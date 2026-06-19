Notte Rosa 2026, il grande weekend entra nel vivo: eventi, musica e spettacoli in tutta la Romagna

Dal mare alle colline, da Comacchio a Cattolica, il solstizio d’estate accende la Riviera

Dopo le grandi emozioni del debutto, la Notte Rosa - Hit’s Summer entra nel vivo e si prepara a vivere il cuore del suo lungo weekend tra sabato 20 e domenica 21 giugno. L'avvio della manifestazione ha già regalato uno dei momenti più spettacolari dell'intera edizione con il grande show pirotecnico sincronizzato lungo 33 chilometri di costa. Archiviata la giornata d’esordio che ha acceso piazze, spiagge e lungomari lungo tutta la Riviera fino alle colline, la grande festa che sancisce ufficialmente l’inizio dell’estate italiana prosegue con due giornate ricchissime di appuntamenti capaci di coinvolgere l'intera Romagna, da Comacchio a Cattolica, passando per città d'arte, borghi dell'entroterra e località balneari.

Saranno soprattutto le albe rosa a caratterizzare il fine settimana, uno dei momenti più identitari e suggestivi della manifestazione. Dalle spiagge della Riviera alle piazze storiche dell'entroterra, il sorgere del sole sarà accompagnato da concerti, performance e appuntamenti speciali che celebrano il solstizio d'estate e la giornata più lunga dell'anno.

Accanto a questi eventi, il programma propone grandi concerti, spettacoli dal vivo, eventi dedicati alle famiglie, appuntamenti culturali, escursioni nella natura, iniziative sportive e momenti di intrattenimento diffusi in tutto il territorio.

La magia delle albe in rosa

Tra i momenti più suggestivi della festa di inizio estate ci sono le Albe in Rosa, appuntamenti che negli anni sono diventati tra i simboli più riconoscibili della manifestazione. Migliaia di persone scelgono ogni anno di rinunciare a qualche ora di sonno per assistere a concerti che iniziano quando il mare è ancora silenzioso e le città stanno lentamente riaprendo gli occhi. Spiagge, lungomari e borghi si trasformano in scenari naturali dove la musica dialoga con il paesaggio, creando atmosfere impossibili da replicare in qualsiasi altro momento della giornata.

Sabato 20 giugno alle 5 del mattino la spiaggia di Rimini Terme, a Miramare di Rimini, ospiterà Petra Magoni e l'Arké String Quartet con lo spettacolo "Subversion". Il concerto proporrà un viaggio musicale che attraversa generazioni e stili diversi, da Pink Floyd e David Bowie fino a Mozart e Franco Battiato. La voce di Petra Magoni dialogherà con gli strumenti ad arco e con interventi elettronici, mentre il sole sorgerà sul mare Adriatico.

A Lugo la giornata di sabato 20 giugno si apre con uno degli appuntamenti più suggestivi dell'intera Notte Rosa in provincia di Ravenna. Alle prime luci del mattino, piazza Baracca diventa infatti il palcoscenico di "Urban Impressionism", il concerto all'alba che vedrà protagonista Dardust, tra i compositori e pianisti italiani più apprezzati a livello internazionale. L'appuntamento, inserito nel programma del Lugo Music Festival, è in calendario dalle 6 alle 8 e rappresenta uno dei momenti più attesi della manifestazione.

Domenica 21 giugno alle 5.15 la spiaggia libera del Marano di Riccione accoglierà Venerus per il primo appuntamento delle "Albe in Controluce". Il cantautore porterà in riva al mare il suo tour "Speriamo 2026", uno spettacolo immersivo costruito come un'esperienza emotiva e sonora in continua evoluzione. La musica accompagnerà il pubblico fino alle 7 del mattino, nel momento in cui la luce del giorno prenderà il posto dell'oscurità.

A Cesenatico, domenica torna il tradizionale concerto all'alba sulla spiaggia del Bagno Conti aprirà una stagione che proseguirà per tutta l'estate. Protagonisti saranno Marco Betti & The Night Howlers con un repertorio ispirato al Chicago Blues e alla storica etichetta Chess Records. Un appuntamento che rinnova una tradizione ultradecennale e rappresenta uno degli eventi più amati della costa romagnola.

