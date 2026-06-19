Non solo Notte Rosa: guida agli eventi del weekend a Rimini e dintorni

Cosa fare questo fine settimana tra musica, motori, sagre e grandi eventi

Un fine settimana ricchissimo quello che coinvolge la Riviera romagnola e l’entroterra, tra grandi eventi diffusi, feste della tradizione, appuntamenti culturali e competizioni sportive. Dalla costa fino a San Marino, il territorio si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto che unisce musica, sapori, cultura e spettacolo.

In tutta la Riviera

Il weekend sarà dominato dalla Notte Rosa, il “Capodanno dell’estate” che anima tutta la Romagna con tre giorni di eventi diffusi tra spiagge, piazze, lungomari e borghi dell’entroterra. Concerti, dj set, spettacoli dal vivo, iniziative per famiglie e appuntamenti all’alba scandiscono una manifestazione che trasforma i 110 chilometri della costa in un unico grande festival.

L’edizione 2026, intitolata “Hit’s Summer”, celebra le grandi hit estive e porta sul territorio un calendario fitto di appuntamenti che coinvolge località balneari e centri dell’entroterra. Tra gli eventi più attesi, concerti gratuiti, animazione diffusa, spettacoli sul lungomare e momenti celebrativi che accompagneranno il pubblico fino a tarda notte.

Santarcangelo di Romagna

Festa del Grano al MEET

Domenica il Meet – Museo Etnografico – ospita la Festa del Grano, una giornata dedicata alla cultura rurale, ai grani antichi e alle tradizioni legate alla produzione del pane.

Il programma prevede incontri tematici, dimostrazioni dal chicco al pane con mulino didattico e laboratori, oltre a momenti di approfondimento e convivialità. La serata si conclude con musica e balli popolari, accompagnati da un punto ristoro attivo per tutta la durata dell’evento.

Maiolo

Festa del Pane

Sabato e domenica Maiolo celebra la Festa del Pane, due giornate dedicate ai sapori della tradizione e alla riscoperta degli antichi forni del borgo.

Il centro storico si anima con stand gastronomici, musica dal vivo, laboratori e visite al Museo del Pane, in un percorso che valorizza la cultura contadina dell’Alta Valmarecchia. L’evento mette al centro il pane come simbolo identitario del territorio e occasione di incontro tra generazioni.

Novafeltria

Voci nel Montefeltro

Novafeltria accoglie una nuova edizione di Voci nel Montefeltro, progetto internazionale dedicato alla formazione lirica che coinvolge giovani cantanti provenienti da tutto il mondo.

Il programma propone concerti ed esibizioni aperte al pubblico, portando in città il grande repertorio dell’opera e trasformando il territorio in un laboratorio musicale diffuso. Un’iniziativa che negli anni ha consolidato il legame tra Novafeltria e la musica internazionale.

San Marino

54° San Marino Rally e San Marino Rally Historic

Il weekend del Titano è dedicato ai motori con la 54ª edizione del San Marino Rally e la 11ª del San Marino Rally Historic, tra le competizioni su sterrato più importanti del panorama nazionale.

La gara, valida per il Campionato Italiano Rally Terra, affianca vetture moderne e storiche e include anche una prova del Campionato Italiano Assoluto Rally Junior Sparco, offrendo due giorni di grande spettacolo sportivo.

Partenza e arrivo sono fissati a Porta San Francesco, nel Centro Storico, in un contesto che unisce sport e scenari suggestivi. L’evento è gratuito e richiama ogni anno appassionati da tutta la regione e oltre.