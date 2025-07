Notte e giorno nei Parchi Costa della Riviera: tutti gli eventi di luglio

Da questo fine settimana ricco il calendario di appuntamenti a Oltremare, Aquafan, Italia in Miniatura e Acquario di Cattolica

A luglio il divertimento esplode nei parchi della Riviera Romagnola. Aquafan e Oltremare a Riccione saranno i primi a fare festa con il pubblico, con l’inaugurazione di nuove aree e l’inizio del fitto calendario di eventi. Ma anche Italia in Miniatura propone giornate no stop dopo il tramonto con artisti, sorprese e effetti speciali. E l’Acquario di Cattolica rimane aperto un’ora in più.

Oltremare, nuove attrazioni e festa con i DinsiemE

Questa settimana Oltremare 2.0 inaugura Speleos, una delle nuove attrazioni arrivate quest’anno. In questa nuova area si intraprende un viaggio attraverso un percorso che riproduce l'ambiente suggestivo e misterioso delle grotte, luoghi di incommensurabile valore storico e scientifico. Gli ambienti ipogei offrono l'opportunità unica di compiere un salto indietro nel tempo fino a 500 milioni di anni fa. I partecipanti possono vestire i panni di veri speleologi, pronti a svelare i segreti nascosti tra le pareti rocciose. Attraverso cunicoli e sale, si possono osservare da vicino fossili, testimonianze di un mondo perduto, pitture rupestri, con passaggi avventurosi e divertenti. Domenica 6 Luglio invece tornano al parco le web star per bambini, DinsiemE: Erick e Dominick incontreranno i piccoli fan durante la giornata, tra hit estive, balli e divertimento. Emozioni uniche sono garantite con gli incontri ravvicinati con delfini, rapaci, pappagalli e alligatori, le aree al coperto dedicate all’evoluzione dell’uomo e della Terra, Sapiens, Village, Planet Theatre e Genesis, con percorsi multisensoriali e effetti speciali, le aree esterne di Discovery Delta, Pony Area e Farm, per scoprire ecosistemi marini e terrestri e imparare a rispettare il Pianeta. Info su www.oltremare.org.

Aquafan? Dj, Musica e Artisti, the Long Sunset e le Star di Walkyfan

Sempre questa settimana all’Aquafan torna l’animazione con gli Aquadancers, il frontman dj Franky Chiappinelli e Ivan Costa. Ogni giorno musica, dj set e appuntamenti itineranti nel parco, con sponsor e sorprese, e Maxi Onda alle 14.30 in Piscina Onde. Dall’8 Luglio, torna ogni martedì il festival Maxibon Music Wave sempre in Piscina Onde, dove gli artisti scelgono di fare tappa con i loro tour, di presentare le loro hit, nuovi album e singoli. Ecco tutte le date del festival: Ludwig(8 Luglio), Grelmos (15 luglio), Mimì(22 Luglio), Boro (29 Luglio), Les Votives (5 Agosto), Sarah Toscano (12 Agosto) e Mida (19 Agosto).

Raddoppiano legiornate no stop The Long Sunsetdel giovedì, che partono il 10 Luglio, per proseguire ogni giovedì fino a fine agosto. In queste giornate speciali, gli scivoli rimangono aperti giorno e notte e sono in programma una serie di eventi, come la rassegna Beat Night legata alla partnership nata con Alpha Theta, che mira a valorizzare i giovani dj delle scuole per DJ di Nam Milano, Music Academy Rimini e Mec Academy Napoli. Gli allievi di tutta Italia si esibiscono direttamente sugli scivoli, con consolle portatili, tra giochi di luce e effetti speciali. La festa con le promesse delle consolle partirà già il 9 Luglio con un altro evento: Beat Wave, dove gli artisti si esibiranno nelle piattaforme aree degli scivoli di giorno, tra le 10 e le 17. Durante The Long Sunset, in Piscina Onde, ci saranno 4 special edition, con il Doccia Party più grande del mondo al tramonto e gli eventi WalfyFan, unnuovo formatche coinvolge creator, talent, star del web, alla Walky Cup. Ecco i primi nomi annunciati per le serate Walky Fan: Bella Gianda, Rimoldigno e papà Rimo (10 luglio),Alessia Pecchia(24 luglio), LUK3 e Random (7 Agosto) e The Breakfast Club (21 agosto).