Sempre il 21 giugno, alle 6 del mattino, la terrazza del Circolo ANSPI di Savignano sul Rubicone ospiterà "Alba di Note". Andrea Amati e Stefano Zambardino proporranno "Fleurs", un raffinato omaggio all'universo musicale di Franco Battiato, tra reinterpretazioni e riletture dei suoi brani più celebri.

Infine, a Ferrara, la Certosa Monumentale farà da cornice a "Tra Ferrara e la Luna". Andrea Poltronieri e la sua band renderanno omaggio a Lucio Dalla attraverso un percorso che attraversa l'intera carriera del cantautore bolognese. Le sue canzoni accompagneranno il sorgere del sole in uno dei luoghi più suggestivi della città estense, chiudendo idealmente il racconto delle Albe in Rosa 2026.



Gli appuntamenti di sabato 20 giugno

A Rimini la giornata comincia all’alba con il concerto all’alba: Petra Magoni & Arké String Quartet in Subversion, dalle 5 alle 6.30 sulla spiaggia di Rimini Terme.

Dalle 6.15 alle 20.15 spazio anche a Benessere e consapevolezza in città, iniziativa dedicata allo yoga e agli stili di vita sani.

In giornata proseguono gli appuntamenti di Italia in Miniatura: la Spiaggia di Rimini diventa rosa!, dalle 10 alle 18.30 in via Popilia 239 a Viserba, e del WBD Celebration Tour 2026, dalle 10 alle 23 in piazzale Boscovich e sulla spiaggia libera, con un villaggio esperienziale dedicato ai franchise Warner Bros. Discovery.

In serata, a Parco Fellini, torna il RDS Summer Festival, dalle 21 alle 23.30, con musica live, dj set e ospiti della scena musicale attuale. Dopo l'anteprima dance del venerdì, sabato sera il pubblico potrà assistere a uno degli eventi musicali più importanti dell'intero weekend. Dalle ore 21 saliranno sul palco artisti tra i più ascoltati del panorama nazionale come Achille Lauro, Clara, Francesco Renga, Malika Ayane, The Kolors, Serena Brancale, Sangiovanni, Frah Quintale, Samurai Jay e altri protagonisti delle classifiche italiane. A guidare la serata saranno i conduttori Anna Pettinelli e Leo Di Bello, in uno spettacolo che unirà musica live, intrattenimento e l'energia tipica delle grandi piazze estive.

Sabato 20 giugno, dalle 21.00 a mezzanotte, il lungomare di Rimini, da Torre Pedrera a Miramare, si trasforma in un unico, grande palcoscenico a cielo aperto. Una passeggiata incantata per vivere una serata di musica, magia e tradizione, durante il sabato della Notte Rosa. Artisti, maghi, illusionisti, trampolieri e acrobati incanteranno il pubblico di ogni età con esibizioni interattive e performance, regalando emozioni e divertimento. In parallelo sono previsti uno spettacolo di cabaret con artisti e ballerini e la musica della Enzo Della Rosa Band, dedicata ai balli di gruppo. Alle 22.30 il cielo di Miramare si illuminerà con uno spettacolo di fuochi d’artificio nell’area dei bagni 138, 139 e 140. Per tutte le serate è previsto anche il mercatino artigianale dalle 18.30 alle 23.30.

A Rivabella, il punto di riferimento sarà piazzale Adamello, dove sabato 20 giugno, dalle 21 alle 23.58, è in programma una serata all’insegna del divertimento con musica e schiuma party. L’appuntamento rientra nel calendario di tre serate organizzate per la Notte Rosa nella zona nord della città e punta su un format popolare e immediato, pensato soprattutto per chi vuole vivere la festa in modo informale, tra balli, intrattenimento e atmosfera balneare.

A Rivazzurra prosegue il programma Sonorità e colori della musica con il Festival del Folklore, in calendario dalle 21 alle 23.59. La zona si anima con musica dal vivo, mercatini e punti di ritrovo distribuiti tra l’ex Colonia Enal, i giardini davanti ai bagni dal 120 al 128 e l’area compresa tra viale Trapani e via Mantova. Il momento centrale è il Festival Internazionale del Folklore, che porta a Rimini i colori, i suoni e le tradizioni di oltre 25 scuole di danza provenienti dall’Europa e da altri continenti, con gruppi anche da Messico, Israele e Ucraina. L’evento coinvolge centinaia di partecipanti e propone una serata di incontro tra culture diverse attraverso musica, costumi, danza e movimento. A Fiabilandia, a Rivazzurra, continua anche sabato 20 giugno l’appuntamento K-pop Tribute, inserito nel programma della Notte Rosa del parco. Al Teatro delle Fiabe, dalle 20.30, sono previsti spettacoli dal vivo, momenti musicali da cantare e ballare insieme e occasioni speciali per incontrare gli artisti e scattare foto. L’iniziativa è pensata in particolare per il pubblico più giovane e per le famiglie, portando dentro il parco l’energia del fenomeno K-pop.

