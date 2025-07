Not Ordinary Tailor trasforma la vetrina in atelier: arte live alla Shopping Night

Centinaia tra riminesi e turisti affollano il centro: vetrine aperte, musei by night e dj set fino a tarda sera

E' stata un successo di pubblicola prima Shopping night 2025, con centinaia di riminesi e turisti che ieri sera hanno preso d'assalto il centro storico di Rimini: a fare da cornice alle vetrine illuminate, con le saracinesche nuovamente alzate fino alle 23:30, spettacoli e show cooking, deejay set e musei aperti.

L'imprenditore Stefano Faneschi, titolare del celebre City Tanksu Corso D'Augusto, ha scelto di organizzare il suo show direttamente in vetrina. Ieri sera, ma il progetto continuerà anche i prossimi mercoledì, l'artista riminese Federica Garzia – conosciuta su Instagram con il nome di Not Ordinary Tailor- ha dipinto live per il pubblico della Shopping Night, customizzando in diretta magliette, giubbotti e pantaloni pronti per l'acquisto. Manco fossimo a New York City o a Tokyo, dove moda e live art urbano da sempre si fondono.

Con la sua tavolozza di colori acrilici e le sue borchie a rivetto, Federica ha regalato spettacolo miscelando shopping e intrattentimento, ma soprattutto creando capi assolutamente personalizzati e unici che saranno in vendita tutti i giorni al negozio City Tank.