Info sul sito www.aquafan.it.

Italia in Miniatura è divertente di giorno, magica di notte anche in luglio

Italia in Miniatura è sempre un magia de ammirare tutti i giorni dalle 10 alle 18.30, ma la novità 2025 è poterla vedere illuminata fino a tarda sera anche nel mese di luglio, con la sorpresa di tre date extra di “Divertente di Giorno, Magica di Notte”, nelle date del 16, 23 e 30 luglio.

Tre serate in cui il parco tematico di Rimini diventa un palcoscenico sotto le stelle, aperto fino alle 23:00, con 300 miniature illuminate, attrazioni attive fino alle 22:15 e spettacoli mozzafiato inclusi nel biglietto e tante sorprese, come le trucca bimbi gratuite in Piazza Italia, dalle 18:00 alle 20:30, gli “Arazzi Luminosi” del videomapping sulla facciata della cattedrale. La Venezia in Miniatura, romantica di giorno, si veste di magia sia nel viaggio in gondola che nell’approdo in Piazza San Marco, con bolle di sapone giganti, musica d’archi dal vivo già dalle 20:00. Anche il parco miniature darà spettacolo:danzatori e ballerine animeranno i monumenti a partire dalle 20:30. Alle 22:00 il Gran Finale, con il trionfo di fontane danzanti, giochi di luce, vortici d’acqua, girandole luminose e la spettacolare nube iridescente di milioni di bolle di sapone ed effetti laser. Mercoledì 30 luglio lo spettacolo si arricchisce con l’arrivo degli “Angeli da Capogiro”, acrobati che sfidano la gravità e delle “Maschere sui Trampoli”, dalle 21:00. I biglietti del parco sono disponibili alle casse a online. Per le serate di apertura prolungata saranno emessi biglietti speciali.

Info sul sito italiainminiatura.com.

Acquario di Cattolica: quell'ora in più di stupore

Perché negarsi il piacere di visitare l’Acquario più grande dell’Adriatico? Da questa settimana, l’Acquario di Cattolica estende l’orario di visita di un’ora: invece di chiudere alle 18:30, resterà aperto fino alle 19:30.

Sessanta preziosi minuti in più per ammirare 3000 esemplari di 400 specie diverse, tra cui gli imponenti squali toro, i pinguini di Humboldt, lontre, caimani, razze, meduse, serpenti e altri animali marini e terrestri, in quattro percorsi al coperto, climatizzati e ambientati per riprodurre gli ecosistemi acquatici più affascinanti, spesso minacciati da inquinamento, cambiamento climatico e azioni dell’uomo. Il biglietto copre tutti gli itinerari: Bludedicato agli ambienti marini, Gialloper il mondo fluviale, Verde con il rettilario e Violacon la mostra “Insetti Giganti XXL Edition”, che presenta 70 modelli 3D di insetti ingranditi fino a 200 volte. Il biglietto include anche “Il Mondo dei Dinosauri”, area esterna popolata di riproduzioni iperrealistiche di rettili preistorici come il Tyrannosaurus Rex e il nuovo Spinosaurus lungo 16 metri. Qui i bambini possono divertirsi in un’area di scavo ombreggiata, vestendo i panni di paleontologi. L’Acquario promuove l’interazione con percorsi gioco come “Sulle orme del pinguino imperatore, e come l’area Plastifiniamola, incentrata sull’inquinamento da plastica nei mari. I visitatori possono assistere alle cibature di squali, pinguini, lontre e trigoni, e partecipare a visite guidate su prenotazione come gli Incontri Straordinari, che esplorano i retroscena dell’Acquario e il rettilario. Info e orari di cibature e visite guidate sul sito acquariodicattolica.it.