A Riccione la giornata sarà particolarmente intensa. Proseguiranno gli appuntamenti del Kids Family Festival, dedicato a bambini e famiglie, così come le iniziative ospitate da Aquafan, Oltremare e Riccione Terme. In centro sarà possibile visitare la mostra fotografica Bruno Barbey. Gli italiani e passeggiare tra gli espositori di Fièra – L'arte del fare. Il grande evento serale è Magia in Movimento, in programma alle 22 in piazzale Roma, con protagonista Kledi Kadiu in uno spettacolo che unisce danza, movimento e suggestioni sceniche. Il programma prevede esibizioni che spaziano dalla danza classica alle contaminazioni contemporanee, passando per il latino-americano. Tra gli ospiti figurano Giada Lini, Graziano Di Prima, Marianna Suriano, Giacomo Castellana, Anbeta Toromani, Alessandro Macario e il duo Riva & Repele. L'evento sarà gratuito e offrirà al pubblico uno spettacolo costruito per valorizzare il linguaggio universale del corpo e del movimento.

A Bellaria Igea Marina il programma si sviluppa per tutta la giornata tra iniziative per famiglie, musica e spettacoli. Nel pomeriggio i più piccoli saranno protagonisti con la Caccia al Tesoro di Paperopolis, mentre sul lungomare si potranno ammirare le prove dell'Air Show, anticipo dello spettacolo delle Frecce Tricolori previsto per il giorno successivo. La sera la città si animerà con il tradizionale Carnevale in Rosa, che porterà carri allegorici e maschere lungo le vie del centro. Completano il programma la musica del Dj Lucas al Polo Est Village, il dj set degli Space Invaders con Francky Party e il concerto di Eva Poles, storica voce dei Prozac+, al Beky Bay.

A Cattolica la Notte Rosa continua all'Acquario di Cattolica, che per l'occasione si veste di rosa tra percorsi marini e suggestive illuminazioni. In serata il centro della festa sarà piazza Primo Maggio, trasformata in una grande pista a cielo aperto con il Radio Gamma Dj Party, tra musica, animazione e grandi successi estivi.

A Coriano spazio allo sport e allo spettacolo. Nel tardo pomeriggio partirà la pedalata serale Notturna in MTB nelle Terre di Coriano, mentre in serata andrà in scena Pop Bins dei Jashgawronsky Brothers, uno spettacolo che unisce comicità, musica e strumenti costruiti con oggetti di uso quotidiano.

A Misano Adriatico il protagonista sarà il Carnevale d'Estate, una serata all'insegna del divertimento con animazione, musica e colori che coinvolgeranno il lungomare e il centro cittadino.

A Montefiore Conca torna l'appuntamento con La Notte Romantica, una serata pensata per valorizzare il fascino del borgo medievale tra atmosfere suggestive e scorci illuminati.

A Montescudo-Monte Colombo il programma punta sulle eccellenze dell'entroterra. Sul lago di Monte Colombo sarà possibile partecipare a una suggestiva cena a lume di candela a bordo del veliero El Chico, mentre il territorio proporrà iniziative dedicate ai sapori locali, all'artigianato e alla scoperta delle colline romagnole.

A Poggio Torriana la musica sarà protagonista con Floyd Machine, formazione che renderà omaggio ai Pink Floyd in una lunga serata all'aperto immersa nel verde delle colline.

A San Giovanni in Marignano prosegue La Notte delle Streghe, in programma dalle 18 alle 23 nel borgo. L’edizione 2026 è dedicata al tema Radici. Il richiamo della terra e porta nel centro storico artisti internazionali, scenografie di luci e colori, mercatini, cibo e atmosfere legate al solstizio d’estate.

