Notte Rosa 2025, torna al Tortugabeach di Rimini il Lotus Pulse Festival

Tra dj affermati ed artisti emergenti una tre giorni all'insegna di cibo, musica e intrattenimento

Torna a Rimini il Lotus Pulse Festival nei giorni estivi più conosciuti della riviera romagnola, quelli della Notte rosa. L'appuntamento è al Tortugabeach di Rimini nei giorni 20, 21, 22 Giugno dalle 17 fino alle 2 di notte. La riviera si appresta ad accogliere sul palco dj locali e internazionali, coinvolgendo collettivi e brand, mettendo in primo piano artisti già affermati ma anche dj emergenti pronti per misurarsi con questo importante palcoscenico. Ospiti d'eccezione saranno Pakkio Sans e Alterboy, per una tre giorni all'insegna di cibo, musica e intrattenimento. Saranno tre gli stage nei quali sarà possibile partecipare al Lotus Pulse. Dopo il successo dell'edizione 2024, che ha registrato più di 6mila spettatori, il festival si candida ad essere ancora una volta punto di riferimento musicale dell'estate riminese, portando turismo, visibilità e vitalità economica alla comunità romagnola.