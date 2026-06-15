Notte Rosa 2026, la Romagna si accende per il grande avvio dell’estate

Dal 19 al 21 giugno quasi 150 eventi in 40 Comuni tra musica, spettacoli, sport e cultura. Confermato il claim “Hit’s Summer”: la Riviera e l’entroterra si trasformano in un unico grande palcoscenico diffuso

Dal 19 al 21 giugno la Romagna tornerà a vestire i colori della Notte Rosa, l'appuntamento che da oltre vent’anni segna simbolicamente l'avvio dell'estate italiana e che anche nel 2026 animerà l'intero territorio. Un lungo fine settimana di musica, spettacoli, cultura, sport e intrattenimento, con quasi 150 eventi che coinvolgeranno 40 Comuni.

Da Comacchio a Cattolica, passando per le località della costa e dell'entroterra, la manifestazione si conferma un evento diffuso capace di mettere in rete città, spiagge, colline, centri storici e borghi in un unico calendario di appuntamenti. Un format che negli anni ha ampliato i propri confini trasformandosi in una grande esperienza territoriale, capace di raccontare le tante anime della Romagna e di coinvolgere pubblici diversi: famiglie, giovani, appassionati di musica, sport, cultura ed enogastronomia.

Anche per il 2026 viene confermato il claim "HIT'S SUMMER". Un gioco di parole che racchiude il senso stesso della manifestazione: da una parte l'annuncio dell'arrivo dell'estate, dall'altra il richiamo alle hit musicali, alla colonna sonora che accompagna le vacanze, i momenti condivisi e le emozioni che caratterizzano la stagione più attesa dell'anno.

Il battito dell'estate, il suono della musica, il ritmo della festa: è questa la direzione lungo la quale si sviluppa l'edizione 2026 della Notte Rosa. Un festival che lancia ufficialmente l'estate in Romagna e che trova nella sua manifestazione più rappresentativa il momento culminante di un racconto capace di attraversare l'intero territorio.

Per tre giorni la Romagna vivrà al ritmo della musica e degli eventi. Dall'alba al tramonto, dalle ore serali fino alle prime luci del mattino, spiagge, lungomari, piazze, borghi e luoghi simbolo diventeranno parte di un unico grande palcoscenico a cielo aperto. Un mosaico di appuntamenti che si svilupperà lungo tutta la costa e nell'entroterra, offrendo occasioni di incontro, divertimento e scoperta.

Proprio la musica sarà il filo conduttore dell'intera manifestazione. Le radio nazionali e locali diventano infatti partner della 21ª edizione della Notte Rosa, contribuendo ad amplificare il racconto dell'evento e a diffondere i messaggi che accompagneranno il territorio verso l'inizio dell'estate. L'obiettivo è costruire una dimensione ancora più partecipata e condivisa, creando un filo sonoro capace di collegare luoghi, persone ed esperienze diverse.

Roberta Frisoni, assessora regionale a Turismo, Sport e Commercio

L'estate sulla nostra Riviera è partita con la grande festa del Ponte del 2 giugno e prosegue al meglio con la celebrazione della musica, del ballo e dell'ospitalità che da sempre è l'anima stessa della Notte Rosa. Per il secondo anno il più importante evento di sistema, che vede unite nella festa la Riviera con le sue località e l'entroterra, con i suoi borghi e paesi, rende omaggio al Solstizio d'Estate, il giorno più lungo dell'anno. Un'ulteriore consacrazione per questo appuntamento che da 21 anni, grazie al costante impegno degli operatori e dei territori, è l'esempio, in Italia ed Europa, di un modo di vivere la notte tutti insieme, in armonia e leggerezza. Un momento di pura spensieratezza, di cui oggi più che mai abbiamo tutti bisogno.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Roberta Frisoni Ass. al Turismo

Alberto Aitini, presidente APT Servizi Emilia-Romagna

Alla 21ª edizione la Notte Rosa non ha perso la sua attrattività. Dal 2006, quando la Riviera intraprese questa scommessa, sono cambiate tante cose nella società, a partire dai gusti e dalle abitudini di vita delle persone, ma il nostro evento resta un appuntamento fisso dell'estate, anzi è l'annuncio stesso dell'estate. E la celebra con un calendario sempre diverso e dedicato a tutti, dalle famiglie con bambini ai giovani con i loro idoli musicali, e capace di affiancare alla cultura alta l'intrattenimento leggero. La Notte Rosa rimane il perfetto biglietto da visita della Romagna, ricordando agli italiani — e non solo — quanto sia accogliente, bella e piena di energia. Sempre.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Alberto Aitini

