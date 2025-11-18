Notate durante lo show a Cattolica, due 14enni reclutate da prestigiosa scuola di ballo

"Italia Talent Award non è solo un concorso, ma offre una preziosa opportunità con cui poter mettere concretamente le ali al talento"

Cattolica diventa punto di riferimento internazionale per la danza e trampolino di lancio per giovani talenti italiani e stranieri. Grazie al prestigioso premio “International Talent Award”, ideato dal comitato “Metti le ali al Talento” e da quattro anni ospitato e patrocinato dal Comune di Cattolica, al Teatro della Regina, due giovani ballerine colombiane hanno potuto muovere i primi decisivi passi verso la realizzazione del loro sogno e soprattutto di una vita migliore, lontana dal contesto sociale complesso e difficile dal quale provengono. È infatti nel corso dell’edizione dello scorso anno di “Ita On Tour” che Camila e Valentina, così si chiamano le due quattordicenni originarie di Medellín, sono state notate sul palco del Teatro della Regina da una delle docenti di danza dello staff del premio, Angie Esposito, referente della manifestazione per il Sud e Centro America, la quale ha suggerito di far partecipare le ballerine all’audizione alla scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma, diretta dall’étoile Eleonora Abbagnato. Da Cattolica Camila e Valentina sono approdate a Roma e dopo aver dato prova del loro talento, l’Abbagnato le ha ammesse alla sua scuola.

“Sono due storie di speranza e riscatto che confermano l’importanza del nostro investimento sullo sport, sulla danza e in particolare su eventi come Italia Talent Award che abbiamo voluto ospitare in città nel nostro Teatro della Regina - commentano il Vice sindaco e Assessore alla cultura Federico Vaccarini e la direttrice dei teatri e servizi culturali Simonetta Salvetti -. Non si tratta di un semplice concorso, ma di una preziosa opportunità con cui poter mettere concretamente le ali al talento di tantissimi giovani promesse della danza. Sostenere Ita on tour significa investire sul futuro dei nostri ragazzi e ragazze e offrire loro una autentica occasione di crescita umana, artistica e professionale. Con questo premio, Cattolica viene proiettata su una vetrina di massimo livello e ci rende ancora più attrattivi come polo di formazione internazionale della danza. Ci auguriamo di poter di nuovo veder ballare sul palco del nostro Teatro Camila e Valentina, non più come promesse ma come affermate étoile della danza”.

International Talent Award si prepara a tornare il prossimo anno, con una quinta edizione ancora più ricca di talenti e di grandi nomi della danza. Domenica sono state aperte le iscrizioni e sono subito arrivate tante adesioni e da tutti i paesi del mondo, tra cui Colombia, Australia, Filippine, Sud Africa, Svizzera, Cipro, Malta, Francia, Inghilterra Germania e ovviamente Italia.