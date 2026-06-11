Non solo mare. Rimini apre le sue meraviglie: tour, mostre e Vele al Terzo nel weekend

Tutte le proposte culturali del fine settimana

Dalle visite guidate nel cuore del centro storico, tra monumenti romani, testimonianze rinascimentali e luoghi legati a Federico Fellini, fino ai percorsi sotterranei che raccontano la Rimini più antica, il programma del weekend offre numerose occasioni per vivere la città da prospettive diverse.

Visite guidate nel centro storico

Dal mercoledì al venerdì VisitRimini propone il Rimini City Tour – Le Meraviglie di Rimini il percorso guidato che accompagna i visitatori attraverso i luoghi simbolo della città, dall’epoca romana al Novecento in lingua italiana il mercoledì, in tedesco il giovedì e in inglese il venerdì. L’itinerario tocca monumenti fondamentali come l’Arco di Augusto e il Ponte di Tiberio, testimonianze dell’antica Ariminum, per poi proseguire verso il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo, legati alla figura di Sigismondo Pandolfo Malatesta. La visita attraversa anche Piazza Cavour, la Fontana della Pigna, la Vecchia Pescheria, il Teatro Galli e arriva fino all’immaginario felliniano con il Cinema Fulgor.



Venerdì 12 giugno alla Domus del Chirurgo, i Musei Comunali propongono una visita guidata speciale e gratuita che accompagnerà il pubblico alla scoperta del cantiere di restauro, nell’ambito delle Giornate Europee dell’Archeologia. Un’occasione per conoscere da vicino gli interventi su mosaici, intonaci e strutture del complesso, grazie al racconto dei restauratori (Gruppo Mosaicisti di Marco Santi) e del personale della Soprintendenza di Ravenna.



Domenica 14 giugno è invece in programma la visita Alla scoperta della Rimini sotterranea: le Domus del Chirurgo e del Teatro Galli. L’esperienza permette di esplorare due importanti aree archeologiche della città: la Domus del Chirurgo, celebre per il ritrovamento del più completo strumentario chirurgico dell’antichità, e l’area archeologica del Teatro Amintore Galli, che restituisce un affascinante spaccato della Rimini antica, dal IV secolo a.C. fino all’Ottocento.

Sabato 13 e domenica 14 giugno, in occasione della festa della Marineria, al Porto di Rimini, le storiche imbarcazioni con 'Vele al Terzo' sono protagoniste di una rievocazione culturale con visite guidate gratuite a bordo tenute dagli equipaggi, attività divulgative e iniziative culturali per il pubblico, laboratori e veleggiata lungo la costa.

Mostre in corso

Fino al 5 luglio, al Museo della Città, è allestita la personale di Filippo Manfroni, Del mare e d’altri sogni. La mostra, a ingresso libero, propone un percorso pittorico intimo e contemplativo, incentrato sul corpo umano, sull’acqua e sulla memoria. Le opere dell’artista riminese, spesso di grande formato, raccontano figure immerse in atmosfere liquide e luminose, dove la pittura diventa spazio di silenzio, meraviglia e trasformazione.



Per chi desidera scoprire aspetti meno noti di Rimini, il Museo degli Sguardi propone aperture straordinarie sabato 13, nel pomeriggio. Il museo, dedicato alle culture extraeuropee e alle loro storie millenarie, permette di conoscere collezioni uniche e le tradizioni di popoli lontani.



Dall’11 giugno al 31 agosto l’Art Hotel Admiral di Rimini ospita Le Stanze dei Sogni, mostra personale di Ilaria Rezzi presentata dalla Rosini Gutman Collection. Un percorso tra opere a olio su tela, atmosfere pop e scenari sospesi tra sogno, memoria e fantasia. Inaugurazione giovedì 11 giugno alle ore 18:00.

Entroterra: escursioni in bus

Dal 3 giugno al 10 settembre è attivo A SPASS, il servizio di escursioni in bus pensato per collegare la costa riminese ai luoghi più suggestivi dell’entroterra romagnolo. L’iniziativa propone gite organizzate tra borghi storici, natura, cultura e tradizioni locali.

