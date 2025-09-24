Altarimini

Non vuole lasciare l’hotel dopo il check-out: 43enne aggredisce i poliziotti e finisce in manette

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha ferito due agenti

A cura di Glauco Valentini Redazione
24 settembre 2025 07:12
Non vuole lasciare l’hotel dopo il check-out: 43enne aggredisce i poliziotti e finisce in manette -
Rimini
Cronaca
Condividi

Un 43enne del Varesotto è stato arrestato lunedì pomeriggio a Marina Centro, Rimini, dopo aver aggredito due poliziotti intervenuti perché non voleva lasciare un hotel di lusso oltre l’orario di check-out. Già noto alle forze dell’ordine, ha tentato la fuga e nella colluttazione ha causato contusioni a entrambi gli agenti, con prognosi tra 6 e 7 giorni. Processato per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto e imposto l’obbligo di firma quotidiano, respingendo la richiesta della Procura di vietargli la dimora in provincia. In aula l’uomo si è scusato per il comportamento.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini