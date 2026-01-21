Nordio in Parlamento: “A sinistra molti no per ragioni politiche”

Alla Camera le comunicazioni del ministro della Giustizia sulla riforma, in vista del referendum del 22 e 23 marzo

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio è intervenuto alla Camera dei deputati per illustrare la riforma della giustizia, in vista del referendum in programma il 22 e 23 marzo. Nel suo intervento, Nordio ha sottolineato come il dibattito sul quesito referendario sia fortemente condizionato da valutazioni politiche, più che dal merito della riforma.

“Moltissimi esponenti lontani dalla nostra posizione politica si sono schierati a favore”, ha affermato il ministro. “Un membro dell’opposizione, l’onorevole Bettini, ha detto che sarebbe stato favorevole, ma poiché questo è un voto politico che sarà pro o contro Meloni, lui voterà contro”. Un passaggio che, secondo Nordio, dimostra come parte dei no provenienti dalla sinistra siano motivati da una contrapposizione politica al governo, piuttosto che da una critica sostanziale al contenuto della riforma.

Nel corso delle comunicazioni, il ministro ha affrontato anche il tema del decreto sicurezza, il cui esame è stato rinviato ieri in Consiglio dei ministri. Nordio ha ribadito che l’obiettivo dell’esecutivo resta la “certezza della pena”, annunciando nuove norme mirate a contrastare la delinquenza minorile. “Serve l’equilibrio della bilancia, ma anche la spada”, ha dichiarato, richiamando la necessità di coniugare garanzie e fermezza nell’azione dello Stato.