A Talamello, sabato 20 giugno il centro storico ospita Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini. L’appuntamento si svolge in piazza Giuseppe Garibaldi 7 e propone, a partire dal tardo pomeriggio, un percorso di degustazione con 12 cantine della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini, dedicato alle etichette e alle eccellenze del territorio.

A Verucchio la giornata è dedicata a Hit’s Summer – Camminata e Cena sotto le stelle. Si parte alle 17.30 con una camminata guidata da Villa Verucchio verso il centro storico; all’arrivo in piazza Malatesta sono previsti aperitivo, musica dal vivo e la successiva cena sotto le stelle, con una proposta legata ai sapori del territorio. Alle 20.30 "Rocca Noir", visita guidata speciale alla fortezza per scoprire i segreti della famiglia Malatesta, tra prigioni e passaggi segreti.

A Cesenatico il grande protagonista della serata sarà Dargen D'Amico. Dopo il successo del dj set di Radio Bruno della sera precedente, piazza Costa accoglierà uno degli artisti più originali della scena musicale italiana contemporanea. Il concerto rappresenta uno degli appuntamenti di punta dell'intera Notte Rosa in provincia di Forlì-Cesena e porterà sul palco i brani del nuovo album insieme ai successi che lo hanno reso popolare presso il grande pubblico.

A Cesena prende ufficialmente il via San Giovanni – La Festa dell'Estate, manifestazione storica che affonda le proprie radici nel Seicento e che da sempre accompagna l'arrivo dell'estate. Le vie del centro si riempiono di bancarelle, stand gastronomici, profumo di lavanda e fischietti di zucchero, simboli tradizionali della festa. Per cinque giorni la città vivrà uno degli appuntamenti più sentiti dell'anno.

A Bertinoro prosegue il Drinkin' Jazz Festival, che trasforma il borgo in uno dei principali punti di riferimento del jazz romagnolo. Dopo l'appuntamento pomeridiano con il pianista Alessandro Lanzoni, la serata vedrà protagonista la Power Band, storica formazione romagnola che riproporrà i grandi classici della disco e del funk internazionale.

A Gatteo il programma è pensato soprattutto per le famiglie. La Notte Rosa delle Principesse porterà nel centro di Gatteo Mare una spettacolare sfilata di personaggi delle fiabe con costumi realizzati appositamente per l'occasione. La serata proseguirà con il concerto corale Pink Voices e con la Seventhird Car Expo Pink Edition, esposizione dedicata al mondo dei motori.

A San Mauro Pascoli il programma si divide tra cultura e spettacolo. Da una parte il percorso dedicato a Giovanni Pascoli e alla storia di Villa Torlonia, dall'altra la grande serata di moda e intrattenimento con la selezione regionale di World Top Model, che porterà in passerella modelle provenienti da tutta la Romagna.

A Meldola il centro storico ospiterà Roccambolesca, manifestazione che unisce spettacoli, animazione e intrattenimento diffuso.

A Sarsina il pubblico potrà immergersi nella storia del commediografo latino con un percorso dedicato a Plauto, tra visite guidate, approfondimenti culturali e degustazioni.

A Savignano sul Rubicone sarà protagonista il mondo dei cartoni animati giapponesi con Ufo Robot e i Robottoni, uno spettacolo che unirà narrazione e musica per ripercorrere le sigle che hanno segnato più generazioni.

A Sogliano al Rubicone il programma porterà i visitatori alla scoperta del celebre Formaggio di Fossa Dop, con visite ai luoghi simbolo del borgo e degustazioni finali.

A Bagnacavallo prosegue la rassegna Elementi, con appuntamenti tra arte, natura e sperimentazione musicale. Il programma coinvolge il Parco del Redino e, nel percorso complessivo della rassegna, anche l’area di Villa San Martino a Lugo, in via Ripe di Bagnara 65. Tra i protagonisti figurano Corps Citoyen – Barrani, DJ Zoologist, Riccardo Balli, Dan Kinzelman, Lagoss, Sissj Bassani, Alberto Ricca Bienoise, Manuel Mota, Michele Fontana e Marta Cappetta.

A Bagnara di Romagna, dalle 18 alle 23.59, in piazza IV Novembre, si svolge Notte Romantica a Bagnara di Romagna. Il borgo si trasforma per una serata tra luci soffuse, musica dal vivo, aperitivi nel verde con la Rocca Sforzesca sullo sfondo e visite guidate a tema romantico al Museo Mascagni e alla Rocca.



