Notte Rosa, quanti artisti: Fedez, Elodie, Olly e i big della musica sul palco di piazzale Fellini

Ecco tutti gli artisti che si esibiranno a Rimini

La Notte Rosa 2025 è ormai alle porte, nel ricco programma della serata riminese non mancano certo gli appuntamenti, musicali e non, per lasciarsi stupire e divertirsi nello spirito della festa romagnola. L'evento clou della tre giorni in rosa è sicuramente il concerto di Rds, che si terrà in Piazzale Fellini nelle serate di venerdì e sabato. Alessandro, Aiello, Bigmama, Carl Brave, Olly e Sarah Toscano saranno i grandi protagonisti della prima serata di venerdì 20 giugno, mentre sabato 21 Giugno saliranno sul palco Cioffi, Clara, Elodie, Fedez, Gaia, Ghali, Sophie and the Giants e Tananai. A condurre la serata sarà il trio composto da Rossella Brescia, Ciccio e Baz. Uno spazio di eccezione sarà riservato ai nuovi talenti, presentati da Samara Tramontana e Lisa Luchetta, che potranno mettersi alla prova con questo palcoscenico di alto livello.

Numerosi gli appuntamenti del weekend riminese, a cominciare da giovedì in Piazza Cavour con l'Anteprima della notte rosa, una serata dedicata al folklore del ballo liscio romagnolo. Si prosegue venerdì con "Un mare di Rosa", dai bagnini che vanno dal 47 al 63, con artisti, band, eccellenze enogastronomiche, giocolieri e mangiafuoco ad animare la serata. Nei bagnini dal 104 al 106 andrà in scena la festa in spiaggia del Carnaby Club. Nella stessa serata non mancheranno iniziative culturali, dal canto gospel nella Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice al Belcanto operistico al Parco degli Artisti di Vergiano. L'appuntamento immancabile è a mezzanotte, lungo tutta la riviera il cielo si tingerà di rosa con il grande spettacolo dei fuochi d'artificio.

All'alba, ore 5, l'atmosfera sognante del sole che sorge accompagnerà il concerto "Semplicemente Frida" di Frida Bollani Magoni sulla spiaggia di Rimini Terme.

Nella serata di sabato lungo tutto il litorale si terrà "Incanto Rosa", una passeggiata incantata dove maghi, illusionisti e acrobati coinvolgeranno il pubblico di ogni età con spettacoli di maestria e giocoleria. A chiudere il programma della Notte Rosa, da Domenica 22 a martedì 24 giugno sul Belvedere di Piazzale Kennedy va in scena la Liscio Street Parade, dedicata al folklore, alla tradizione e alle nuove proposte del ballo liscio e dell'orchestra romagnola.