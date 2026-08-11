Notte di furti e raid vandalici sul lungomare: presi di mira i chioschi tra Bellariva e Marebello

"Episodi sempre più frequenti e sistematici"

Notte di furti e vandalismi sul lungomare tra Bellariva e Marebello. Tra i Bagni 80 e 100, nella notte tra sabato e domenica, almeno tre chioschi sono stati presi di mira.

Tra questi il Victory Bar del Bagno 86, gestito da Gabriele Boldrini. Due ladri hanno tentato una prima irruzione intorno all’una, facendo scattare l’allarme, per poi tornare alle 5.40 e riuscire a entrare nel locale. Hanno raggiunto la cella frigorifera e portato via scampi e cartoni di birra. Ingenti i danni: serrande scassinate, teloni tagliati e vetri rotti.

L’allarme li ha costretti alla fuga, con parte della merce abbandonata e recuperata dalla polizia. Al vaglio degli agenti ci sono ora le immagini delle telecamere.

«La situazione è preoccupante, questi episodi sono sempre più frequenti e sistematici», denuncia Boldrini. Tra gli operatori balneari cresce il timore per una serie di raid che, oltre al bottino, lasciano soprattutto danni e preoccupazione.