Notte di follia all'Infermi: donna si scaglia contro il personale e viene fermata con il Taser

La 47enne, senza fissa dimora, era stata soccorsa per strada mentre vagava in stato confusionale

Attimi di tensione nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 giugno al pronto soccorso dell’ospedale “Infermi” di Rimini, dove una donna in forte stato di agitazione ha aggredito un’operatrice sanitaria, rendendo necessario l’intervento congiunto delle forze dell’ordine.

A richiedere l’intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Rimini, supportati da una pattuglia della Stazione di Rimini Porto e dalla Polizia di Stato, è stato il personale medico del nosocomio, dopo che la donna — una 47enne senza fissa dimora, già nota alle forze dell’ordine — si era scagliata improvvisamente contro un’infermiera, colpendola al braccio con un oggetto di legno appuntito. L’operatrice ha riportato una lieve ferita lacero-contusa.

La donna era stata soccorsa poco prima dal 118 mentre vagava in stato confusionale per le strade di Coriano e trasportata in ospedale, dove gli accertamenti sanitari avevano evidenziato un evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti.

All’arrivo delle forze dell’ordine, la 47enne ha tentato di aggredire anche i militari. Considerata la situazione e il rischio per l’incolumità dei presenti, gli operatori sono stati costretti a utilizzare il taser in dotazione per immobilizzarla in sicurezza. La donna è stata successivamente sedata e trattenuta in osservazione.

Al termine degli accertamenti, è scattata la denuncia in stato di libertà per lesioni personali a pubblico ufficiale e resistenza a pubblico ufficiale.