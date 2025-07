Notte delle streghe 2025: il gran finale con spettacoli internazionali e il rito del fuoco

Si avvia verso la fine l'edizione 2025 de La Notte delle Streghe di San Giovanni in Marignano

Si avvia verso il gran finale l’edizione 2025 de La Notte delle Streghe con due serate da non perdere, che culmineranno con il Rito del fuoco della notte di San Giovanni.





Il programma di domenica 22 giugno

Sul Palco Calderone, in Piazza Silvagni, sarà protagonista Opera Fiammae, la compagnia italiana che ha fatto del fuoco la sua arte, combinando danza, teatro, giocoleria, arti circensi, giochi di magia ed effetti speciali. Qui presenta Librazione, una magnetica performance di sway pole che si ripeterà in tre momenti: alle 19.45, alle 21.15 e alle 22.45.

Sempre su questo palco, alle 21.30, si esibirà il Duo Un Pie (Argentina) con Sailor Circus, uno show in cui due marinai, una bellissima giovane e un ragazzo innocente, sono persi nel porto di qualche mondo fantastico. Lei è un'eccellente acrobata e ballerina, lui un sognatore che sogna l'amore.

Il Palco Sfera, sempre in Piazza Silvagni, ospiterà due repliche (alle 20.30 e alle 22.00) dello spettacolo The Show dei Tridiculous, tre artisti - un russo cresciuto a Tel-Aviv e due ucraini - che si sono incontrati a Berlino e ora stanno incantando i palcoscenici d’Europa con un mix travolgente di beatbox, breakdance e danza acrobatica. A chiudere la programmazione di questo palco, alle 23.00, sarà Thomas Blackthorne (Inghilterra) con Where there is no brain, there is no pain, una sorprendente esibizione tra fachirismo e resistenza estrema.

Infine, al Palco Luna, nello spazio Fosso del Pallone, si alterneranno comicità e stupore: alle 20.45 e alle 22.30 saranno in scena i cileno-francesi Frutillas con Crema con Petit, una colorata miscela di clownerie e giocoleria; alle 21.45 tornerà Thomas Blackthorne con una seconda replica del suo spettacolo, mentre alle 23.15 chiuderà la serata il Duo Un Pie con una nuova esibizione di Sailor Circus.

Il programma di lunedì 23 giugno.

Sul Palco Calderone, in Piazza Silvagni, sarà il cileno Mr Dyvinetz ad aprire la serata con due repliche (alle 19.45 e alle 21.00) del suo coinvolgente Vari, una performance che combina energia, risate, stupore e unisce le tecniche di ruota Cyr e bicicletta acrobatica. Il controllo, il ritmo, la musica e il carisma di Mr Dyvinetz sono irresistibili. Alle 22.00 sarà poi la volta della compagnia italiana Opera Fiammae, che presenterà Orakel, uno spettacolo tra le fiamme, un insieme di quadri che si sviluppa in uno spazio senza tempo, in un luogo che non esiste. Scenografie delicate e fiammelle che decorano un contesto surreale e visionario. Artisti che hanno scelto il fuoco come compagno di scena, interpretano azioni che si ripercuotono sul passato, sul presente e sul futuro, senza soffermarsi sulla realtà.

Il Palco Sfera, sempre in Piazza Silvagni, ospiterà alle 20.30 il Duo Un Pie (Argentina) con Sailor Circus, seguirà, alle 21.30, l’arrivo spettacolare della grande tartaruga di Pantao(Germania), una creazione di teatro di figura itinerante, per la prima volta in Italia, che incanterà adulti e bambini con la sua lenta ma potente presenza simbolica. A chiudere la programmazione di questo palco, alle 23.00, sarà l’artista argentino Fermín Morà, con Bien joué, uno spettacolo delicato e poetico tra clownerie e piccoli incanti.

Il Palco Luna, nello spazio di Fosso del Pallone, ospiterà a partire dalle 20.15 una replica del viaggio della tartaruga di Pantao, seguita alle 20.45 da Fermín Morà, che porterà anche qui il suo Bien joué. La chiusura è affidata al Duo Un Pie, che tornerà alle 22.30 per un’ultima esibizione di Sailor Circus.

IL RITO DEL FUOCO DELLA NOTTE DI SAN GIOVANNI

Lunedì 23 giugno a mezzanotte, alveo del torrente Ventena

La Notte delle Streghe è molto più di una festa: è un’esperienza da vivere intensamente, un’occasione unica per immergersi in un evento suggestivo, diverso da tutti. Al centro di questa celebrazione c’è il desiderio di coinvolgere ogni visitatore in un percorso emozionale che culmina in uno dei momenti più attesi e simbolici: il Rito del Fuoco della notte di San Giovanni.