Questa settimana, mercoledì 10 giugno, l’escursione Poggio Torriana. Misteri e dolcezze conduce alla scoperta del Castello di Montebello, noto per la leggenda di Azzurrina, e del Mulino Sapignoli, luogo dedicato alla memoria rurale della Valmarecchia. La serata combina storia, mistero, paesaggi collinari e convivialità, concludendosi con un brindisi finale.

Ecco le visite guidate in dettaglio:



mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12 giugno 2026

Ufficio turistico Rimini centro storico (Luogo d'incontro), corso d'Augusto 152 – Rimini

Rimini City Tour - Le Meraviglie di Rimini

Un tour alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città. "Le meraviglie di Rimini" è un vero e proprio viaggio attraverso secoli di storia. L'Arco di Augusto ed il Ponte di Tiberio raccontano di Ariminum, importante colonia latina e crocevia delle più grandi vie romane come la via Flaminia, la via Emilia e l'Aretina.

Il primo monumento del Rinascimento italiano il Tempio Malatestiano (esterno) è il protagonista di uno dei periodi storici più importanti della città e assieme al Castel Sismondo (esterno) racconta del grande condottiero Sigismondo Pandolfo Malatesta. Si prosegue tra le vie del centro storico sino a Piazza Cavour con la fontana della Pigna, già adulata da Leonardo da Vinci, la Vecchia Pescheria e il Teatro “A. Galli”.

Il viaggio prosegue sino al '900 con Federico Fellini e il Cinema Fulgor.

Le visite si svolgono:

in lingua italiana il mercoledì alle ore 21 dal dal 10 al 24 giugno e dal 2 al 16 settembre.

In lingua tedesca tutti i giovedì alle ore 10.30 dal 21 maggio al 17 settembre.

In lingua inglese tutti i venerdì alle ore 10.30 dal 22 maggio al 18 settembre.

A pagamento. Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/316581-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini

venerdì 12 giugno 2026

Domus del Chirurgo, piazza Ferrari - Rimini centro storico

Rimini, Domus del Chirurgo. Il cantiere di restauro

Visita guidata in occasione delle Giornate Europee dell'Archeologia

All'interno del complesso della Domus del Chirurgo di Rimini sono organizzate visite guidate dedicate alla presentazione dei lavori di restauro attualmente in corso.

Le visite sono condotte dal personale della Soprintendenza di Ravenna, con il supporto dei restauratori impegnati negli interventi di messa in sicurezza dei mosaici di epoca tardoantica.

L’iniziativa offre inoltre l’opportunità di conoscere da vicino la complessa attività del restauratore e di approfondire gli interventi finanziati dal Ministero della Cultura e realizzati dal 2018 a oggi nei diversi ambienti della domus.

Sono illustrati i lavori eseguiti sui pavimenti musivi, sugli intonaci e sulle strutture che caratterizzano il complesso nelle sue fasi di età romana e tardoantica.

Evento in collaborazione con Museo della Città di Rimini e Gruppo Mosaicisti di Marco Santi.

Orari visite: 16:30; 17:30; 18:30 Ingresso e visite guidate gratuite

Info: 0541 793851 www.ticketlandia.com/m/event/gea2026-domusrimini

domenica 14 giugno 2026

Domus del Chirurgo, piazza Ferrari - Rimini centro storico

Alla scoperta della Rimini sotterranea: le Domus del Chirurgo e del Teatro Galli

Visita guidata a cura dei Musei Rimini

Una grande opportunità di ammirare le aree archeologiche di piazza Ferrari e del Teatro Amintore Galli.

Dalla storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell'antichità, all'area archeologica del Teatro Galli, venuta alla luce durante gli scavi per la ricostruzione del teatro, rivelando un inedito spaccato della Rimini antica, dal IV sec. a.C. al Milleottocento.

