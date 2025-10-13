Norme, sostenibilità e formazione: CNA Rimini accompagna il cambiamento del settore beauty

A Rimini un incontro promosso da CNA per spiegare le novità europee e le opportunità di formazione e inserimento lavorativo nel comparto

Il mondo dell’estetica e dell’acconciatura si prepara a un cambiamento significativo. Nuove normative europee, strumenti digitali per la tracciabilità ambientale e una proposta di legge che punta a riformare l’intero settore. CNA Rimini organizza in collaborazione con U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Rimini, un incontro per fare chiarezza, approfondire le novità in arrivo e confrontarsi con esperti e istituzioni.

L’appuntamento è per lunedì 20 ottobre, dalle 9.30 alle 13.00, presso CNA Rimini – Sala 3, con il convegno dal titolo:

“Il nuovo scenario normativo – Aggiornamenti per il comparto estetico”.

Durante la mattinata si parlerà di:

Nuove regole su smalti e cosmetici , introdotte dal Regolamento (UE) 2025/877, che impone restrizioni su alcune sostanze chimiche utilizzate nei prodotti per unghie;

RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), che entro il 2026 diventerà obbligatorio anche per centri estetici e saloni di acconciatura;

La proposta di legge per la riforma del settore estetico e acconciatura , che ridefinisce ruoli, competenze e percorsi formativi;

Formazione e inserimento lavorativo, con CNA Fo.er. che presenterà le opportunità per costruire nuove figure professionali pronte per il mercato.

Il programma

Ore 9.30 – Registrazione dei partecipanti

Saluto di apertura – Simonetta Ranucci, Presidente Estetiste CNA Rimini

Interventi:

Dott.ssa Barbara Ruocco , Dirigente medico – U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Rimini

“Regolamento (UE) 2025/877: le nuove limitazioni su TPO e DMTA negli smalti per unghie”

Novella Giovannini , Referente Ambiente e Sicurezza CNA Rimini

“RENTRI: obblighi e modalità per una corretta gestione dei rifiuti nel settore estetico”

Simonetta Ranucci , Presidente Estetiste CNA Rimini

“Il nuovo disegno di legge: verso una riforma strutturale del settore”

CNA Fo.er. – CNA Formazione Emilia-Romagna

“Formare il futuro: percorsi per inserire nuove figure professionali nei saloni”

Perché partecipare?

L’incontro rappresenta un’occasione importante per aggiornarsi su temi centrali per la professione, promuovere la cultura della sicurezza e conoscere gli strumenti per affrontare al meglio le trasformazioni in atto.

Un momento di confronto concreto tra imprese, istituzioni e formazione professionale.

L’evento è riservato agli estetisti, acconciatori, tatuatori è a prenotazione obbligatoria