Un rito collettivo e liberatorio, fortemente identitario, che affonda le sue radici nella cultura contadina e nel legame ancestrale con il solstizio d’estate, quando si accendevano i falò per propiziare raccolti prosperi e rinascita.

Come da tradizione, il fuoco diventa strumento di purificazione e rinascita: alle fiamme si affidano simbolicamente negatività, pesi e fatiche, per lasciare spazio a un nuovo inizio, carico di buoni propositi e speranze.

Durante tutte le serate della festa sono stati raccolti i biglietti che i visitatori hanno lasciato con i loro pensieri e preoccupazioni da bruciare questa sera. Un gesto corale, semplice ma potente, per accogliere l’arrivo di un tempo nuovo.

Alle 23.15 prenderà il via la parata rituale che accompagnerà il pubblico fino all’alveo del torrente Ventena. Qui, a mezzanotte, si terrà il Rito del Fuoco, con la partecipazione di Opera Fiammae e Le Streghe di San Giovanni. Sono state oltre 50 le persone che hanno risposto con entusiasmo alla call Vestiti d’oro, l’invito rivolto a tutti coloro che desideravano trasformarsi in streghe in queste notti, con abiti, trucchi e acconciature a tema. Una conferma di quanto La Notte delle Streghe sia un evento coinvolgente e questa chiamata un'ulteriore occasione speciale per entrare a far parte della sua atmosfera unica e partecipare in prima persona alla scenografica parata finale.

Lo spettacolo sarà visibile dagli argini del torrente e rappresenterà il culmine di una notte magica, in cui tradizione, emozione e stupore si fondono in un’unica, intensa esperienza.

L’ORO DEL GRANAIO

L’area bimbi Regno di Fuori prevede a partire dalle ore 18.00 attività per tutti i gusti, dai giochi antichi alle letture animate. In particolare nella serata del 22 giugno è in programma Meraviglie a caso, improvvisazione e arti performative miste per bambini, con Laura Lucertini e Diana Saponara, mentre il 23 giugno la lettura scenica L’oro della Regina.

Nel suggestivo scenario dell’alveo del Ventena, il Teatro Cinquequattrini domenica 22 giugno porta in scena l’ultima replica di Alchemico Alveo, uno spettacolo immersivo e itinerante in cui antiche alchimiste guidate da Hildegard Von Bingen, accompagneranno i visitatori lungo un percorso di trasformazione interiore (la prenotazione è obbligatoria, offerta libera).

La stessa sera Scintille Esperienze Creative presenta Planet music(Palco Luna, ore 19.00), una performance di canto, danza e recitazione con le allieve della scuola.

Le ultime due sere nel regno di Locus Locorum: i mondi delle streghe, le streghe nel mondocurato da Pro Loco riservano ancora sorprese. In particolare domenica 22 giugno va in scena la performance itinerante Il Malaugurio e la Malasorte, mentre lunedì 23 giugno alle ore 19 e alle ore 21.15 il gruppo tutto al femminile Damaramà proporrà al pubblico canti e melodie della cultura popolare.

La serata di lunedì ospita inoltre un evento speciale: al Granaio dei Malatesta arriveranno I Malatesta - La corte di Isotta, un gruppo di figuranti con abiti riprodotti fedelmente da stampe che ripercorrono il periodo tra XI e XV secolo, rappresenterà il momento in cui una nobildonna accusata di stregoneria verrà simbolicamente condotta al rogo.

In questa serata non può ovviamente mancare il rituale dell’acqua di San Giovanni, un gesto che apre le porte a energie invisibili e a magie senza tempo, a cura di Daniela Caldari.

CASA MOTUS

Domenica 22 giugno alle 18 la compagnia teatrale internazionale Motus inaugurerà Casa Motus, una nuova residenza artistica sulle colline marignanesi. Un hub creativo dedicato alle arti performative, alla ricerca e alla valorizzazione territoriale, pensato come modello di sviluppo culturale innovativo.

Il momento inaugurale sarà simbolico e visionario. Il pubblico potrà attraversare gli ambienti della casa e del paesaggio circostante, accompagnato da installazioni immersive che arrivano direttamente dalla mostra Future in the Past, archivio dei 35 anni di attività della compagnia. A tessere le trame sonore della serata sarà la straordinaria artista Vera Di Lecce, performer dalla vocalità arcaica e potente, capace di evocare atmosfere rituali e immaginari contemporanei. L’appuntamento è con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.