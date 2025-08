Notte di San Lorenzo e grandi eventi: Rimini accende l’agosto con arte, musica e cinema

Dalla Terrazza della Dolce Vita con Simona Ventura alla mostra su Alberto Sordi, eventi per tutti i gusti fino al 10 agosto

Gli incontri nel salotto della terrazza della Dolce Vita, gli appuntamenti a mirar le stelle in occasione della notte di San Lorenzo, lo speciale sunset musicale sulla spiaggia della Beach Arena: prosegue il calendario degli eventi che danno forma all’estate 2025 di Rimini (il link del calendario completo da sfogliare on line si trova qui)

Fino al 10 agosto, al Grand Hotel di Rimini si parla di…’Rinascita’ con la 6^ edizione de “La Terrazza della Dolce Vita” con Simona Ventura e Giovanni Terzi che incontrano tanti personaggi famosi come: l’attivista Francesca Pascale e il giornalista e conduttore televisivo Piero Marrazzo (4 agosto); Gianluigi Nuzzi, conduttore del programma Quarto Grado, il duo musicale italiano Jalisse (5 agosto); Morgan e Mara Maionchi e il famoso infettivologo Matteo Bassetti (6 agosto). E ancora l’attrice Chiara Francini e la musica di Ivan Cattaneo (7 agosto), Eliza G (l’8 e 9 agosto), cantautrice italiana arrivata in semifinale a The Voice of Italy nel 2019. Il Direttore del TG2, Antonio Preziosi, l’avvocatessa e saggista Annamaria Bernardini de Pace (9 agosto) e tanti altri.

I salotti terminano domenica 10 agosto con Mara Venier, reduce dal successo di “Diamanti” ultima fatica cinematografica di Ferzan Ozpetek. Saranno poi presenti l’attore Paolo Conticini, il Direttore dell’Ansa Luigi Contu e due noti personaggi dello spettacolo italiano: il cantautore Drupi e l’attrice Patrizia Pellegrino già concorrente al talent show di Rai 1 Ne vedremo delle belle.

Fra le novità di questa edizione la mostra dedicata ad Alberto Sordi: un viaggio e un’antologia di ritratti per immergersi nell’immaginario di una delle figure più iconiche in assoluto del cinema e grande maestro della commedia italiana (ingresso libero fino al 28 agosto, dalle 11 alle 21) e, per la Terrazza OFF, su prenotazione lezioni tenute da Giada Lini e Graziano Di Prima di Ballando con le stelle.







Tra le altre iniziative della notte di San Lorenzo (10 agosto), il Tempio Malatestiano di Rimini sarà aperto ai visitatori per una serata culturale dedicata all’arte, storia e filosofia della Cappella dei pianeti, con musica e approfondimenti sul suo significato iconografico e culturale. La serata è a cura di Michela Cesarini storica dell’arte e di Nevio Genghini, storico della filosofia, con la partecipazione del Coro “Rosa malatestiana” (info: www.riminiturismo.it/eventi/la-cappella-dei-pianeti-tra-arte-storia-e-filosofia ).



Sempre domenica 10 agosto alla Rimini Beach Arena torna Memorabilia on the Beach, un evento dedicato alle sonorità che hanno segnato la storia di questa festa, con uno speciale evento "sunset" per festeggiarne i 30 anni. Partecipano artisti come Franky Jones, Dj Rob, Cirillo, Saccoman, Ricci Jr, Principe Maurice e Federica Baby Doll. Mentre nell’ambito di Cento giorni in festa, piccoli e grandi appuntamenti che ogni sera animano le piazze, le viuzze e il lungomare da Torre Pedrera a Miramare, il 10 agosto diventa l’occasione attorno alla quale i Comitati turistici preparano diverse attività che culminano con lo spettacolo di fuochi d’artificio ai bagni 112-113 di Rivazzurra. In piazza Sacchini a Torre Pedrera si balla con Notte di Stelle, animazione con balli di gruppo a cura di Casadei Danze, mentre a Marebello dal bagno 104 al bagno 106 festa sulla spiaggia ad ammirar le stelle.



Proseguono anche le proiezioni di Agostiniani Estate, più di 40 appuntamenti di cinema, per vivere il cinema ‘sotto le stelle’. In occasione della Notte di San Lorenzo viene proiettato il film ‘Ritrovarsi a Tokyo’ (Une part manquante) di Guillaume Senez (Francia / Belgio 2024, 98’).









Durante la settimana, continuano le iniziative del cartellone Rimini 80 - E tu dov’eri nel 2025? organizzate dal Comune di Rimini, in occasione dei 40 anni dall’uscita di “Rimini” di Pier Vittorio Tondelli, per omaggiare lo scrittore e per rivivere le atmosfere e il clima degli anni Ottanta. Sabato 9 agosto all’Arena Francesca da Rimini, evento dedicato a Daniele Baldelli dopo un incontro con Massimo Roccaforte dedicato alla storia dei DJ in Riviera. Mentre per il ciclo Silent Book Party condotto da Silvia Bottani e Lorenza Ghinelli, l’appuntamento è mercoledì 6 agosto dalle ore 19.30 al Bagno 1 di Rivabella.



Lunedì 4 agosto in piazzale Fellini si terrà l'evento musicale Rimini Amorosa. Le grandi storie d'amore, promosso dalla Clinica Nuova Ricerca. La serata, dedicata alla cultura, alla bellezza e alla condivisione, offre un ricco programma di intrattenimento con ospiti di rilievo: il coinvolgente DeeJay Set di Claudio Cecchetto, seguito da momenti di ispirazione con i racconti di Cesare Trevisani. Sul palco si esibiscono gli energici Extrapop e due special guest: Jenny Rospo e Freddy Martyn.



