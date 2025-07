Notte Rosa a Cattolica, un’onda colorata di migliaia di persone

Sindaca Foronchi e Assessora Bartolucci: “Evento ormai storico per la nostra città e la Romagna"

In migliaia hanno affollato Cattolica e piazza Primo Maggio nel fine settimana più travolgente dell’estate. Anche la Notte Rosa della Regina ha fatto il pieno di pubblico e portato in città tantissime persone. “Si conferma un evento importante per tutta la Romagna – commentano la Sindaca Franca Foronchi e l’Assessora al turismo Elisabetta Bartolucci -. Un brand del nostro territorio che dopo 20 anni è stato capace di rinnovarsi e di portare ancora tanta energia e movimento, anche in termini turistici. I dati delle presenze dello scorso week end danno la misura del successo e ci dicono che la strada è quella giusta.

Aver anticipato la Notte Rosa è stata una decisione vincente, facendo coincidere l’evento con l’inizio dell’estate. Sulla base del campione di alberghi preso in considerazione da HBenchmark, il portale utilizzato dal Comune in accordo con la consulta turistica per la definizione delle strategie di accoglienza e ospitalità, venerdì 20 si è registrata un’occupazione pari all’80 per cento, mentre sabato si è arrivati all’86 per cento. Numeri positivi che premiano un grande impegno da parte di tutto il nostro territorio, sia sul fronte della proposta artistica del nostro Comune che delle forze messe in campo per garantire divertimento in massima sicurezza”.