A Brisighella, dalle 19 alle 23.30, in piazza Marconi, è in programma Brisighella romantica. Il borgo si accende con allestimenti a tema, spettacoli, musica, arte per le strade, cene a lume di candela, cartomanti e la partecipazione speciale di Maria Pia Timo.

A Cervia la giornata unisce natura, cultura e spettacolo. Al Centro Visite Salina di Cervia, in via Bova 61, dalle 10 alle 11.30 è prevista Tracce di un’antica Salina romana, passeggiata guidata verso la Salina Camillone per scoprire storia, strumenti e metodi degli antichi salinari. Dalle 21 alle 24, sempre in Salina, si svolge Salina sotto le stelle, osservazione della volta celeste con l’astrofisico Oriano Spazzoli, telescopio, racconti e letture. Al Parco Naturale di Cervia, in via Forlanini, dalle 10 alle 12, torna Giovani Guardiaparco, esperienza per bambini dai 7 ai 12 anni dedicata alla cura degli animali e alla vita del parco. In serata, in piazza Garibaldi, dalle 21.30 alle 23, è in programma Avvertenze Arte Award | AAA Eccellenze Premiasi, gala di danza diretto da Monica Ratti e dedicato alle eccellenze artistiche dell’Emilia-Romagna.

A Lugo la giornata si apre all’alba, dalle 6 alle 8, in piazza Baracca, con Dardust – Urban Impressionism, concerto legato al linguaggio contemporaneo del pianista e compositore Dardust. Proseguono poi gli appuntamenti di Elementi, tra Bagnacavallo e Lugo, e le iniziative di Cent’anni di Museo Baracca, con aperture e attività tra Villa San Martino e piazza Baracca.

Nel territorio comunale di Ravenna, il sabato della Notte Rosa 2026 alterna esperienze nella natura, grandi attrazioni e appuntamenti legati al solstizio d'estate. A Sant'Alberto, nel cuore del Parco del Delta del Po, la giornata è dedicata alla scoperta delle Valli. Con Boscoforte tra cielo e terra, i partecipanti possono esplorare uno degli ambienti più preziosi e incontaminati del territorio, osservando da vicino i celebri cavalli Camargue-Delta e la ricca fauna che popola quest'area tra acqua dolce e salmastra. Nel tardo pomeriggio spazio invece a La pedalata dei fenicotteri al tramonto, un'escursione in bicicletta tra gli specchi d'acqua delle Valli Meridionali di Comacchio, accompagnati da guide ambientali e con la possibilità di osservare i fenicotteri e numerose altre specie nel momento più suggestivo della giornata. A Savio, la Notte Rosa entra a Mirabilandia con una speciale apertura serale del parco. Dalle 17 il pubblico può vivere attrazioni e spettacoli fino a tarda sera, mentre dalle 21 la Comedy Night porta sul palco di Piazza della Fama tre protagonisti della comicità italiana: Scintilla, Sergio Sgrilli e Paolo Migone, per una serata all'insegna delle risate. Sul litorale, a Marina di Ravenna, prende vita Fuochi di Mezza Estate – Solstizio d'estate al mare, una manifestazione che trasforma il porto e l'area di Molo Dalmazia in un luogo sospeso tra storia e leggenda. Riti ispirati alla tradizione celtica, gruppi storici in costume, spettacoli itineranti e musica accompagnano il pubblico in una serata che celebra il solstizio d'estate nella suggestiva cornice del mare.



A Ferrara sarà invece una notte da vivere tra musica elettronica, arte e storia. In Piazza Ariostea arriverà il celebre dj e producer tedesco Paul Kalkbrenner, protagonista di uno degli eventi musicali più attesi dell'estate. Dalle 19.30 fino a notte inoltrata il pubblico potrà assistere a un live set immersivo costruito in tempo reale, tra visual spettacolari e sonorità techno che hanno reso celebre l'artista in tutto il mondo grazie a successi come "Sky and Sand" e al film cult "Berlin Calling". Sempre a Ferrara, la Notte Rosa offrirà anche importanti occasioni culturali. Palazzo dei Diamanti prolungherà eccezionalmente l'apertura della mostra "Andy Warhol. Ladies and Gentlemen", permettendo ai visitatori di ammirare oltre 150 opere del maestro della Pop Art in un'atmosfera serale particolarmente suggestiva.Il fascino della città estense potrà essere scoperto anche attraverso l'apertura straordinaria serale del Castello Estense, illuminato per l'occasione con tonalità rosa. Oltre alla visita libera sarà possibile partecipare a Castello by Night, speciale visita guidata che accompagnerà il pubblico tra sale affrescate, cortili, prigioni storiche e terrazze panoramiche, raccontando intrighi, leggende e vicende della corte degli Este.

