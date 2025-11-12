Notato mentre si aggirava con fare sospetto tra i residence di Miramare: sorpreso a spacciare

Un 23enne è stato arrestato dai Carabinieri

Un 23enne albanese è stato arrestato ieri sera (martedì 11 novembre) a Rimini, per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I Carabinieri, durante un pattugliamento del territorio, lo hanno notato mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi di alcune strutture ricettive di Miramare. In un secondo momento, lo hanno notato in viale Stoccolma, mentre cedeva una dose di cocaina a una persona. A quel punto è scattata prima la perquisizione domiciliare, poi quella dell'appartamento di residence in cui il 23enne abita. Qui sono stati rinvenuti 1000 euro in contanti, somma ritenuta provento dell'attività di spaccio.