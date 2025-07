Nonna Rosa compie 100 anni. "Il segreto? Tanto lavoro e Lambrusco a pranzo e cena"

A Santarcangelo c'è una nuova centenaria

La festa con i quattro figli Maria, Silvana, Leonardo e Adriano, tanti nipoti e amici per Rosa Morri, che ieri (lunedì 7 luglio) ha celebrato il suo ingresso tra i centenari santarcangiolesi. Un compleanno in grande stile per la signora Morri, nata il 7 luglio 1925, che ha dispensato battute e sorrisi a tutti i presenti.

“Il segreto della mia longevità? Ho lavorato molto, in campagna in via Massarotto poi alla Lac, e ho camminato molto per tutta la vita. E poi un goccino di Lambrusco annaffiato a pranzo e a cena” ha detto con ironia Rosa Morri davanti alla tavola imbandita e sotto il palloncino con la scritta “100 anni”.

A festeggiarla anche il sindaco Filippo Sacchetti, che le ha portato gli auguri dell’Amministrazione comunità e della città, donandole una riproduzione dell’Albero della Vita di Tonino Guerra. Al suo fianco Meris Soldati, che ha consegnato a Rosa Morri una targa da parte di Spi-Cgil Rimini con la dicitura “Complimenti per i tuoi 100 anni”.