agli animali. Lo spettacolo dei delfini è il cuore dell’esperienza, ma non mancano percorsi educativi sugli ecosistemi, laboratori didattici e l’affascinante Ospedale delle Tartarughe, dove i piccoli visitatori possono scoprire storie di recupero e salvaguardia della fauna marina.

Parco Avventura Riccione: adrenalina tra gli alberi

Per chi ama la natura c’è il Parco Avventura di Riccione, immerso nel verde, dove i bambini (e non solo) possono arrampicarsi, saltare e volare tra le fronde in totale sicurezza. È un’esperienza che unisce divertimento fisico, coraggio e spirito di squadra.

Indiana Golf: mini golf spettacolare

Poco lontano dal mare c’è Indiana Golf, il più grande mini golf tematico d’Italia. Cascate scenografiche, statue misteriose e percorsi spettacolari lo rendono un luogo perfetto per una sfida in famiglia, tra risate e colpi di precisione.

Museo della Piadina: la Romagna da assaggiare

Un’esperienza originale e golosa è quella al Museo della Piadina, dove grandi e piccoli possono impastare, conoscere la storia del piatto simbolo della Romagna e gustarlo appena sfornato. Un’attività interattiva e coinvolgente che fa scoprire l’anima più autentica del territorio.

Dove soggiornare in famiglia: Alexandra Plaza

Se si cerca un luogo davvero pensato per le famiglie, Alexandra Plaza è un family hotel di Riccione ideale per una vacanza con bambini. Situato fronte mare, il suo ampio giardino con due piscine – una per adulti e una dedicata ai bambini – è perfetto per le giornate di sole. La formula All Inclusive garantisce merende e bibite h24, mentre l’animazione è attiva 7 giorni su 7, con staff pronto ad accogliere e proporre giochi, laboratori e intrattenimento. Le camere, recentemente rinnovate e con vista mare, offrono spazio e comfort alla famiglia. Le recensioni parlano chiaro: “camere pulitissime… animazione stupenda… staff sorridente”. È il posto ideale per una vacanza in famiglia a Riccione, perché unisce divertimento, relax, comfort e sicurezza in un unico ambiente.

Eventi ed esperienze tutto l’anno

Riccione non è una meta solo estiva. In ogni stagione ci sono eventi e attività adatte alle famiglie.

In primavera e autunno si può pedalare lungo le piste ciclabili fino a Misano o partire per escursioni nell’entroterra romagnolo, tra borghi e castelli. Durante l’estate spicca il Riccione Kids Family Festival, con spettacoli di circo-teatro e laboratori creativi per bambini.

Tra le esperienze da non perdere ci sono anche le gite in motonave alla scoperta della costa, il cinema sotto le stelle e le visite culturali a Villa Franceschi, uno dei simboli liberty della città. Per chi ama la natura, a pochi chilometri si trovano la Casa delle Farfalle di Milano Marittima (casadellefarfalle.net) e il Parco del Conca, perfetti per una gita fuori porta.

Scegliere Riccione per una vacanza con bambini significa vivere un’esperienza completa: spiagge sicure, parchi tematici di fama internazionale, hotel attrezzati e una città accogliente che pensa davvero alle famiglie.

Che tu voglia rilassarti sul lungomare, sfidarti a mini golf, emozionarti davanti ai delfini di Oltremare o semplicemente gustare una piadina con i tuoi figli, Riccione è pronta a sorprenderti in ogni stagione.

È questa la sua vera forza: non è solo movida o divertimento notturno, ma una destinazione capace di regalare vacanze indimenticabili a misura di famiglia, con quel tocco di calore romagnolo che ti farà sempre sentire a casa.