Notte agitata a Marina Centro: 40enne semina il caos in farmacia, poi al supermercato, poi al bar

Arrestato dopo l'aggressione agli agenti

Nelle ore serali di ieri, 14 maggio 2026, un cittadino rumeno pluripregiudicato, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato dalle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

La prima segnalazione è arrivata da una farmacia di Marina Centro, dove la titolare aveva attivato l’allarme rapina a causa del comportamento molesto di un uomo che, all’arrivo della pattuglia, si era già allontanato. Poco dopo, una seconda richiesta d’intervento è giunta da un supermercato della stessa zona: anche in questo caso il personale aveva avuto problemi con un individuo che pretendeva di entrare nonostante la chiusura. All’arrivo degli agenti, l’uomo era nuovamente sparito, ma le immagini delle telecamere hanno permesso ai poliziotti di identificarlo e memorizzarne l’aspetto.

Verso le 23, un’ulteriore chiamata è arrivata da un’attività commerciale del centro, dove un dipendente segnalava la presenza di un uomo molesto e insolvente. Una volta sul posto, gli agenti hanno riconosciuto senza dubbio il soggetto già segnalato in precedenza, grazie al vestiario e alla fisionomia.

Alla richiesta di pagare quanto consumato e di esibire un documento d’identità, l’uomo ha inizialmente rifiutato e si è avvicinato in modo aggressivo al volto di un agente. Invitato a mantenere la distanza, si è momentaneamente calmato e ha fornito le proprie generalità. Tuttavia, al momento di salire sull’auto di servizio, ha spintonato un poliziotto, ne ha colpito un altro al petto e ha tentato di mordere.

L’uomo è stato quindi accompagnato in Questura, dove, dopo gli accertamenti di rito, è stato tratto in arresto in attesa del giudizio direttissimo.