Jamil Sadegholvaad, presidente di Visit Romagna

La Notte Rosa è l'evento di sistema che più di ogni altro ci rappresenta, quello che racconta profondamente l'identità della Romagna. Una terra accogliente, un luogo dove si sta bene, dove il sorriso nasce spontaneo. E l'estate inizia qui, in Romagna. Un'estate fatta di musica — in un rapporto sempre più stretto con le grandi radio nazionali — di eventi, di buon cibo, del nostro mare e delle nostre spiagge e del nostro entroterra, dei nostri borghi e dei nostri lungomari. Con i comuni della costa e dell'entroterra uniti per offrire il meglio. Le previsioni ci dicono che molti italiani questa estate sceglieranno di restare nel nostro Paese e che tanti visitatori stranieri continueranno a scegliere l'Italia per le loro vacanze. Ne siamo soddisfatti per come è già partita la stagione. Lo siamo stati a Pasqua, lo siamo stati durante il ponte del 2 giugno, abbiamo già registrato presenze molto elevate. Lo scorso anno nella data del 21 giugno, presenze subito dopo quello di Ferragosto. Questo sentimento cresce ancora di più, perché sappiamo che tutto il territorio è pronto ad accogliere e a regalare momenti felici a chi verrà a trovarci, dal mattino alla sera, dalla sera al mattino. Con tante novità e il rafforzamento dei format che piacciono: la musica nelle piazze, i fuochi d’artificio, i concerti all’alba. Un grande dance floor all’aria aperta per tutti i gusti e tutte le età.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Jamil Sadegholvaad Presidente Visit Romagna

Claudio Cecchetto, ambassador di Visit Romagna

“Con la Notte Rosa 2026 parte ufficialmente l’estate italiana dalla Romagna! Il nuovo manifesto svela i protagonisti: il fenicottero ‘mascotte’ e il DJ (in questo caso una DJ), simbolo di clubbing, radio e divertimento. Come sempre, la musica è regina assoluta: non solo sul manifesto, ma attraverso grandi concerti, DJ set ed eventi speciali pronti a sintonizzare l’Italia sul ritmo delle vacanze. Ma Notte Rosa significa anche mare, sapori, sport, cultura ed eccellenze del territorio. È lo spirito di Hit’s Summer: le hit dell’estate e l’estate delle hit. Un grande racconto collettivo che, ancora una volta, farà della Romagna il luogo dove comincia la bella stagione. Notte Rosa 2026. Hit’s Summer. L’estate italiana parte da qui.”

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Claudio Cecchetto

In questo contesto la musica assume un significato che va oltre il semplice intrattenimento. Diventa un linguaggio universale, capace di creare appartenenza, emozione e riconoscibilità. Un elemento che attraversa generazioni e gusti differenti, trasformando ogni piazza, ogni spiaggia e ogni borgo in parte di una stessa esperienza collettiva. Molteplici sonorità accompagneranno questa edizione dalla dance al jazz, dalle hit più attuali agli evergreen, dalla musica popolare a quella classica.

La Notte Rosa 2026 si presenta così come una grande vetrina delle “Hits della Romagna”, non soltanto in senso musicale ma anche come racconto delle passioni e delle esperienze che caratterizzano il territorio. Accanto ai concerti e agli spettacoli troveranno spazio appuntamenti dedicati al food, allo sport, all’arte, al wellness e alle attività all’aria aperta, componendo un programma trasversale che punta a valorizzare le eccellenze e le peculiarità della destinazione.

A caratterizzare la comunicazione dell’edizione 2026 sarà ancora una volta il fenicottero rosa, simbolo ormai riconoscibile della manifestazione. La grafica riprende il visual introdotto nella precedente edizione ma lo reinterpreta attraverso un linguaggio fortemente legato alla musica e al mondo radiofonico.

La mascotte della Notte Rosa torna infatti in una versione argentata, con cuffie e occhiali nei quali si riflette il mare della Riviera. Accanto a lui compare una dj radiofonica, immagine che richiama il ruolo centrale della musica e la presenza delle principali radio nazionali e locali all’interno del progetto. Le tonalità che spaziano dal rosa al viola e il lettering ispirato alle insegne luminose al neon contribuiscono a creare un’immagine contemporanea, immediatamente riconoscibile e coerente con il tema scelto per questa edizione.

La coincidenza con il solstizio d’estate rafforza il valore simbolico del weekend del 19, 20 e 21 giugno. Nel periodo delle giornate più lunghe dell’anno, la Romagna si prepara ancora una volta ad accogliere residenti e visitatori con una proposta diffusa che attraversa l’intero territorio e che punta a trasformare l’inizio dell’estate in un’esperienza condivisa fatta di musica, incontri, spettacoli e partecipazione.