Il 9 agosto piazzale Kennedy ospita l'evento gratuito Acido Domingo Summer Plaza, con musica e divertimento. La serata vedrà come ospiti speciali Bugsy e GoodJacobbe, insieme al ritorno di Giaga Robot, Old Friends New Friends e il DJ set di Acido Domingo Soundsystem aka Feola & Colonna. Un'occasione per vivere l'energia dell’estate riminese.







In centro storico, proseguono per tutta l’estate anche gli appuntamenti di musica e intrattenimento con SGR LIVE all’Arena Francesca da Rimini, dove martedì 5 agosto sarà protagonista la musica dei mammiferi Orsi Bipolari con il trio Soul Swing International Ballads.



Lunedì 11 agosto ancora musica alla Corte degli Agostiniani con il Concerto di mezza Estate. Rimini non dimentica la solidarietà, con le più belle musiche per Banda eseguite dalla Banda Città di Rimini diretta dal M° Jader Abbondanza e dalla Banda Giovanile Città di Rimini, diretta dal M° Andrea Brugnettini.



All’Area Eventi Settebello a7b, nell’area verde in via Roma 70, il programma musicale vede sul palco ogni mercoledì il nuovo format 7Band, che sotto la direzione artistica di Matteo Mussoni e Andrea Donati propone gruppi di giovani musicisti. Il giovedì appuntamento con il jazz in collaborazione con Rimini Jazz Club e il Conservatorio Maderna-Lettimi. Tra gli appuntamenti della settimana, domenica 3 agosto è la volta di Unplugged Cafè, Acoustic Rock Classic Trio. Martedì 5 agosto ore 21.00

Antonio Ramberti presenta il concerto teatrale ‘Il treno in fondo al mare’. venerdì 8 agosto ore 18.45 conferenza della rassegna ‘Circolo ermeneutico’: Le parole immaginate, con Analisa Teodorani, poetessa in dialogo con Annamaria Semprini.

Il Parco degli Artisti, a Vergiano, si conferma come punto di riferimento per l'intrattenimento all'aperto, ospitando sabato 9 agosto Frozen Il Musical, un evento per tutta la famiglia con canzoni indimenticabili, costumi spettacolari e tanta magia sul palco, mentre nel suggestivo Giardino dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli”, a Covignano, continuano le Serate al Colle, con proiezioni cinematografiche e performance.

Per chi ama lo sport c’è: il Campionato di FootVolley sulla spiaggia di Rimini ai bagni 53 – 54 – 55 ‘Le Spiagge’; il Torneo di Bocce che include la 32esima edizione de Il Pallino D'Oro e il Master individuale maschile e femminile ai Bagni Libra 62 - 63/A - 64 – 65 fino al 12 agosto; il Parasailing Inclusivo che permette a tutti, dai 6 anni, in su di vivere il mare in sicurezza con barche Hansa 303, previa prenotazione presso Spiaggia Libera Tutti (venerdì 8 agosto). Infine sulla spiaggia Tiki 26 di Marina Centro torna La cultura nello sport, con il ciclo di incontri e racconti sulla cultura dell'attività sportiva (venerdì 8 agosto ore 18,00).





fino a settembre 2025

Rimini, sedi varie

Rimini '80- E tu dov’eri nel 2025?

A 40anni dall’uscita di “Rimini” di Pier Vittorio Tondelli, il Comune di Rimini ha in programma un calendario di eventi per omaggiare lo scrittore e per rivivere le atmosfere e il clima di un decennio, quello degli anni Ottanta. Tra gli appuntamenti: sabato 9 agosto all’Arena Francesca da Rimini, evento dedicato a Daniele Baldelli dopo un incontro con Massimo Roccaforte dedicato alla storia dei DJ in Riviera. Mercoledì 6 agosto dalle ore 19.30 al Bagno 1 di Rivabella ultimo appuntamento con Tondelliana.

Fino al 10 agosto 2025

Grand Hotel, parco Federico Fellini - Rimini Marina Centro

La Terrazza della Dolce Vita

Ciclo di incontri con importanti personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura contemporanea presentati da Simona Ventura e Giovanni Terzi

Nell'affascinante cornice dei giardini del Grand Hotel di Rimini, continua il ciclo di incontri con importanti personaggi del mondo del cinema, della cultura, del giornalismo, del teatro, dello spettacolo e della politica intervistati dal giornalista Giovanni Terzi e presentati da Simona Ventura.

Con la consueta formula delle interviste “autentiche”, la coppia affronta il tema della “Rinascita” per confrontarsi con tanti artisiti. Tra gli ospiti della settimana: La conduttrice Mara Venier, l’attivista Francesca Pascale, il giornalista e conduttore televisivo Piero Marrazzo; Gianluigi Nuzzi, conduttore del programma Quarto Grado; il duo musicale italiano Jalisse; Morgan, Mara Maionchi, il famoso infettivologo Matteo Bassetti. E ancora l’attrice Chiara Francini, la musica di Ivan Cattaneo, Eliza G, cantautrice italiana arrivata in semifinale a The Voice of Italy nel 2019; Il Direttore del TG2, Antonio Preziosi, l’avvocatessa e saggista Annamaria Bernardini de Pace, l’attore Paolo Conticini, il cantautore Drupi e l’attrice Patrizia Pellegrino.

