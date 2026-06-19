Notte Rosa 2026, sorpresa a Rimini: Gabry Ponte ospite a Piazzale Fellini

Il deejay-producer italiano più ascoltato al mondo sarà il protagonista a sorpresa della serata dance insieme a Eiffel 65, Prezioso, Marvin, Dj Ross ed Erika

È Gabry Ponte, Il deejay-producer italiano più ascoltato al mondo, il grande ospite a sorpresa della Notte Rosa 2026.

Il dj torinese, tra i più ascoltati e riconosciuti a livello internazionale, sarà protagonista questa sera, venerdì 19 giugno, sul palco di Piazzale Fellini, nell'ambito dell'RDS Party, la grande festa dance organizzata dalla storica emittente.

L'annuncio è arrivato questa mattina direttamente dai canali ufficiali di RDS 100% Grandi Successi, che ha confermato la presenza dell'artista per una serata che si preannuncia straordinaria, capace di trasformare la riviera romagnola nella capitale italiana della musica e del divertimento.

La serata dance di venerdì 19 giugno vedrà alternarsi sul palco alcuni tra i nomi più amati della scena elettronica e pop italiana ed europea: Marvin, dj e producer di lungo corso, punto di riferimento della dance italiana; Prezioso, artista e producer genovese, autore di successi entrati nella storia della musica dance italiana; Erika, vocalist e performer capace di accendere ogni palco con energia e carisma; Dj Ross, uno dei dj italiani più prolifici, con decine di hit e remix all'attivo nel panorama europeo; MagicBox, progetto musicale che ha segnato intere generazioni con sonorità dance anni Novanta e Eiffel 65, il gruppo torinese – noto in tutto il mondo grazie al fenomeno globale Blue (Da Ba Dee) – torna a Rimini con la loro signature dance elettronica che ha attraversato decenni e confini.

A chiudere e coronare la serata, Gabry Ponte, fondatore proprio degli Eiffel 65 e oggi tra i dj italiani più seguiti e apprezzati al mondo, con miliardi di stream e una carriera internazionale di assoluto rilievo, salirà sul palco per regalare al pubblico della Notte Rosa un set da ballo indimenticabile. Proprio a pochi giorni dalla sua notte storica che lo vedrà a San Siro con il suo maxi concerto dance.

L'ingresso è gratuito e senza prenotazione.

La musica continua sabato 20 giugno con l'RDS Summer Festival, che porterà a Rimini alcuni dei nomi più rappresentativi e seguiti della scena musicale italiana contemporanea: Achille Lauro, The Kolors, Francesco Renga, Malika Ayane, Frah Quintale, Sangiovanni, Clara e Serena Brancale, insieme a nuovi talenti del panorama attuale. Un programma ricco e trasversale, capace di abbracciare generazioni e gusti musicali differenti, all'insegna della grande musica live sulla riviera. Anche per questo appuntamento l'ingresso è gratuito e senza prenotazione.

Ma la Notte Rosa 2026 ha preso il via già ieri sera con l'anteprima in Piazza Cavour , dove "Tutti in Pista" ha trasformato il cuore del centro storico di Rimini in una grande balera sotto le stelle. Una serata dedicata alla più autentica tradizione romagnola: il liscio, i balli di gruppo, la disco anni Settanta e Ottanta, la musica dal vivo, le scuole di ballo e il dj set. Un omaggio sentito alla convivialità e al piacere genuino di stare insieme, che ha dato il perfetto benvenuto a questa edizione della manifestazione.

Questa sera, venerdì 19 giugno, la spiaggia di Rimini Sud – dal Bagno 50 al Bagno 63 – si trasformerà nel palcoscenico di "Un Mare di Rosa", una grande festa con i piedi nella sabbia tra musica, spettacoli, circo contemporaneo, artisti del fuoco, ballo e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio.

L'edizione 2026 celebra inoltre il decennale di "Un Mare di Vino", con le cantine dei Colli Riminesi, i prodotti locali e la mostra "Un Mare di Terra", dedicata alle storie dei vini e dei produttori della provincia.