A Comacchio sabato 20 giugno il programma valorizza soprattutto le Valli e i Lidi. Dalle 9 è previsto Comacchio e Parco del Delta del Po. Una città sull’acqua, itinerario tra il centro storico, il Trepponti, il Museo Delta Antico, la Manifattura dei Marinati e le tradizioni locali. Alle 19, da Strada Foce, località Stazione Foce, parte Emozioni al tramonto: in barca elettrica ai casoni di valle, escursione nelle Valli di Comacchio fino alle 21. Sempre dal Portocanale di Porto Garibaldi si svolgono le Escursioni in barca nelle Valli di Comacchio da Porto Garibaldi Motonave Dalì – Speciale Notte Rosa, dalle 19 a mezzanotte, e Fuochi d’artificio con cocomerata – Notte Rosa con la motonave Albatros, dalle 23 alle 24.45, per vivere lo spettacolo pirotecnico dall’acqua. A Lido degli Scacchi, in viale Mar Ionio 1, dalle 21.30 alle 24.30, spazio alla musica con La Notte Rosa Hit’s Summer Riviera di Comacchio – Concerto live con Fred De Palma.

A Fiscaglia, dalle 19.30 alle 22, in via del Mare, km 2, località Massa Fiscaglia, si svolge Tramonto DiVino, appuntamento dedicato ai sapori, al vino e alla convivialità al calar del sole, inserito nel clima della Notte Rosa.

Gli appuntamenti di domenica 21 giugno

Domenica 21 giugno la Notte Rosa arriva al suo ultimo atto, coincidente con il solstizio d'estate, il giorno più lungo dell'anno. Dopo due giornate di concerti, dj set e grandi eventi, il territorio propone un programma capace di unire spettacolo, musica dal vivo, cultura, natura e tradizioni popolari.

L'evento più atteso della giornata è senza dubbio l'Air Show delle Frecce Tricolori a Bellaria-Igea Marina. Come ormai da tradizione, il gran finale della Notte Rosa sarà affidato allo spettacolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale, che tornerà a sorvolare il litorale romagnolo regalando uno dei momenti più suggestivi dell'intero weekend. Il programma prenderà il via intorno alle ore 16.15 con una serie di esibizioni aeree, mentre il momento culminante è previsto dopo le 18, quando le Frecce Tricolori disegneranno nel cielo i colori della bandiera italiana davanti a migliaia di spettatori. Per l'occasione sarà allestito un villaggio dedicato in Piazzale Capitaneria di Porto, sul lato di Igea Marina, con stand, punti informativi e servizi di accoglienza per il pubblico.

A Verucchio alle 6.00 Risveglio alla Rocca con vista panoramica sulla Valmarecchia con lezione gratuita di Hatha Yoga.