Fra le novità di questa edizione una mostra dedicata ad Alberto Sordi, visitabile fino al 28 agosto: un viaggio e un’antologia di ritratti per immergersi nell’immaginario di una delle figure più iconiche in assoluto del cinema e grande maestro della commedia italiana. Ingresso libero dalle 11 alle 21.

Gli appuntamenti, con accesso dalle ore 18.30 circa, sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Ore 18.30 Ingresso gratuito senza prenotazione

Per La Terrazza OFF, fino al 10 agosto, dalle ore 10.00 alle ore 11.00 al Centro Congressi Grand Hotel di Rimini, si può partecipare a Lezioni di Ballo tenute da Giada Lini e Graziano Di Prima. Info e prenotazioni: [email protected]

lunedì 4 agosto 2025

piazzale Fellini - Rimini Marina Centro

Rimini Amorosa. Le grandi storie d'amore

Un evento musicale con tanti ospiti per promuovere cultura, bellezza e condivisione, a cura della Clinica Nuova Ricerca. Il palco sarà animato da un cast d'eccezione, promettendo divertimento e intrattenimento di alta qualità. A partire da un coinvolgente DeeJay Set con Claudio Cecchetto, un vero e proprio pioniere della musica italiana, pronto a farvi ballare e creare un'atmosfera indimenticabile.

Non solo musica, ma anche momenti di ispirazione con i racconti a cura di Cesare Trevisani. La musica dal vivo sarà affidata agli energici Extrapop, che con le loro performance sapranno coinvolgere tutti. E per arricchire ulteriormente la serata, due voci straordinarie saliranno sul palco come special guest: Jenny Rospo e Freddy Martyn. Ingresso gratuito con biglietto fino a esaurimento posti, ritirabili presso tutte le sedi di Clinica Nuova Ricerca: Rimini – Rimini Celle – Villa Verucchio – Santarcangelo.

Ore 20.30 Ingresso gratuito Info: www.facebook.com/nuovaricerca



mercoledì 6 agosto 2025

Rimini, Cortile della Biblioteca Gambalunga

Tondelliana: Silent Book

Un ciclo di Silent Book Party condotto da Silvia Bottani e Lorenza Ghinelli per creare connessioni a cellulari spenti. Ognuno può portare con sé il proprio libro, un cuscino e volendo una lucina da lettura, per stare comodi. Dopo un tempo dedicato alla lettura (circa 45 minuti), le scrittrici Lorenza Ghinelli e Silvia Bottani modereranno la successiva ora di conversazione introducendo un tema, una suggestione cara alla poetica tondelliana. Non occorre in alcun modo avere già letto Tondelli: le ossessioni che lo hanno mosso come scrittore partono da emozioni e sentimenti universali che ciascuno potrà avere incontrato nei romanzi, nei fumetti, nei saggi o nei memoir che avrà letto durante il Silent Book. Un’occasione per scoprire come un atto privato come la lettura può connettere le solitudini. Con questo spirito Tondelliana mette in evidenza la capacità dell’autore di raccontare la contemporaneità rinnovandone il linguaggio e facendosi cantore dei “miti ed emblemi” del presente.

Ore 21.15. Ingresso libero senza prenotazione Info: 0541.704486



sabato 9 agosto 2025

piazzale Kennedy - Rimini Marina Centro

Acido Domingo Summer Plaza

Piazzale Kennedy si trasforma nel cuore pulsante dell'estate, offrendo un evento unico ad ingresso gratuito. Special guest della rassegna: Bugsy, del Tunnel Club di Milano e co-founder della label Take It Easy e GoodJacobbe da Bologna, mente dietro i format Eclettica e Vertigo. Insieme a loro, il ritorno del maestro Giaga Robot, Old Friens New Friends e a chiudere, come sempre, Acido Domingo Soundsystem Aka Feola & Colonna. Un'occasione per ballare, divertirsi e godersi l'energia dell'estate riminese in un'atmosfera vibrante e coinvolgente.

Orario: dalle ore 17 Ingresso libero Info: www.instagram.com/acido____domingo/

domenica 10 agosto 2025

Rimini Beach Arena, viale Principe di Piemonte 56/62 - Rimini Miramare

Memorabilia on the Beach

Un viaggio dentro le sonorità che hanno segnato la storia di questa festa, Memorabilia on the Beach, insieme a chi quella storia l’ha vissuta e scritta fino ad oggi. Per i 30 anni uno speciale evento "sunset".

Con Franky Jones (Bonzai rec), Dj Rob, Cirillo, Saccoman, Ricci Jr, Principe Maurice, Federica Baby Doll.

Ingresso libero su prenotazione al link: https://riminibeacharena.com/event/memorabilia

Orario: dalle ore 19 all' 1 Info: 335 5645740 https://riminibeacharena.com/events/

fino al 31 agosto 2025

Rimini, Corte degli Agostiniani

Agostiniani Estate

Una lunga estate con più di 40 appuntamenti di cinema (più della metà della stagione appena conclusa), per vivere il cinema ‘sotto le stelle’. Gli appuntamenti della settimana:

>lunedì 4 agosto, Cinema Revolution, Nonostante di Valerio Mastandrea (Italia 2024, 92’)

mercoledì 6 agosto, A Complete Unknown di James Mangold (USA 2024, 141’)

>giovedì 7 agosto, Cinema Revolution, Sotto le foglie (Quand vient l'automne) di François Ozon (Francia 2024, 102’)

