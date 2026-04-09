Non solo sport, ma anche comunità: i baby del Riccione in campo con l'Eco Football Festiva

L'11 e 12 aprile allo Stadio Comunale Nicoletti di Riccione un weekend di sport, educazione e sostenibilità

Riccione Calcio 1926 in campo con l'Eco Football Festival "Insieme per la Terra", in programma sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 presso lo Stadio Comunale Nicoletti di Riccione: un grande evento dedicato ai più giovani (8-11 anni), alle famiglie e a tutto il territorio. Un evento nato per unire il linguaggio universale dello sport ai valori della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale, il via sabato 11 aprile alle 15.00 con la manifestazione d'inaugurazione.

L'iniziativa si inserisce nel percorso valoriale del club e si lega alla celebrazione della Giornata Mondiale della Terra (22 aprile 2026), con l'obiettivo di trasformare un torneo giovanile in una vera esperienza educativa e partecipativa. L'Eco Football Festival è pensato infatti non solo come momento di competizione sana e fair play, ma anche come occasione concreta per sensibilizzare ragazzi e famiglie sull'importanza delle scelte quotidiane per il futuro del pianeta.

"Con questo evento vogliamo lanciare un messaggio chiaro: lo sport può e deve essere anche uno strumento di educazione, consapevolezza e cambiamento positivo - sottolinea Roberto Carnevali Presidente Riccione Calcio 1926 - L'Eco Football Festival rappresenta perfettamente la nostra visione di club: non solo calcio, ma un progetto che forma persone, crea comunità e promuove valori concreti per il futuro."

Durante le due giornate, lo stadio ospiterà sui 12 campi allestiti l' importante torneo giovanile, affiancato da un Green Village aperto a famiglie, cittadini, turisti e visitatori. L'area evento sarà animata da Studjo con Mauro Forbicini e da attività educative, laboratori, momenti di intrattenimento, musica, food & beverage con attenzione ai prodotti locali e iniziative dedicate alla diffusione di buone pratiche ambientali.

Al centro una forte identità sostenibile. Tra le azioni previste: riduzione della plastica monouso, raccolta differenziata, utilizzo di strumenti di comunicazione digitale per limitare il consumo di carta, incentivi alla mobilità condivisa e iniziative di sensibilizzazione rivolte a pubblico e partecipanti. Un'attenzione particolare sarà dedicata anche al calcolo della Carbon Footprint legata agli spostamenti delle squadre, con successiva compensazione delle emissioni attraverso Blue Carbon Credits, a sostegno di attività di tutela ambientale nel mare Adriatico.

Anche la premiazione sarà profondamente coerente con il messaggio dell'evento: non sono previste coppe tradizionali, perché il vero traguardo sarà il valore condiviso dell'esperienza. I partecipanti riceveranno una piantina, e verrà piantato nel bosco dei Cavalieri presso il centro sportivo un altro albero collegato a questa edizione del torneo, come segno tangibile dell'impegno verso la terra e le nuove generazioni.

L'Eco Football Festival si distingue per numeri importanti: 48 squadre partecipanti, oltre 500 giovani atleti, più di 2000 presenze stimate complessive con un intero weekend di attività sportive, educative e di animazione. Un appuntamento che vuole rafforzare il ruolo di Riccione come città capace di coniugare sport, turismo, comunità e innovazione sociale.