A Rimini la domenica della Notte Rosa è diffusa in tutta la città. Il centro delle iniziative è rappresentato dalla Giornata Internazionale dello Yoga, che coinvolge Rimini Terme, piazzale Kennedy, l'ex Cinema Astoria e il Parco XXV Aprile. Dalle prime luci del mattino fino alla sera si susseguono sessioni guidate coordinate dal team Yoga in Viaggio, con pratiche aperte a tutti dedicate al benessere, alla meditazione e alla consapevolezza. Sul lungomare continua il successo del WBD Celebration Tour, il grande villaggio firmato Warner Bros. Discovery allestito in piazzale Boscovich, dove famiglie e appassionati possono immergersi negli universi di Supergirl, Batman, Scooby-Doo, Space Jam, House of the Dragon e Il Signore degli Anelli, tra aree gioco, attività interattive e spettacoli. A Viserba, Italia in Miniatura conclude il weekend rosa trasformando la sua celebre spiaggia in un'ambientazione completamente colorata di rosa, con installazioni floreali e giochi d'acqua scenografici. Sempre a Viserba, in serata, spazio a spettacoli per famiglie con musica, magia, animazione e intrattenimento per bambini. A Miramare, il Lungomare Spadazzi ospita la serata finale organizzata dal Comitato Turistico. Sul palco si alternano Lara & Jerome con la musica folk romagnola e una lunga festa dedicata ai ritmi della musica latina, trasformando il lungomare in una grande pista da ballo all'aperto. Ad accompagnare l'evento anche il mercatino artigianale aperto per tutta la serata. A Rivabella, in piazzale Adamello, la festa continua con l'Orchestra Mario Monti, protagonista di una serata di musica dal vivo e intrattenimento popolare che richiama il pubblico amante del ballo e delle tradizioni romagnole. Il gran finale cittadino è affidato alla Liscio Street Parade al Belvedere di piazzale Kennedy. Dalle 21 sale sul palco Roberta Cappelletti, considerata una delle grandi interpreti del liscio contemporaneo, per una serata che unisce valzer, mazurche e grandi classici della tradizione romagnola. Dopo il concerto la festa prosegue con un dj set aperto a tutti.

A Riccione il weekend rosa si conclude nel segno della cultura e delle atmosfere del mare. A Villa Mussolini continua la mostra "Bruno Barbey. Gli italiani", che raccoglie cento fotografie del grande fotografo francese dedicate all'Italia tra gli anni Sessanta e i primi anni Duemila. Sul lungomare e nelle zone centrali prosegue inoltre l'animazione estiva tra passeggiate, locali aperti e iniziative dedicate ai visitatori.

A Misano Adriatico la Notte Rosa si chiude nel segno della danza e della musica. Il Parco del Sole ospita una serata dedicata ai balli di gruppo e all'intrattenimento dal vivo, coinvolgendo residenti e turisti in una festa all'aperto che prosegue fino a tarda sera.

A Cattolica il weekend rosa continua tra lungomare, piazze e aree pedonali. La città mantiene viva l'atmosfera della festa con musica, animazione e iniziative diffuse che accompagnano residenti e turisti nell'ultima giornata della manifestazione.



La domenica di Cesenatico si apre con uno degli appuntamenti più iconici dell'estate romagnola. Alle 6 del mattino il Bagno Conti ospita il tradizionale Concerto all'Alba, che quest'anno vede protagonisti Marco Betti & The Night Howlers. La spiaggia diventa un teatro naturale dove il pubblico assiste al sorgere del sole accompagnato dalle sonorità del Chicago Blues, in una tradizione che si rinnova da oltre quarant'anni.

A Savignano sul Rubicone l'alba è accompagnata da "Alba di Note", il concerto dedicato a Franco Battiato con Andrea Amati e Stefano Zambardino. La terrazza del Circolo Anspi accoglie il pubblico per un momento di ascolto e contemplazione immerso nella luce del primo mattino.

Nel centro storico di Cesena continua la tradizionale Festa di San Giovanni, che anima le strade cittadine con mercatini, stand, musica e appuntamenti legati alle antiche tradizioni popolari del solstizio. Le vie del centro si riempiono di visitatori tra profumi, colori e atmosfere che da decenni caratterizzano una delle feste più amate del territorio.

A Bertinoro il Drinkin' Jazz Festival accompagna il pubblico per l'intera giornata. Dopo le iniziative del mattino dedicate a trekking ed escursioni tra le colline, la serata culmina con il concerto di Mario Venuti e Toni Canto. Il progetto "Mai Come Ieri" porta sul Balcone della Romagna un raffinato viaggio musicale tra canzone d'autore italiana, influenze brasiliane e sonorità mediterranee.

A Gatteo il giorno del solstizio sarà celebrato con la Festa del Solstizio, una lunga giornata che unirà musica, tradizioni e suggestioni. Si partirà all'alba nella Corte del Castello Malatestiano con un concerto di musica classica dedicato al sorgere del sole. In serata, Piazza San Lorenzo accoglierà il gruppo Menamè, che accompagnerà il pubblico nelle sonorità della tradizione salentina, mentre la conclusione della festa sarà affidata ai Canclan – Cantautori Clandestini, protagonisti di uno spettacolo dedicato alla grande canzone d'autore italiana, con richiami a Francesco Guccini, Franco Battiato, Fabrizio De André e ai Nomadi.