>domenica 10 agosto, Cinema Revolution, Ritrovarsi a Tokyo (Une part manquante) di Guillaume Senez (Francia / Belgio 2024, 98’)

>martedì 12 agosto, Cinema Revolution, La stanza accanto (The Room Next Door) di Pedro Almodóvar (Spagna 2024, 107’)

Ore 21.30 Ingresso a pagamento Info: www.facebook.com/cineteca.rimini

fino al 5 settembre 2025

Rimini spiaggia libera Piazzale Boscovich

Spiaggia Libera Tutti

Un fitto calendario di eventi e attività viene proposto nel primo anno di attività di Spiaggia Libera Tutti, dal lunedì al sabato, nelle fasce orarie della mattina (10-12) e del pomeriggio (16:30 – 18:30) tra laboratori creativi e sensoriali, attività motorie e ginnastica dolce, giochi musicali e teatrali, bagni assistiti e momenti di rilassamento, attività di gruppo, pittura, giochi da tavolo, percorsi motori, oltre ad un calendario di incontri culturali, attività ricreative speciali ed eventi aperti alla partecipazione.

In particolare venerdì 1° Agosto – "Harry Potter e il Mare": incontro con Giovanni Minghetti, professore di lettere e religione a Bologna e autore di vari libri sul famoso maghetto. L'esperto parlerà del ruolo del mare e dell'acqua all'interno della saga e sarà disponibile per rispondere a qualsiasi curiosità sul mondo di Hogwarts. Lunedì 4 agosto - (ore 18) un incontro con Riccarda Casadei che parlerà dell’eredità del liscio a partire dalla figura del padre, autore dell’inno della Romagna, Romagna mia. Con lei le due figlie e due ballerini di liscio professionisti che si esibiranno per l'occasione.

Info: www.facebook.com/people/Spiaggia-Libera-Tutti/

fino al 26 agosto 2025

Arena Francesca da Rimini – Rimini centro storico

SGR LIVE

In estate, l’Arena Francesca da Rimini, ai piedi del Castello Malatestiano, ospita appuntamenti di musica e intrattenimento, a cura di Gruppo SGR. Gli appuntamenti della settimana:

Martedì 5 agosto la musica dei mammiferi Orsi Bipolari con il trio Soul Swing International Ballads

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/GruppoSGR/



fino 3 agosto 2025

Rimini, Area Eventi Settebello a7b, via Roma 70

Eventi Settebello a7b

Un nuovo spazio per la cultura, il tempo libero, il cibo e la socialità. In luglio gli appuntamenti continuano fra buona musica, incontri culturali e gli appuntamenti del Circolo Ermeneutico.

Il mercoledì vede sul palco il nuovo format 7Band, che sotto la direzione artistica di Matteo Mussoni e Andrea Donati propone gruppi di giovani musicisti. Il giovedì appuntamento con il jazz in collaborazione con Rimini Jazz Club e il Conservatorio Maderna-Lettimi. Tra gli altri appuntamenti della settimana: domenica 3 agosto, ore 21 appuntamento con ‘Unplugged Cafè, Acoustic Rock Classic Trio’: Un viaggio intimo e coinvolgente tra le grandi ballate del rock internazionale, rivisitate in chiave acustica; una serata dal sound caldo e familiare, tra nostalgia e vibrazioni senza tempo. Martedì 5 agosto ore 21.00

Antonio Ramberti presenta il concerto teatrale ‘Il treno in fondo al mare’. venerdì 8 agosto ore 18.45 conferenza della rassegna ‘Circolo ermeneutico’: Le parole immaginate, con Analisa Teodorani, poetessa in dialogo con Annamaria Semprini. Durante tutta le serate sarà attiva l’Area Food a7b. Programma completo su: www.facebook.com/areasettebello

Info: [email protected]

tutti i martedì di luglio e agosto 2025

Spiaggia di Rimini Sud 'Le Spiagge Rimini', Bagni 53 - 54 – 55

Campionato di footVolley

In collaborazione con Piacere Spiaggia Rimini

Il Campionato di FootVolley torna sulla spiaggia di Rimini e accompagna tutta l’estate. Ormai sport must della costa riminese, il FootVolley è un mix tra calcio e beach volley, una disciplina che facilmente assicura spettacolo a chi la pratica e a chi la guarda.

Presente a Rimini da anni, l’associazione FootVolley Rimini collabora con Piacere Spiaggia Rimini per organizzare diversi appuntamenti di rilievo, come le SuperCoppe, i Tornei BeTable e le spettacolari sfide di Teqball sulla spiaggia, discipline innovative e coinvolgenti.

Il campionato riminese rappresenta un appuntamento sportivo ormai consolidato e molto seguito, che richiama ogni anno numerosi atleti e appassionati di footvolley, contribuendo a valorizzare lo sport sulla spiaggia, a promuovere momenti di aggregazione e socialità e a fare di Rimini un punto di riferimento per lo sport estivo, il tempo libero e la vivacità turistica della riviera.

I prossimi appuntamenti: martedì 29 luglio, martedì 5 e 12 agosto

Info: www.footvolleyrimini.it

Tutti i mercoledì sera fino al 27 agosto 2025

P.zza Tre Martiri - Rimini centro storico

Artigiani al Centro By Night

Un market dedicato ad artigiani selezionati, designer, creativi e al piacere di trascorrere insieme serate bellissime nello splendido centro storico riminese.