Ore 11 Info: 0541 793851 www.ticketlandia.com/m/event/riminisotterranea

sabato 13 giugno e domenica 14 giugno 2026

Rimini, porto canale

Vele al Terzo Rimini

Festa della marineria

Al porto di Rimini si possono ammirare le barche storiche della Riviera Romagnola con le loro coloratissime "Vele al Terzo". Un’occasione in cui usi e costumi tradizionali dell’antica marineria locale rivivono in una manifestazione culturale rievocativa e rivolta a tutte le fasce di età, con visite guidate gratuite sulle imbarcazioni all’ormeggio, dove gli equipaggi sono pronti ad ogni spiegazione, laboratori per i più piccoli, una mostra di attrezzature storiche per la pesca e di conchiglie in collaborazione con il Museo E'Scaion e una veleggiata aperta a tutti. Info: www.facebook.com/velealterzorimini

LE MOSTRE in corso



sabato 13 giugno 2026

Rimini, Via Delle Grazie, 12 loc. Covignano

Aperture straordinarie del Museo degli Sguardi

Sabati pomeriggi di altri sguardi

Un’occasione per scoprire uno dei luoghi più affascinanti e nascosti di Rimini, dedicato alle culture extraeuropee e alle loro storie millenarie, per immergersi in collezioni uniche e conoscere da vicino il patrimonio artistico e spirituale di popoli lontani.

Una collaborazione dell'Associazione Vite in Transito ODV con i Musei del Comune di Rimini.

Orario: dalle ore 17 alle ore 19 Ingresso libero Info: 366 229 7951 www.museicomunalirimini.it/eventi/aperture-straordinarie-al-museo-degli-sguardi-0



fino al 5 luglio 2026

Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico

Del mare e d’altri sogni

Mostra personale di Filippo Manfroni, artista riminese che attraverso la pittura esplora il corpo umano, l’acqua e la dimensione sospesa della memoria e della percezione.

Le opere di Manfroni nascono da una lunga esperienza nel campo dell’illustrazione e della comunicazione visiva, elementi che ancora oggi emergono nella forte capacità narrativa delle sue immagini.

La pittura si fa così racconto, frammento di un tempo sospeso, dialogo continuo tra figura e atmosfera. Molti dei suoi dipinti di grande formato, in particolare quelli dedicati al tema dell’acqua, fanno parte di collezioni private in Europa e nel resto del mondo; alcune opere sono presenti anche a Miami, in gallerie e spazi privati.

Corpi immersi nell’acqua, superfici attraversate dalla luce, anatomie che sembrano dissolversi nei riflessi liquidi: la mostra costruisce un percorso intimo e contemplativo in cui il gesto pittorico si fa spazio di silenzio, meraviglia e trasformazione.

La pittura di Manfroni è sempre stupore, apertura, fiducia nella bellezza, un invito ad abbandonarsi alla presenza luminosa delle cose.

Inaugurazione della mostra sabato 23 maggio 2026 alle ore 17.00.

Orario: da martedì a domenica e festivi 10:00-13:00 e 16:00-19:00; lunedì non festivi chiuso

Ingresso libero Info: www.museicomunalirimini.it/mostre/filippo-manfoni-mostra-del-mare-daltri-sogni

dall'11 giugno al 31 agosto 2026

Art Hotel Admiral, via Pascoli, 145 – Rimini

Ilaria Rezzi - Le Stanze dei Sogni

La Rosini Gutman Collection presenta “Le Stanze dei Sogni”, mostra personale di Ilaria Rezzi, un percorso artistico fatto di immagini visionarie, atmosfere pop e richiami al mondo dell’immaginazione.

Le opere, realizzate a olio su tela, costruiscono scenari sospesi tra sogno, memoria e fantasia, con personaggi e situazioni reinterpretati in chiave originale e surreale.

L’inaugurazione si si tiene giovedì 11 giugno alle ore 18:00. La mostra è visitabile tutti i giorni da giugno ad agosto.

Info:348 3055725 – 348 3606308

Alla scoperta dell’entroterra a piedi e in bus

Dal 3 giugno al 10 settembre, si parte alla scoperta dell'entroterra romagnolo in bus con A SPASS, un servizio di escursioni in bus pensato per collegare la costa riminese ai tesori nascosti dell'entroterra. Il progetto offre un modo semplificato per esplorare borghi storici, parchi naturali e città d'arte della Romagna, trasformando la gita fuori porta in un'esperienza organizzata tra cultura, natura e tradizioni locali. Info: www.visitromagna.it/aspass