A Sogliano al Rubicone la Notte Rosa si intreccerà con la natura grazie a "Sentieri in Musica – Musica nei Pianeti", un'iniziativa che abbina trekking, osservazione astronomica e musica dal vivo. I partecipanti percorreranno il suggestivo Sentiero dei Pianeti, accompagnati dagli esperti dell'Associazione Astrofili Soglianesi Vega, prima di raggiungere l'Agriturismo Cà Poggio per una cena conviviale e il concerto di Denise Battaglia. La serata si concluderà con l'osservazione del cielo attraverso i telescopi e attività dedicate all'orientamento tra le stelle.

A Cervia il 21 giugno coinciderà anche con la tradizionale Festa della Musica. Tra Piazzetta Pisacane e Piazza Garibaldi, dalle ore 19 alle 22, gli allievi della Scuola Comunale di Musica "Gioacchino Rossini" saranno protagonisti di una serie di concerti gratuiti che coinvolgeranno solisti, gruppi rock e pop, ensemble e giovani musicisti. Un'occasione per valorizzare il talento delle nuove generazioni e celebrare la musica nel giorno dedicato a questa arte in oltre 120 Paesi del mondo.

A Marina di Ravenna continua "Fuochi di Mezza Estate – Solstizio d'Estate al Mare", una manifestazione che unisce tradizioni celtiche, spettacoli itineranti, gruppi storici in costume, musica e animazione. L'area di Molo Dalmazia si trasforma in un grande spazio dedicato al mito, alla storia e alla celebrazione della notte più corta dell'anno, tra atmosfere suggestive e scenografie affacciate sul mare.

A Casola Valsenio va in scena "Mille sfumature di Lavanda", una visita guidata all'interno del Giardino delle Erbe dedicata alla scoperta delle varietà di lavanda, delle loro caratteristiche e dei loro utilizzi. Un'esperienza che unisce natura, profumi e conoscenza del territorio.

A Codigoro, nella straordinaria cornice dell'Abbazia di Pomposa, saliranno sul palco Nina Zilli e la Martini Big Band. Il concerto, organizzato nell'ambito delle celebrazioni per il millenario della riconsacrazione della storica abbazia, unirà il fascino di uno dei luoghi più importanti del patrimonio culturale emiliano-romagnolo con la voce di una delle artiste più apprezzate della musica italiana contemporanea. Una serata che promette emozioni, eleganza e grande musica dal vivo. Il concerto rappresenta uno degli appuntamenti di punta della Notte Rosa ferrarese e si inserisce nel programma delle celebrazioni per il millenario dell'Abbazia, offrendo al pubblico un'esperienza unica tra grande musica e patrimonio storico.

Ad Argenta la serata è dedicata a "Pieve di Stelle, Sotto il Segno del Solstizio". Nella suggestiva area della Pieve di San Giorgio il pubblico può partecipare a visite guidate, osservazioni astronomiche e attività dedicate alla scoperta delle costellazioni, accompagnato dagli esperti delle associazioni di astrofili.

A Comacchio, nella suggestiva cornice della Stazione Foce delle Valli di Comacchio, andrà in scena "Sonate al chiaro di luna", appuntamento inserito nel programma internazionale della Festa della Musica. L'evento accompagnerà il pubblico in una serata dedicata alle atmosfere del solstizio d'estate, in uno dei paesaggi naturali più affascinanti del Delta del Po.

Ferrara propone una lunga serie di iniziative che accompagnano la conclusione della Notte Rosa. All'Arena Parco Pareschi prosegue Cinema nel Parco con la proiezione di "Rental Family", mentre nel chiostro di San Paolo continua la manifestazione "Arrosticini nel Chiostro", dedicata ai sapori della tradizione. Ultima serata anche per Pizza Street, la grande pizzata all'aperto che anima la città da cinque giorni, e per la storica Giostra del Borgo, che tra duelli, spettacoli, hostaria e rievocazioni storiche continua a richiamare migliaia di visitatori. infine, il grande protagonista sarà l'Italian Gospel Choir, che porterà in Piazza Ariostea uno spettacolo di forte impatto emotivo. Sul palco saliranno circa trecento coristi provenienti da tutta Italia accompagnati da una band di tredici musicisti.