Orario: dalle ore 18 alle ore 23 Info: www.facebook.com/artigianialcentro

Tutti i mercoledì fino al 27 agosto 2025

Centro storico – Rimini

Rimini Shopping Night

Tutti i mercoledì d’estate in centro storico con negozi aperti fino a tardi, per serate all’insegna dello shopping, food, musica, arte e cultura.

Tante le attività aderenti tra negozi, botteghe e locali del centro storico.

Un’occasione per vivere la città nelle sere d’estate e visitare le bellezze artistiche con l’apertura serale dei Musei.

Orario: 21 - 23 Info: www.facebook.com/riminishoppingnight/

Tutti i mercoledì fino al 27 agosto 2025

Mercato coperto, via Castelfidardo, 15 - Rimini centro storico

La Magnèda

Ottava edizione delle Cene al Mercato Coperto, dove gli operatori preparano e servono pietanze preparate dal vivo con i propri prodotti. Le cene, allestite fino a 200 posti a sedere, sono allietate da intrattenimento musicale. L’iniziativa si svolge in concomitanza con la Rimini Shopping Night con l’apertura serale dei negozi in centro storico.

Orario: 18-23 Ingresso: cena a pagamento Info: 0541 53898 www.mercatocopertorimini.it



Tutti i mercoledì dal 2 luglio al 27 agosto 2025

Rimini, piazza Cavour

I Ricordi in Soffitta

Iniziativa organizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche C.O.C.A.P. e riservata ai ragazzi dai 6 ai 12 anni compiuti, che possono esporre i loro vecchi giocattoli, videogiochi, collezioni, peluche, fumetti, libri per ragazzi, cassette video per ragazzi, tricicli, biciclettine e quant'altro di loro appartenenza legato all'infanzia. I bambini sono i protagonisti di queste serate all'insegna del gioco e della socialità. La partecipazione è gratuita e per l'esposizione occorre l'iscrizione al C.O.C.A.P.

Orario: 17.30 – 23.30 Ingresso gratuito Info: 0541 781108 www.cocap.it

mercoledì 6 agosto 2025

Lapidario del Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico

Ogni donna, una storia

Torna la rassegna "Ogni donna, una storia" con la presentazione del libro "Franca Ongaro Basaglia. Saggi e testimonianze. Con un'intervista inedita" (Meltemi 2025) di Ernesto Venturini (a cura di).

"La legge di riforma della salute mentale è stata il frutto di un grande lavoro politico collettivo. Troppo spesso, però, le donne sono rimaste invisibilizzate: tra queste, Franca Ongaro. Ricordata semplicemente come “la moglie di Basaglia”, Franca è stata una protagonista determinante di quel cambiamento epocale (...) Questo libro racconta il suo percorso esistenziale e professionale, attraverso testimonianze, documenti e scritti significativi, tra cui un’intervista inedita, l’ultima da lei rilasciata. “Non esiste libertà se non nel legame che ci aiuta a lottare contro ciò che ci divide.”"

Ore 21 Ingresso libero fino esaurimento posti

Info: 0541 704545 (lunedì-venerdì 9-13) www.facebook.com/casadelledonnerimini

mercoledì 6 e 27 agosto 2025

piazza Ferrari – Rimini

Innamorati di Borgo Marina

Piazza Ferrari si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto con spettacoli itineranti, acrobazie, magie e giochi per grandi e piccoli. La Rassegna prevede 4 spettacoli per ogni serata di vario tipo che spaziano dal teatro per ragazzi, alla giocoleria, dall’acrobatica al fachirismo, fino al teatro di narrazione e per ogni data 1 performance itinerante che accompagnerà il pubblico verso Piazza Ferrari e tra le performances dislocate attorno alla piazza. Questa settimana appuntamento il 6 agosto con ‘La Piazza delle Meraviglie’: Spettacoli itineranti, magia, giochi, clown e teatro di strada. Ganda Il Rinoceronte - animazione Itinerante - Il Teatro delle Isole; Magicherie - Magia per bambini - La Combriccola dei Lillipuziani; Intorno - Spettacolo di Mano a Mano - C.ia Ma.Re; s.VAMP.ito - Clownerie e acrobatica aerea - Pink Mary; Wood Games - Giochi di legno per tutte le età.

Orario: dalle 20.30 alle 23.30 Ingresso libero Info: [email protected]



mercoledì 6 agosto 2025

Coco Beach (bagno 106/B), via Regina Margherita e Carnaby Club, viale Brindisi, 20 - Marebello Rimini

Yellow Night Beach Party

Un grande party sulla spiaggia organizzato dalla discoteca Carnaby Club e con il Bagno 106 Cocobeach di Marebello, che si tiene durante tutta l'estate. La festa inizia intorno alle 21,30 e l’ingresso è sempre gratuito. La serata è ricca di sorprese: ospiti speciali, musica, dj set, animazione. Intorno a mezzanotte, la festa prosegue all’interno del Carnaby Club con ingresso a pagamento.

Ore 21.30 Ingresso: beach party in spiaggia ingresso libero; al Carnaby Club ingresso a pagamento

Info: 0541 377256 (Coco Beach) www.carnaby.it



giovedì 7 agosto 2025

Parco degli Artisti (Chiosco il Casotto) , via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Piratesse - Teatro d’attore e musica dal vivo

Un percorso storico e di storie: dalle imprese dei Caraibi al mare di Hong Kong, queste insolite eroine

vi traghetteranno oltre i confini e le leggi. Lo spettacolo è un omaggio a quelle donne che non hanno avuto paura di ribellarsi, che sono andate oltre le regole e le convenzioni, che hanno rinunciato alla propria femminilità per affermare la propria libertà. Sono eroine impavide, rivoluzionarie, sono corsare.Benvenuti nella leggenda delle Piratesse! A cura di CambiaMENTI Teatro; regia di Giulia Baldassari. Scritto e ideato da Giulia Baldassari e Vincenzo Di Gemma.Con la partecipazione di Martina Casadei.

