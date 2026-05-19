Notai di Forlì e Rimini a Barcellona per un workshop sul sistema notarile europeo
Il Consiglio Notarile promuove un percorso di formazione internazionale per confrontare l’ordinamento spagnolo con le altre esperienze giuridiche dell’Unione Europea
Approfondire l’ordinamento notarile spagnolo e porre a confronto le diverse esperienze giuridiche europee: questi gli obiettivi con i quali il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini ha promosso il workshop destinato ai notai del Distretto che si è svolto a Barcellona nei giorni scorsi.
L’iniziativa si inserisce in un percorso di approfondimento e formazione internazionale che il Consiglio Notarile porta avanti da alcuni anni, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra professionisti del diritto appartenenti ai Paesi dell’Unione Europea, e promuovere una sempre maggiore integrazione giuridica a tutela di cittadini, imprese e istituzioni.
I notai partecipanti sono stati ospiti del Collegi de Notaris de Catalunya, nella storica sede di Carrer del Notariat, accolti dal Decano José Alberto Marín. La delegazione ha preso parte a momenti di studio e confronto dedicati ai principi fondanti dell’ordinamento notarile spagnolo, alle prospettive del notariato europeo e alle sfide comuni che coinvolgono la professione, con particolare attenzione ai temi della legalità e dell’antiriciclaggio.
L’esperienza ha rappresentato non solo un importante momento formativo, ma anche un’occasione di crescita culturale e professionale. Il confronto diretto con colleghi spagnoli ha consentito di condividere valori, metodologie e responsabilità che accomunano il notariato latino nei diversi ordinamenti, rafforzando la consapevolezza del ruolo del notaio quale esperto giurista al servizio dello Stato, delle istituzioni e dei cittadini.
“In un’Europa che evolve rapidamente anche sul piano giuridico ed economico – dichiara la Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, Cristina Scozzoli – è fondamentale che i notai continuino a investire nella formazione e nel confronto internazionale. Esperienze come quella di Barcellona consentono di approfondire sistemi giuridici diversi, condividere buone pratiche e rafforzare il comune impegno a tutela della legalità, della certezza dei rapporti giuridici e della sicurezza dei cittadini. Il notaio svolge una funzione pubblica essenziale, e il dialogo europeo rappresenta oggi uno strumento indispensabile di crescita professionale e culturale.”
Il workshop di Barcellona prosegue un percorso già avviato con analoghe esperienze internazionali svoltesi a Londra nel 2024 e a Vienna nel 2025, confermando la volontà del Consiglio Notarile di continuare a investire nella formazione e nel dialogo europeo come strumenti di crescita professionale e istituzionale.