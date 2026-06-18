Notte Rosa a Coriano tra natura e spettacoli: il programma

Il weekend partirà con un'escursione in mountain bike

Coriano si prepara a vivere un fine settimana all'insegna della Notte Rosa con un ricco calendario di appuntamenti dedicati a grandi e piccoli. Dal 19 al 21 giugno il territorio sarà animato da spettacoli, musica, attività all'aria aperta e momenti di convivialità, offrendo occasioni per scoprire e vivere il patrimonio culturale e naturalistico delle Terre di Coriano.

"La Notte Rosa rappresenta un’occasione preziosa per vivere Coriano in tutta la sua bellezza, valorizzando i luoghi, le associazioni e le iniziative che animano il nostro territorio – dichiara il sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini –. Abbiamo voluto proporre un programma pensato per tutte le età, capace di unire cultura, spettacolo, sport e natura. Invitiamo cittadini, famiglie e visitatori a partecipare a questi appuntamenti e a condividere insieme momenti di incontro e di comunità nelle splendide cornici del Castello Malatestiano e delle nostre colline".

Il programma prenderà il via venerdì 19 giugno con due iniziative. Alle ore 20.00, dal Centro Giovani di via Piane, partirà la Notturna in Mtb, un percorso alla scoperta delle Terre di Coriano dedicato agli appassionati della mountain bike. Alle ore 21.30 il Castello Malatestiano ospiterà lo spettacolo gratuito di teatro di figura "Il mistero dei pesci scomparsi" dei Burattini di Mattia, una divertente avventura tra magia, comicità e tradizione che coinvolgerà bambini e famiglie.

La serata di sabato 20 giugno, alle ore 21.15, vedrà protagonisti al Castello Malatestiano i Jashgawronsky Brothers con lo spettacolo "Pop Bins", un'esibizione originale e sorprendente che trasforma scope, secchi e oggetti di recupero in strumenti musicali, dando vita a uno show coinvolgente e ricco di ironia.

Il fine settimana si concluderà domenica 21 giugno con la Camminata all'alba, saluto al sole e colazione contadina. Il ritrovo è previsto alle ore 5.30 presso il Centro Giovani di via Piane per un percorso di circa sette chilometri immerso nella natura, un'occasione speciale per accogliere il nuovo giorno tra le colline corianesi e condividere un momento di benessere e socialità.

Tutti gli eventi sono inseriti nel calendario della Notte Rosa, il grande appuntamento che celebra l'estate della Riviera Romagnola coinvolgendo residenti e visitatori in un'atmosfera di festa diffusa.