Ore 21 Info e prenotazioni: 327 4115353 (whatsapp) www.facebook.com/parcodegliartistirimini









tutti i giovedì di luglio fino al 7 agosto 2025

Covignano di Rimini, Giardino dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli”

Serate al Colle tra cinema, storie e stelle

Per la prima volta il giardino dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” delle Diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro accoglie una rassegna di eventi estivi tra cinema, storie e stelle. Una proposta aperta a tutti, per vivere l’estate in un luogo suggestivo ed inedito, al fresco del colle più alto della città. Un percorso, dove parola, immagine e suono si intrecciano per raccontare la dimensione umana e spirituale dell’esistenza: dalla poesia alle magie con la sabbia, dal cinema alla storia dell’arte, ogni incontro propone uno sguardo sul mistero, sulla ricerca interiore, sul coraggio, sulla bellezza e sulla speranza.

La rassegna si conclude giovedì 7 agosto con la serata dal titolo: “San Lorenzo io lo so…”. Un viaggio tra arte sacra, simbologia celeste e spiritualità con lo storico dell’arte Alessandro Giovanardi. Dedicata al martire Lorenzo e al suo legame con le stelle cadenti. Info: 0541-751367

fino al 12 agosto 2025

Bagni Libra 62 - 63/A - 64 - 65, via Lungomare Di Vittorio 8B – Rimini

Torneo di bocce

32esima edizione del Pallino D'Oro e Master individuale maschile e femminile

La tradizionale gara sportiva di bocce 'Il Pallino d'oro' torna a Rimini per la 32° edizione, a cui partecipano 40 giocatori divisi per categoria.

In contemporanea, come di consueto, i bagni Libra organizzano un Master Nazionale di bocce maschile e femminile riservato alla cat. A, che vede la partecipazione di Campioni Nazionali di Bocce, provenienti da tutte le regioni. L'evento si svolge domenica 10 agosto durante l'intera giornata.

Nelle altre serate si svolgeranno invece le gare aperte alle categorie B, C, D , Amatori e non tesserati. Anche i turisti e appassionati dell'attività sportiva delle bocce potranno quindi partecipare alle gare serali. La finalissima della cat. A sarà disputata domenica 10 agosto alle ore 22. Le premiazioni si svolgeranno alle ore 23.

Orario partite: dalle 21 alle 24. Info: 338 6104321

venerdì 8, 22, 29 agosto 2025

Club Nautico, Largo Ruggero Boscovich, 12 - Rimini zona porto canale

Mare per tutti

Avvicinamento al parasailing

Spiaggia Libera Tutti, Amici di Gigi & Club Nautico di Rimini invitano a scoprire il mare senza barriere.

Cos'è il Parasailing Inclusivo? Grazie alle speciali barche a vela Hansa 303, chiunque può navigare in sicurezza e libertà, vivendo il mare da vero protagonista.

Chi può partecipare? Tutti dai 6 anni in su, con certificato medico per attività non agonistica. Consigliata capacità di nuoto.

Come iscriversi? Prenotazioni presso Spiaggia Libera Tutti. Posti limitati.

Orario: dalle ore 10:00 alle ore 17:00 Ingresso gratuito Info: www.facebook.com/people/Spiaggia-Libera-Tutti

venerdì 8 e 29 agosto 2025

Sedi varie (Spiaggia Rimini Sud) – Rimini

CoRNer on the beach

CoRNer…va on the beach. Tre eventi per giovani e con soli speaker under 35. L’idea è quella di rendere anche la spiaggia un luogo a misura di giovani, inclusivo, accessibile, per tutte e tutti. Spazi gratuiti e luoghi sicuri in cui parlare e incontrarsi. Un’intuizione nata dalla collaborazione tra CoRNer. Informagiovani del Distretto di Rimini con la nuova rete di imprese inclusive e innovative RI3 e Clust-ER turismo dell’Emilia-Romagna. Il secondo incontro è in programma per venerdì 8 agosto dalle 18 alle 20 al bagno 112 “Almare” di Rivazzurra. Si parlerà di “Giovani & lavoro, tra passato e futuro”.

Durante le tre serate viene offerto dagli stabilimenti balneari un aperitivo a tutti i partecipanti e sono previste musiche e letture.

Orario: dalle ore 18 alle ore 20 Ingresso gratuito Info: https://www.cornergiovani.it



venerdì 8, 22 e 29 agosto 2025

Rimini, spiaggia Tiki 26 Marina Centro

La cultura nello sport

II edizione del ciclo di incontri e racconti sulla cultura dell'attività sportiva

Riparte con la seconda edizione, il ciclo di incontri e racconti sulla cultura dell'attività sportiva ideato dal fotografo riminese Giorgio Salvatori e la personal trainer Elen Souza.

La spiaggia non è solo un luogo di svago estivo o attrazione turistica: può diventare uno spazio per rigenerarsi, incontrarsi, conoscere. “La Cultura nello Sport” nasce proprio per valorizzare questa nuova dimensione del litorale riminese, che diventa teatro di idee, scambi e nuovi modi di vivere il benessere.

Dal 31 luglio al 29 agosto, presso il Bagno Tiki 26, si svolgeranno quattro incontri aperti al pubblico con medici, docenti, sportivi e imprenditori per riscoprire il valore del movimento, della prevenzione e della socialità. Ogni appuntamento sarà un'occasione per approfondire tematiche diverse: dall’impatto delle infrastrutture urbane sulla qualità della vita, al legame tra felicità e movimento, fino all’antiaging e alla medicina preventiva. Ogni incontro si concluderà con un momento conviviale in spiaggia e un soft drink offerto dal Bagno Tiki 26. Venerdì 8 agosto è la volta di “Il ruolo chiave del Precision Training nella salute” con Dott Andrea Galvani – medico – Consulente del Dipartimento Medico Scientifico di Technogym. Ore 18. Ingresso gratuito



Tutti i venerdì fino al 12 settembre 2025

Rimini, Piazza Cavour

Venerdì sera in centro

Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest'anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose bancarelle di oggetti d'arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del passato, collezionismo. Non mancherà lo spazio 'I venerdì d'Arte’. L'iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche.

Orario: 18.30 – 23.30 Ingresso libero Info: 0541 781108 www.cocap.it/it/mercati



sabato 9 agosto 2025

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Frozen Il Musical

La Magia di Elsa arriva a Rimini. Un musical incantato per tutta la famiglia, canzoni indimenticabili, costumi spettacolari e tanta magia sul palco. Un viaggio nel regno di ghiaccio che farà brillare gli occhi di grandi e piccini. Uno spettacolo a cura di Arte & Friends Eventi di Ladispoli (RM). Ingresso gratuito per i bambini al di sotto dei 4 anni che siedono in braccio al genitore. Posti limitati. Biglietti su ticketone al link: www.ticketone.it/event/frozen-la-magia-di-elsa-parco-degli-artisti-20252603/

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: 351 6468504 www.facebook.com/parcodegliartistirimini

lunedì 11 agosto 2025

Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 - Rimini centro storico

Concerto di mezza Estate. Rimini non dimentica la solidarietà

Le più belle musiche per Banda eseguite dalla Banda Città di Rimini diretta dal m° Jader Abbondanza e dalla Banda Giovanile Città di Rimini, diretta dal M° Andrea Brugnettini.

Ore 21.15 Ingresso libero. Posti non numerati Info:https://www.facebook.com/bandacittadirimini





fino al 5 ottobre 2025

Rimini – Miramare, area pubblica di Cavalieri di Vittorio Veneto

This is Wonderland

Alice – Lost Inside You

Un percorso narrativo fiabesco che traccia i confini dell’arte espositiva, divenendo i protagonisti di un’ambientazione magica che porta in scena il fascino della luce per raccontare uno dei più bei classici della letteratura: Alice nel Paese delle Meraviglie. Una storia fatta di suoni ed emozioni vivide, quella di Alice, che si rivela agli occhi dei visitatori attraverso un’interazione dinamica tra luci e materia e, grazie all’ideazione di un percorso non definito, This is Wonderland lascia la libertà di creare a ciascuno il suo viaggio. Il percorso narrativo, infatti, permette una rilettura del tutto nuova, in cui ogni spettatore diviene il protagonista della propria avventura e autore di una storia alternativa in cui solo chi sa perdersi potrà varcare la soglia dell’immaginazione. Un’esperienza immersiva che integra installazioni luminose artistiche, spettacolo teatrale dal vivo, oltre 60 tracce musicali originali e un’area food tematizzata, lungo un percorso fiabesco di 40.000 m². Adatto a tutte le età

I biglietti sono disponibili sul sito di riferimento: https://alice.thisiswonderland.world/en/Shop/biglietti

Orario: dalle 18:00 alle 00:00 Ingresso a pagamento. Si consiglia la prenotazione online Info: www.thisiswonderland.world/biglietti-alice/

CENTO GIORNI IN FESTA

Rimini e Frazioni Balneari da Torre Pedrera a Miramare

Decine di piccoli e grandi appuntamenti che ogni sera animano le piazze, le viuzze e soprattutto il lungomare da Torre Pedrera a Miramare, valorizzando la cultura dell’ospitalità e facendo leva sull’identità tradizionale del territorio. A cura dei Comitati turistici di Rimini. Ingresso libero



4, 6, 8, 10, 11 agosto 2025

Rivazzurra di Rimini, sedi varie

Feste e mercatini a Rivazzurra

Feste con musica, animazione, spettacoli per bambini, mercatini, fuochi d’artificio a cura del Comitato turistico. Gli appuntamenti della settimana: Marco Merlino Show, spettacolo per bambini che il 4 agosto si svolge ai bagni 128/129. Il 6 agosto Ex Alto, giochi di strada e arte varia e Movida Rivazzurra by Night con musica e spettacolo di Anna & Stefano e Massimo & Diana Band. L’8 agosto vi aspetta la musica di Inarrestabile Fucina mentre il 10 agosto quella di Onda Sonora. Spettacolo pirotecnico in occasione della Notte di San Lorenzo ai bagni 112-113. Mercatino ogni lunedì e venerdì.

Orario: dalle ore 21. Mercatini dalle ore 17.

Tutti i lunedì di luglio e agosto 2025

Piazzale Pascoli - Rimini Viserba

I Lunedì di Viserba

XVI edizione a cura della Parrocchia Santa Maria di Viserba Mare

Serate organizzate dalla parrocchia di Viserba in piazza Pascoli in collaborazione con l'Istituto Superiore di Scienze religiose. Un appuntamento fisso dell'estate che anima Piazza Pascoli. con un ciclo di incontri serali, offrendo un'occasione per riflettere su temi attuali, sotto l'auspicio della pace. Il programma del 2025 spazia tra musica, fede, scienza e attualità.

Lunedì 4 agosto: Carcere, l’alternativa è possibile con Bartolomeo Barberis

Lunedì 11 agosto: Il giubileo 2025 ed il problema del debito estero con il Prof. Stefano Zamagni

Ore 21. Ingresso libero

Tutti i martedì fino al 9 settembre 2025

Lungomare Spadazzi - Miramare Rimini

Musica dal vivo e mercatino

Il Comitato Turistico di Miramare propone intrattenimento musicale dal vivo sul lungomare Spadazzi, che accompagna il mercatino estivo di artigianato. Orario: dalle 21 alle 23

Tutti i martedì fino al 7 settembre tranne il 12 agosto 2025

Spiaggia Bagno 65, via San Salvador - Rimini Torre Pedrera

Fiesta Latina a Torre Pedrera

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone una festa con balli latino americani e dj set sul lungomare. Orario: dalle ore 21 alle ore 24







Tutti i mercoledì fino al 27 agosto 2025

piazza Sacchini - Torre Pedrera, Rimini

Il Circo dei Saltimbanchi a Torre Pedrera

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone delle serate di animazione per bambini con il circo dei saltimbanchi. Il giovedì l’evento si sposta a Viserba in piazzale Pascoli, a cura del Comitato Turistico di Viserba.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitatotorrepedrera







mercoledì 6 agosto 2025

Giardino BIMBY, viale Ortigara - Rimini San Giuliano Mare

Cinema in giardino

Continuano le serate di grandi film sotto le stelle. Alla baia di Rimini c’è l’imperdibile appuntamento estivo con “Cinema in Giardino”: pellicole emozionanti per tutta la famiglia da vedere (o rivedere) insieme. L’ingresso è sempre libero e gratuito. Il 6 agosto è la volta di: “Tartarughe Ninja – Caos mutante”. Ore 21.15 Info: www.facebook.com/sangiulianoamare



8, 21 agosto 2025

piazza Sacchini - Torre Pedrera, Rimini

Schiuma Party

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone serate all'insegna del divertimento con lo Schiuma Party. Orario: dalle 21 alle 24. Ingresso libero. Info: www.facebook.com/comitatotorrepedrera

Tutti i venerdì fino al 29 agosto 2025

piazza Pascoli - Rimini Viserba

Sganassau Cabaret a Viserba

Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di cabaret con Sganassau’, prestigiosa kermesse comica a livello nazionale. Sul palco di piazza Pascoli si esibiscono comici provenienti da ogni parte d‘Italia e dai più importanti show e programmi nazionali. Ogni appuntamento è condotto dall’Art Director Matteo Monì con One Man Show Amedeo Visconti ed è arricchito con ospiti e performance varie. Venerdì 8 agosto è la volta di Alex De Santis e Alex De Biase.

Ore 21 Ingresso libero Info: https://www.sganassau.it



sabato 9 agosto, 6 settembre 2025

Giardino BIMBY, viale Ortigara - Rimini San Giuliano

Neida Live

I Neida sono la teen-band prodotta a Rimini da Mondo REC: giovanissimi musicisti, di età compresa tra i 17 e i 21 anni; si incontrano al talent-show televisivo “The Coach” e da lì intraprendono un percorso in continua evoluzione, che unisce musica e cinema. La formazione è guidata da Sara Peci, voce e chitarra elettrica (Rimini) con Fabio Cacciola, tastiera (Torino) e Cristian Maggioli, batteria (Bellaria, Rimini).

Oggi i NEIDA contano su tre singoli all’attivo: “Battito”, uscito a maggio 2024 insieme all’omonimo short-film (che li vede protagonisti sia come musicisti sia nelle curiose vesti di attori), “Ogni Natale” (dicembre 2024) e “Forever”, che fa da colonna sonora al nuovo lungometraggio dal titolo “Battito Forever”, proiettato in anteprima nazionale al REC Film Festival 2025 e ora distribuito su Amazon Prime Video.

Ore 21.15 Ingresso libero Info: www.facebook.com/sangiulianoamare



domenica 10 agosto 2025

piazza Sacchini – Torre Pedrera Rimini

Notte di Stelle

Animazione con balli di gruppo a cura di Casadei Danze.

Orario: dalle ore 21 alle ore 24 ingresso libero Info:www.facebook.com/comitatotorrepedrera

10, 28 agosto, 5 settembre 2025

Dal bagno 104 al bagno 106, viale Regina Margherita - Marebello Rimini

Feste in spiaggia a Marebello

Durante l'estate 2025 la spiaggia di Marebello si anima con delle serate di festa sulla spiaggia a cura del Comitato Turistico. Non mancheranno i fuochi d'artificio in tarda serata (Ore 22.30 circa), domenica 10 agosto ai bagni 112/113 di Rivazzurra.

Ore 21 Ingresso libero

martedì 12 agosto 2025

Bagno 65, via San Salvador - Torre Pedrera Rimini

Natale al...mare con Bimbobell

Cento giorni in festa - A cura del Comitato Turistico di Torre Pedrera

Il Natale dell'Estate con Bimbobell. Uno spettacolo di musica e intrattenimento.

A cura del Comitato Turistico di Torre Pedrera.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitatotorrepedrera

